Yapay zeka çılgınlığı Nvidia RTX 5090’ı olumsuz etkileyebilir

GeForce RTX 5090 çok da güçlü olmayabilir
Moore's Law is Dead’e göre Nvidia, gelecek nesil Blackwell mimarili RTX 50 serisinin tepe modelinde RTX 4090’ın selefi olan RTX 5090’a yer verecek. Ancak nesilden nesle sıçramanın büyük olmayacağı iddia ediliyor. Hatta kaynağa göre yapay zeka balonu şişmeye devam ederse ve hatta önümüzdeki altı ay içinde hızlanırsa Nvidia, üst düzey Blackwell konfigürasyonunu iptal bile edebilir. Önceki haberlerimizde belirttiğimiz üzere AMD’nin üst düzey RDNA 4 kartı yapmayacağı iddia edilmişti. İki firma aynı yolda olabilir.
Öte yandan Nvidia yapay zeka talebine karşılık müşterilerine tanesi neredeyse 30.000 dolar olan H100 GPU'ları tedarik ediyor. Nvidia sadece GPU’yu değil aynı zamanda müşterilerine platform da sağlıyor. Ve son raporlar gösteriyor ki Nvidia, H100 GPU'lardan %1000 kâr elde ediyor. Üstelik talep o kadar büyük ki Nvidia için 2023 yılı siparişlerle tamamen kapanmış durumda. Ek olarak sunucular için yapay zeka endüstrisinin 2027 yılına kadar 150 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor. Bu nedenle Nvidia’nın ana odağını buraya çevirmesi doğal görünüyor.
Yeşilli takımın ayağını GeForce kartlardan çekmesinin bir başka nedeni de AMD'nin zaten bu alanda rekabet etmeye çalışmayacağı (ve Intel'in de çalışmayacağı) yönündeki söylentiler olabilir.Kaynakça https://www.tweaktown.com/news/92909/nvidia-rtx-5090-might-end-up-tamer-gpu-if-ai-boom-continues-but-that-could-work-out-well/index.html https://www.tomshardware.com/news/nvidia-makes-1000-profit-on-h100-gpus-report#xenforo-comments-3817301 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.