Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nvidia, TSMC'yi suçladı: 40nm için kıtlığın maliyeti 100-150 milyon dolar

9 yıl
11,9b
1
29
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Alternatifsizlik tüketiciler kadar üreticiler için de büyük bir problem zira bunun son örneğine, TMSC'in 40nm üretim teknolojisinde yaşadığı verimlilik problemleri nedeniyle hep birlikte tanık olduk. GPU kıtlığına neden olan bu durum, hem AMD hem de Nvidia cephesini ciddi şekilde etkilerken konu hakkında en sert açıklama Nvidia'dan geldi ve Santa Clara merkezli firma, TMSC'yi suçladı.

2010 mali yılı dördüncü çeyrek finansal sonuçlarının açıklandığı konferans görüşmesinde Nvidia yönetilcileri, dördüncü çeyrekte daha fazla sayıda ürün sattıkları ancak 40nm için yaşanan kıtlığın 100-150 milyon dolarlık bir kayba neden olduğunu açıkladı. Nvidia ayrıca 40nm üretim teknolojisi için mevcut durumun yılın ilk yarısında daha iyi olmayacağına da özellikle dikkat çekiyor.

Tüm bu gelişmelere rağmen TMSC'nin inanılmaz bir iş çıkartarak, verimliliği geliştirdiğine de değinen Nvidia, sonuç olarak yaşanan kıtlığın satışları etkilediğini belirtiyor. Aynı durumdan etkilenen AMD ise şu anki durumundan pek şikayetçi görünmüyor zira firma yaptığı açıklama ile 2 milyondan fazla DirectX 11 ekran kartı sattığını açıklamış, teknik zorlukların her firmanın başına gelebileceğini belirtmişti.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
lvlono 9 yıl
@RapscallioN
Hocam 3 de olabilir, seneleri saymadım anlık olarak ama 8800 çıkmadan önce almıştım.Nekadar orta yada neyin ortası bilmiyorum. Directx10 var diye almıştım, sanıyorum 2007 temmuz-ağustostu 8600gts yi aldığımda...
Netice olarak pahalıydı. Kapitalizmin gereğidir belkide bu durum.Ati nin yaptığı farklı birşey değildir anlık olarak. Fiyatlar yüksek hala fermisizlikten ;)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tolgá 9 yıl
@centerland atinin sunduğu yeteri kadar olan hizmet neymiş..ilkler sana hangi anlamda yarıyor..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Elektroterm 9 yıl
Sen hem kamyon tekeri gibi kocaman GPU tasarla (hatta onu da tasarlayama) sonra da TSMC yi suçla.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gigabit78 9 yıl
bu açıklamadan çıkan sonuç şudur ferminini fiyatı bayağı okkalı olacak suç nvidia nın teğil tmsc nin :p
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
taner11 9 yıl
SEN ATI YE DUA ET SENİN KARTLAR ÇIKMADAN TSMC 40 NM DE EPEY YOL ALDI.YOKSA ÇOK DAHA FAZLA ZARAR EDERDİN
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Father Torque 9 yıl
Şu anda NVidia'nın iddia ettiği gibi TSMC'nin üretim sıkıntısı devam ediyor olsaydı bundan Ati de etkilenmeliydi ancak hiç de sorun yaşıyor gibi görünmüyorlar. Bu nedenle ortada gerçekten bir üretim sorunu varsa bu TSMC'den değil de NVidia'nın tasarımından kaynaklanıyor gibi geliyor bana.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
stradosphere 9 yıl
@Confusion
Yaptığım tüm yorumlarda hakaret mi vardı ? O zaman içerisinde hakaret olan satırı sil olsun bitsin,kaç yorumun birden neden siliyorsun ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Confusion 9 yıl
@stradosphere

üyelere hitabınıza ve üslubunuza dikkat edin==> tavrınızın devam etmesi halinde uzaklaştırma cezası uygulanır


iyi forumlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
resler 9 yıl
Sayın editör TMSC değil TSMC olacak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
RapscallioN 9 yıl
@lvlono

Hocam 2 sene öncesinde o kart orta seviye bile sayılmayabilir yani
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TELESCOPE 9 yıl

resler

Sayın editör TMSC değil TSMC olacak.


Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bethere4you 9 yıl
hakkaten yazık yaw ben 3 tane yegenlerım masautu topladım 2008 de hd 3650 512 mb ddr4 110 ytl para wermıstım hiçte şu an içim yanmıyor yaw mesala kart crysis 1440x900 de anti alising x2 te kasmadan oynatıyor
işlemide 65 nm gariban athlonx2 5200 2.7 ghz
yaw cidden baya milleti öpmüş nvidia
zaaaaaaaa :)))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
matchless44 9 yıl
adamlar haklı yazık değilmi 1500 tlye ati kart alan oldu şerefsiz TMSC
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
H.E.B Sup 9 yıl
Tek çıkardığım sonuç gelecek kartlar 600$+kdv yi bile geçecektir.GTX 480 için 1100-1200 ü gözden çıkarın.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +349 Redeemertr +317 V4LKyR +299 KoşanBalık +200 madmahmutd +198 MacGyver. +173 Informed +155 WB +132 serdar_k +132 Txrboz +126
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
11936 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
nvidia, tsmc
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim