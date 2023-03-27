Nvidia, video kodlama akışı sınırlarını yükseltmeye başladı: İşte desteklenen modeller

Tam Boyutta Gör Günümüzde özellikle yapay zeka teknolojilerine olan yatırımları ile ses getirmeyi başaran Nvidia, ekran kartlarına ek özellikler kazandırmaya devam ediyor. Bugün Tom's Hardware, GeForce GPU'ların yerleşik video kodlama donanımında dikkat çeken bir yenilik keşfetti.

Maxwell mimarisine kadar geçerli olacak

Bilmeyenler için GeForce ekran kartlarında yerleşik olarak bulunan NVENC kodlayıcı, eş zamanlı olarak üç adede kadar video akışı desteği sunuyor. Yeni güncelleme ise bu sınırlamayı hafifletiyor diyebiliriz. Nvidia'nın mevcut sürücüleri tarafından desteklenen çoğu GPU, artık beş adede kadar video akışına destek sunacak.

Yeni değişikliğin tam olarak ne zaman kullanıma sunulduğu açıklanmadı. Ancak Tom's Hardware tarafından hazırlanan rapor, 18 Mart tarihinden itibaren geçerli olduğunu gösteriyor. Bu nedenle ek kodlama yeteneklerinin kilidini açmak için yeni GeForce sürücülerini yüklemeniz gerekebilir.

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Bildirilenlere göre eş zamanlı video kodlama desteği, 2014 yılında karşımıza çıkan Maxwell mimarisine kadar destekleniyor. Paylaşılan listede, GeForce 750 Ti'dan RTX 4000 serisine kadar birçok model yer alıyor. Böylece yeni değişiklikten yararlanmak isteyen kullanıcıların yeni veya güçlü bir karta ihtiyacı olmayacak. Ancak video kodlama yeteneklerinin mevcut kartın donanımı ile sınırlı olacağını belirtmekte fayda var.

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