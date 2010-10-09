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Nvidia Tegra platformuna daha fazla yatırım yapmayı planlıyor

8 yıl
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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2011 ile birlikte ekran kartı pazarındaki dengeler değişmeye başlayacak ve bu değişim asıl etkisini 2012 ile birlikte hissettirecek. AMD ve Intel tarafından pazara sunulacak yeni nesil işlemciler, sahip oldukları entegre grafik birimleri sayesinde şu an satılmakta olan giriş seviyesi ekran kartlarına yakın performansı, daha düşük güç tüketiminde verecekler. İşte bu gelişmeyle birlikte ekran kartı üreticilerinin en yüksek satış adetlerine ulaştığı giriş seviyesi ekran kartı pazarının yeniden şekillenmesi ve orta-uzun vadede ortadan kalması bekleniyor. AMD ve Intel cephesindeki bu gelişmelere karşı Nvidia'nın ne yapacağı ise merak konusu. Elinde x86 işlemci çözümü olmayan firma, Tegra platformuna yüklenecek.

ARM tabanlı yongada sistem -SoC- çözümü olan Tegra platformu, bugün ikinci jenerasyonuyla pazarda ancak Nvidia henüz istediği başarıyı elde edebilmiş değil. Ocak ayında lanse edilen ikinci jenerasyon Tegra platformu çift çekirdekli tasarımı ve 1GHz olarak belirlenen çalışma frekansıyla sınıfında yeni bir dönem başlatsa da henüz yaygınlaşmış değil. Tüm bu gelişmelere rağmen Tegra platformu için önümüzdeki aylar daha parlak geçebilir. Dünyanın en büyük üçüncü telefon üreticisi olan LG açıklamasında, üst seviyedeki yeni nesil telefonlarında Tegra 2 platformunu kullanacağını açıklarken, Motorola, HTC ve hatta Samsung'un da Tegra 2 tabanlı cihazlar hazırlayabileceği üzerinde duruluyor.

GTC 2010 etkinliğinde Tegra 3 platformunun bitmek üzere olduğunu, Tegra 4 içinse hazırlıkların başladığını açıklayan Nvidia, "Süpertelefon" olarak tanımladığı,l Tegra 2 tabanlı ve büyük ekranlı akıllı telefonların 2011'de yaygınlaşmasını bekliyor. Nvidia'nın, Tegra platformunu yaygınlaştırmak için üzerinde durduğu asık nokta ise "oyun". Qualcomm ve Texas Instruments gibi rakiplerine fark atmak isteyne firma,Tegra platformu için özel bir oyun geliştirme programı takip ediyor ve geliştiricilerle bu eksende yakın ilişkiler kurmak için çalışıyor. Bu kapsamda ciddi bir yatırım içerisinde olduğu belirtilen Nvidia, birkaç yıl içerisinde gelirlerinin önemli bir kısmını Tegra'dan elde edeceğini öngörüyor.


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Batuist 8 yıl
tegra platformu iyi oyun deneyimi sunar vede destekleyen oyun sayısında ciddi bir gelişme yaşayabilirse başarıyı yakalayabilir..
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