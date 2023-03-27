Nvidia, video kodlama akışı sınırlarını yükseltmeye başladı: İşte desteklenen modeller

Maxwell mimarisine kadar geçerli olacak
Bilmeyenler için GeForce ekran kartlarında yerleşik olarak bulunan NVENC kodlayıcı, eş zamanlı olarak üç adede kadar video akışı desteği sunuyor. Yeni güncelleme ise bu sınırlamayı hafifletiyor diyebiliriz. Nvidia'nın mevcut sürücüleri tarafından desteklenen çoğu GPU, artık beş adede kadar video akışına destek sunacak.
Yeni değişikliğin tam olarak ne zaman kullanıma sunulduğu açıklanmadı. Ancak Tom's Hardware tarafından hazırlanan rapor, 18 Mart tarihinden itibaren geçerli olduğunu gösteriyor. Bu nedenle ek kodlama yeteneklerinin kilidini açmak için yeni GeForce sürücülerini yüklemeniz gerekebilir.
Bildirilenlere göre eş zamanlı video kodlama desteği, 2014 yılında karşımıza çıkan Maxwell mimarisine kadar destekleniyor. Paylaşılan listede, GeForce 750 Ti'dan RTX 4000 serisine kadar birçok model yer alıyor. Böylece yeni değişiklikten yararlanmak isteyen kullanıcıların yeni veya güçlü bir karta ihtiyacı olmayacak. Ancak video kodlama yeteneklerinin mevcut kartın donanımı ile sınırlı olacağını belirtmekte fayda var.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Maket bunlar ya ne arabası uyanın alooo
akp ismini chpliler kullanıyor. onlar genelde ak partiliyim diyorlar. iyi partiye mhplilerin ip demesi gibi. gözüme katıldı tabirinde.
yok arkadaş ben bir hayal kurdum ama azıma mçtılar. şimdi 60 bini ne zaman verirler
para yatırdım ama onaylanmadı resmen fiyasko hayal kırıklığına uğradım akp liyim
Yerli ve Milli? Ancak yandaşları inanır, onların gözünde perde var çünkü...
zoruna gidenin borusuna gitsin
bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz
Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)