Nvidia Tegra 2 platformu yaygınlaşmaya başlıyor

Nvidia önümüzdeki birkaç yıl içerisinde yıllık gelirlerinin önemli bir bölümünü oluşturacağını tahmin ettiği Tegra platformu için yatırımlarına ara vermeden devam ediyor. Tegra 3 platformu için hazırlıklarında sona yaklaşan, Tegra 4 içinse araştırma-geliştirme çalışmalarına devam eden firma, Tegra 2 platformuna yeni adaptasyonlar olduğunu açıkladı.

ARM'ın çift çekirdekli Cortex A9 mimarisini temel alan ve 1GHz'de çalışan Tegra 2 T250 işlemcisiyle iddialı olan Nvidia'da, Tegra takımında sorumlu sözcü Bruce Chan, Toshiba Folio 100, Malata SMB-A1011, E-Noa Interpad, Hannspree Hanns Mart, Viewsonic G Tablet, Mouse Computer LuvPad AD100, Notion Ink Adam ve KNO gibi çok sayıda tablet bilgisayarın Tegra 2 platformu üzerine inşa edildiğini belirtti. Öte yandan LG de yeni nesil akıllı telefonlarının önemli bir kısmında Tegra 2 platformuna yer vermeye hazırlanıyor.

Nvidia'nın büyük umutlar beslediği Tegra platformunun şu anki pazar performansı ise henüz beklenilen seviyede değil. Tegra platformu hali hazırda Microsoft'un pek çok pazarda resmi olarak satılmayan Zune HD medya oynatıcısında, Samsung'un yine pek çok pazarda satılmayan M1 medya oynatıcısında ve Toshiba'nın AC100 isimli mini-bilgisayarında kullanılıyor. Tegra'nin kullanıldığı ilk telefon olan Microsoft KIN serisi ise agresif piyasa koşullarına dayanamamış ve yapılan milyonlarca dolarlık yatırıma karşın iki ay bile dayanamamıştı.

Nvidia tepe yöneticisi Jen-Hsun Huang, geçtiğimiz günlerdeki bir röportajında, 4-inç ve üzeri ekrana sahip, Tegra 2 tabanlı akıllı telefonların (Süper Telefonlar) 2011'de yaygınlaşacağını ifade etmişti. Üzerinde 8 farklı işlem birimi olan ve bu birimleri ihtiyaca göre devreye sokan dinamik bir güç yönetim sistemiyle donatılan Tegra 2 platformu, GeForce mimarisini temel alan yüksek performanslı entegre grafik yetenekleriyle 1080p video oynatabiliyor ve 3D hızlandırma için gelişmiş özellikleri bünyesinde barındırıyor.

Nvidia'nın önünde duran en büyük engelse, henüz yeni sayılabileceği bu pazarda çok güçlü rakiplere sahip olması gösterilebilir. Snapdragon platformuyla Qualcomm pazarın önemli bir kısmını kontrol ederken, üç çekirdekli hibrit tasarıma sahip yeni işlemcisiyle Marvell da iddialı geliyor. Öte yandan OMAP 4 ile Texas Instruments da sessiz ama derinden geliyor.