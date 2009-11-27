Nvidia Tegra 2 platformuyla Chrome OS işletim sistemini destekleyecek

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ARM işlemci mimarisi ve GeForce grafik teknolojisini bir araya getirdiği Tegra yongada sistem (SoC) çözümleriyle mobil pazarda iddialı olmak isteyen Nvidia, Microsoft'un Zune HD modeliyle taşınabilir medya bilgisayarları pazarına hızlı bir giriş yapmıştı. GeForce tabanlı grafik birimi ile dikkat çeken ve mobil işlemciler arasında grafik performansı en yüksek platform olduğu iddia edilen Tegra, düşük güç tüketim seviyesinde yüksek tanımlı medya oynatabilme yeteneği ile öne çıkmış, Nvidia medya oynatıcılarının yanı sıra netbook ve akıllı telefon pazarında da iddialı olacağının sinyallerini vermişti.

Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde toplam gelirinin önemli bir kısmını Tegra platformundan elde edeceğini öngören Nvidia, Şubat ayında yapılacak Mobil Dünya Kongresi'nde, Tegra tabanlı yeni nesil akıllı telefonları lanse edebilir. Nintendo ile anlaşma imzaladığı ve yeni nesil DS oyun konsolunun platform sağlayıcılığını üstleneceği iddia edilen Nvidia'nın Tegra 2 platformunu ilk kez yeni kuşak Nintendo DS ile tanıtılabileceği üzerinde de duruluyor. Mevcut Tegra platformundan farklı olarak çift çekirdekli olması ve GeForce 6 yerine GeForce 9 mimarisini temel alması beklenen Tegra 2 platformu için Nvidia cephesinden önemli bir açıklama daha yapıldı. Nvidia yayımladığı resmi bildiri ile Google'ın yeni işletim sistemi Chrome OS için Tegra 2 geliştirme kiti hazırlığında olduğunu resmi olarak açıkladı.

x86 işlemcilerin yanı sıra ARM tabanlı platformlarda da kullanılabilecek Chrome OS işletim sistemi için hazırladığı yeni geliştirme kiti ile hem sistem üreticilerinin hem de yazılım geliştiricilerinin Tegra 2 platformuna adapte olmasını hedefleyen Nvidia, işlem gücü ve grafik yetenekleri ciddi şekilde artacak Tegra 2 platformunu geniş bir ürün yelpazesinde yaygın olarak kullanmayı planlıyor.

Nvidia'nın Tegra 2 platformuyla ilgili resmi ilk açıklamasını 7-10 Ocak tarihlerinde Las Vegas'da düzenlenecek CES 2010 fuarında yapması bekleniyor.