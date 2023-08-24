Nvidia beklentileri aştı, yapay zekâ furyası tam gaz

Nvidia coştukça coşuyor
Yılın ikinci çeyrek raporlarına göre Nvidia’nın elde ettiği toplam gelir 13.51 milyar dolar olarak gerçekleşti ve beklentilerin üzerine çıktı. Net kâr ise 6.19 milyar dolar oldu. Geçen yıl aynı dönemde bu rakamlar 6.7 milyar dolar ve 1.29 milyar dolardı.
Nvidia’ı uçuran yine yapay zekâ oldu. Veri merkezi bölümünün satışları yüzde 170 arttı ve 10 milyar doların üzerine çıktı. Toplam kâr marjı ise yüzde 71.2 gibi rekor bir seviyeye çıktı. Oyun bölümü de yüzde 22 artışla 2.49 milyar dolar gelir elde etti.
Üçüncü çeyrek ise Nvidia’nın şov dönemi olacak. Firma satışlarda yine yüzde 170 artış ve gelirin 16 milyar dolara ulaşmasını bekliyor. Bu rakam hem Nvidia için hem de yonga sektörü için yeni bir rekor anlamına geliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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