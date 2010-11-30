Nvidia: Tegra 2, akıllı telefonlar için en güçlü platform!

Nvidia önümüzdeki birkaç yıl içerisinde gelirlerinin önemli bir kısmını oluşturması beklenen Tegra platformu için çalışmalarına devam ediyor. Birinci jenerasyon Tegra platformuyla pazarda pek varlık gösteremeyen firma, Tegra 2 ile de şimdiye kadar ciddi bir sıçrama gerçekleştirmiş olmasa da arka arkaya çıkan yeni telefon modelleri, Tegra 2'nin önümüzdeki pazarda hatırı sayılır bir yaygınlık seviyesine ulaşacağını işaret ediyor. Nvidia'dan yapılan açıklamalara bakılırsa, Tegra 2 platformunun pazarda henüz yaygınlaşmamasının en önemli nedeni, diğer elektronik cihazlardan farklı olarak akıllı telefonların hem GSM lisansları hem de operatörler tarafından kabul görmesinin aylarca süren uzun bir süreç gerektirmesi.

LG, Motorola, HTC ve Acer başta olmak üzere elektronik üretiminde sektör devi pek çok ismin Nvidia Tegra 2 tabanlı yeni nesil akıllı telefonlarını ve tablet bilgisayarlarını 2011 ile birlikte pazara sürmesi bekleniyor. Bu konuda en iddialı isimlerin başında gelen ve üst seviye telefonlarında Tegra 2 platformunu kullanacağını aylar önce açıklayan LG'nin, Star isimli modeli için geri sayımın başladığı ve yeni yıl ile birlikte pazara gireceği konuşuluyor. Üreticilerin model hazırlıkları süredursun, Nvidia cephesinden Tegra 2 platformunun farklarını anlatan yeni dökümanlar yayınlandı. Bilindiği üzere ARM Cortex A9 mimarisini temel alan Tegra 2, Ocak ayında kendi sınıfındaki ilk çift çekirdekli işlemci olarak lanse edilmişti.

Qualcomm'un Snapdragon, Samsung'un Hummingbird ve Apple'ın A4 işlemcileri, ARM'ın Cortex A8 mimarisini kullanırken, Tegra 2 ise çift çekirdekli Cortex-A9 mimarisiyle fark yaratmayı başarmıştı. Dinamik olarak kontrol edilebilen 8 farklı işlem motorundan oluşan Tegra 2 platformu, Nvidia'nın açıklamalarına göre, çift çekirdekli tasarımın performans avantajını, dinamik güç yönetim özellikleriyle harmanlıyor ve benzer güç tüketim seviyesinde rakiplerine karşı daha yüksek performans sunmayı başarıyor. Nvidia'nın tablolarına göre çift çekirdekli Tegra 2, tek çekirdeği kapatılmış Tegra 2'ye kıyasla 1,5-2 kat, Qualcomm ve Samsung gibi üreticilerin Cortex A8 çözümlerine ise 1.7-2.4 kat fark atmayı başarıyor.

GeForce mimarisini temel alan grafik işlem ünitesi ile 3D hızlandırma konusunda, ARM tabanlı en güçlü platform olduğunu iddia ettiği Tegra 2 platformu ile Nvidia, mobil oyunlarda rakiplerinin önünde olduğunu belirtiyor. Çift çekirdekli tasarım ve gelişmiş grafik biriminin bir araya geldiği Tegra 2 platformunun enerji tüketimi noktasında önemli avantajlara sahip olduğunu belirten Nvidia, bu noktada Simetrik Çokluişlem tasarımının önemine vurgu yapıyor. Zira Nvidia'nın açıklamalarına göre Cortex A8 tabanlı tek çekirdekli bir işlemciye sahip akıllı telefonla bir siteye girdiğinizde, içerisindeki flash videolar ve diğer uygulamaları gösterebilmek için işlemcinin maksimum hızda ve maksimum voltajda çalışması gerektiğini söylerken, çift çekirdekli Tegra 2'da ise yükün çekirdekler arasında paylaştırıldığını ve bu sayede iki çekirdeğin de düşük hız ve voltaj seviyesinde çalışabildiğini söylüyor.

Cortex A9 mimarisinin temel alan Tegra 2 platformu, performans anlamında oldukça güçlü bir tablo çiziyor. Ancak hali hazırda Cortex A9 mimarisini lisanslayan ve yeni platform tasarımlarında kullanmaya hazırlanan çok sayıda firma var. Örneğin Samsung, Cortex A9 tasarımlı Orion işlemcisini yakında pazara sunmayı planlıyor. Bu platformda dört çekirdekli ARM Mali GPU'suna yer veren firma performans konusunda iddialı olacak gibi görünüyor. Öte taraftan Texas Instruments, OMAP 4 serisi ile Cortex A9 mimarisine geçiş yapmaya hazırlanırken, benzer bir çalışma Qualcomm cephesinde de sürüyor. Ancak bu noktada Nvidia'nın en büyük avantajı, Cortex A9 mimarisine hızlı geçiş yapması. Zira haberimizin başında da belirttiğimiz üzere telefonlarda platform geçişleri uzun bir süreci kapsayabiliyor ve bu noktada Nvidia'nın yaklaşık bir senelik avantajı bulunuyor. Öte taraftan firma, performansı daha da arttıracağı Tegra 3 platformu için çalışmalarını tamamlamak üzere ve Tegra 4 için de ar-ge'ye başlamış durumda.