Nvidia, TSMC'yi suçladı: 40nm için kıtlığın maliyeti 100-150 milyon dolar

Alternatifsizlik tüketiciler kadar üreticiler için de büyük bir problem zira bunun son örneğine, TMSC'in 40nm üretim teknolojisinde yaşadığı verimlilik problemleri nedeniyle hep birlikte tanık olduk. GPU kıtlığına neden olan bu durum, hem AMD hem de Nvidia cephesini ciddi şekilde etkilerken konu hakkında en sert açıklama Nvidia'dan geldi ve Santa Clara merkezli firma, TMSC'yi suçladı.

2010 mali yılı dördüncü çeyrek finansal sonuçlarının açıklandığı konferans görüşmesinde Nvidia yönetilcileri, dördüncü çeyrekte daha fazla sayıda ürün sattıkları ancak 40nm için yaşanan kıtlığın 100-150 milyon dolarlık bir kayba neden olduğunu açıkladı. Nvidia ayrıca 40nm üretim teknolojisi için mevcut durumun yılın ilk yarısında daha iyi olmayacağına da özellikle dikkat çekiyor.

Tüm bu gelişmelere rağmen TMSC'nin inanılmaz bir iş çıkartarak, verimliliği geliştirdiğine de değinen Nvidia, sonuç olarak yaşanan kıtlığın satışları etkilediğini belirtiyor. Aynı durumdan etkilenen AMD ise şu anki durumundan pek şikayetçi görünmüyor zira firma yaptığı açıklama ile 2 milyondan fazla DirectX 11 ekran kartı sattığını açıklamış, teknik zorlukların her firmanın başına gelebileceğini belirtmişti.