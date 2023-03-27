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    Anlık Bildirim

    Nvidia, video kodlama akışı sınırlarını yükseltmeye başladı: İşte desteklenen modeller

    Nvidia, tüketici grafik kartları için eş zamanlı video kodlama sınırlarını sessizce yükseltti. Yeni değişiklik, Maxwell mimarisine kadar birçok GPU için daha fazla esneklik sağlayacak.

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    Nvidia, video kodlama akışı sınırlarını yükseltmeye başladı! Tam Boyutta Gör
    Günümüzde özellikle yapay zeka teknolojilerine olan yatırımları ile ses getirmeyi başaran Nvidia, ekran kartlarına ek özellikler kazandırmaya devam ediyor. Bugün Tom's Hardware, GeForce GPU'ların yerleşik video kodlama donanımında dikkat çeken bir yenilik keşfetti. 

    Maxwell mimarisine kadar geçerli olacak

    Bilmeyenler için GeForce ekran kartlarında yerleşik olarak bulunan NVENC kodlayıcı, eş zamanlı olarak üç adede kadar video akışı desteği sunuyor. Yeni güncelleme ise bu sınırlamayı hafifletiyor diyebiliriz. Nvidia'nın mevcut sürücüleri tarafından desteklenen çoğu GPU, artık beş adede kadar video akışına destek sunacak.

    Yeni değişikliğin tam olarak ne zaman kullanıma sunulduğu açıklanmadı. Ancak Tom's Hardware tarafından hazırlanan rapor, 18 Mart tarihinden itibaren geçerli olduğunu gösteriyor. Bu nedenle ek kodlama yeteneklerinin kilidini açmak için yeni GeForce sürücülerini yüklemeniz gerekebilir.

    Bildirilenlere göre eş zamanlı video kodlama desteği, 2014 yılında karşımıza çıkan Maxwell mimarisine kadar destekleniyor. Paylaşılan listede, GeForce 750 Ti'dan RTX 4000 serisine kadar birçok model yer alıyor. Böylece yeni değişiklikten yararlanmak isteyen kullanıcıların yeni veya güçlü bir karta ihtiyacı olmayacak. Ancak video kodlama yeteneklerinin mevcut kartın donanımı ile sınırlı olacağını belirtmekte fayda var. 

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

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    Hukum1970 1 saat önce

    Maket bunlar ya ne arabası uyanın alooo

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    ahmetkaraci 6 saat önce

    akp ismini chpliler kullanıyor. onlar genelde ak partiliyim diyorlar. iyi partiye mhplilerin ip demesi gibi. gözüme katıldı tabirinde.

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    semih kaptan 8 saat önce

    yok arkadaş ben bir hayal kurdum ama azıma mçtılar. şimdi 60 bini ne zaman verirler

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    semih kaptan 8 saat önce

    para yatırdım ama onaylanmadı resmen fiyasko hayal kırıklığına uğradım akp liyim

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    masa09 1 gün önce

    Yerli ve Milli? Ancak yandaşları inanır, onların gözünde perde var çünkü...

    H
    hakan_harputlu 2 gün önce

    zoruna gidenin borusuna gitsin

    S
    saçmalama gel buraya 4 gün önce

    bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz

    M
    MCCACA 1 hafta önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 1 hafta önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 1 hafta önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 1 hafta önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 1 hafta önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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