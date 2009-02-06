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Nvidia yeniden isimlendiriyor ve nForce 780a SLI, 980a SLI oluyor

10 yıl
6,8b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia yeniden isimlendiriyor ve nForce 780a SLI, 980a SLI oluyor
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Masaüstü sistemler için yeni bir yonga seti üretip üretmeyeceği uzunca bir süredir tartışılan Nvidia, ekran kartlarından sonra çipset çözümleri için de yeniden isimlendirmeye gidiyor. Elimize ulaşan bilgilere göre firma önümüzdeki ay içerisinde, muhtemele CeBIT fuarıyla birlikte nFore 980a yonga setini de tanıtmış olacak. Firmanın geçtiğimiz sene pazara sunduğu nForce780a yonga setinin yeniden isimlendirilmiş versiyonu olan olarak değerlendirilen nForce 980a SLI, AMD'nin en güncel işlemcilerine destek veriyor.

Soket AM2, AM2+ ve AM3 formundaki işlemcilerle uyumlu olan yonga seti, DirectX 10 destekli entegre grafik işlem birimine ve Triple-SLI desteğine de sahip. Gün ışığına çıkan bu gelişmeyle birlikte Asus'un geçtiğimiz aylarda duyurduğu yeni anakart modellerinden biri için yaşanan belirsizlik te sona erdi. Zira firmanın M4N82 Deluxe modeliyle ilgili teknik bir dökümanda nForce 980a yonga setini kullandığı belirtilmiş, anakartın gün ışığına çıktığı ilk günlerde bu bilginin yazım hatası olabileceği gündeme gelmişti.


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hikmetg 10 yıl
Yeni bir şey üreteceklerine temcit pilavı gibi aynı ürünler farklı farklı isimlerle sürekli önümüze sunulması ayıp.
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Chris Brown 10 yıl
nvidianın bu çabası niye ki ? Yeniden isimlendirmeler filan , satıs politikası mı acaba ?
Ayrıca entegre karttaki dx10 nekadar gerekli ve nekadar performanslı olur tartısılır ..
(Triple sli destegi olan bir karta ob koymanın mantıgı nedir o ayrı konu zaten)

Tesekkürler hocam
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