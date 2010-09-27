Nvidia: Zaman entegrasyon değil inovasyon zamanıdır!

Bazı piyasa gözlemcileri 2011'in Nvidia adına zor bir dönem olacağını öngörüyor. AMD'nin Fusion, Intel'in de Sandy Bridge tabanlı yeni nesil işlemcileriyle giriş seviyesi ekran kartlarının performansını, işlemciye entegre grafik birimiyle sunacak olması, en yüksek hacimli segmenttelerden biri olan giriş seviyesinde dengeleri değiştirebilir.
AMD ve Intel'e karşı Nvidia'nın nasıl bir strateji izleyeceği ise merak konusu. Örneğin AMD, 100 dolar seviyesindeki işlemcilerinde, Radeon HD 5400-5500 serisine yakın grafik performansını, gelişmiş video özellikleriyle (1080p video, 3D Blu-ray) birlikte 9-18 Watt seviyesinde sunmayı planlıyor ki bu sistem üreticilerine yönelik önemli bir hamle olabilir.
Peki Nvidia ne yapacak ? Nvidia'nın grafik çözümlerini entegre edebileceği tek platform olarak Tegra görünüyor ancak Qualcomm Snapdragon ve Texas Instruments OMAP serisine karşı şirket henüz kaydadeğer bir performans sergileyemedi. Nvidia'nın bu durum karşısında takip edeceği stratejiyle ilgili açıklama ise firmanın en yetkili isminden geldi.
Nvidia tepe yöneticisi Jen-Hsun Huang, rakiplerin entegre grafik girişimlerine karşı "zaman entegrasyon değil inovasyon zamanıdır" diyerek yanıt verdi. Yeni nesil teknolojiler üzerinde çalıştıklarını açıklayan Jen-Hsun Huang, AMD ve Intel'in entegre grafik çözümlerine karşı yeni teknolojiler pazara sunarak fark yaratacaklarını belirtti.
Intel'in Sandy Bridge tabanlı işlemcileri için Nvidia, gelişmiş grafik özelliklerine sahip yeni bir güney köprüsü üzerinde çalışıyor. Her ne kadar Nvidia bu bilgiyi henüz doğrulamasa da Uzakdoğu kaynaklı haberler, lisans sorunları nedeniyle çipset üretimini askıya alan Nvidia'nın, özel tasarımlı yeni bir güney köprüsüyle farklı bir seçenek sunacağını iddia ediyor.
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Neden acaba?
entegrasyon zamanı değil diyorsa tam tersi ,birleşme bütünleşme zamanı değil demek istemiyor mu ?
inovasyon zamanıdır diyerek yenilenmekten bahsediyor.Buda tam tersi birileri ile birleşirse şimdi söylediği sözle çelişeceği için bu tarz bi beklentide olmamak gerek.
Niye öyle bir anlam çıkardınız merak ettim ?
oracle ın nvidia,amd hatta ve hatta ibm'e göz diktiğiyle ilgili haberler dolaşıyodu...
ibm biraz boyunu aşar sanırımda nvidia ve amdyi bilemiyorum
bloomberg.com/...
Aslında intel' de grafik pazarına girmeseydi benzeri ciddi sıkıntı yaşayacaktı ki durumu yıllar önce fark edip düzeltti kendisini grafikçi İntel :)
Nvidia zorlanacak grafik pazarındaki payı ve geliri kesintisiz azalacaktır diye düşünüyorum.Ki nvidia' da CPU pazarına atlasa sanırım muhteşem olurdu :)
Selamalr.
11+9=20
elimizde 2 kelime var 20 yi çarp 2 yle 40 YAPAR!!!
nvidianın 40.yıl dönümü
Mesela nvidia-box nvidia-pc hahhahahha.
Bence işlemciler 4 çekirdek zımbırtısından sonra bu haliyle doyuma ulaşmışlardır..yeni mimari lazımdır , çekirdek değil , atom mu bu ya parçala parçala çoğalt :)Yani bu hızlar bile uçuramıyor pc yi...
Birde sadece pc olarak bakmamak lazım geniş düşünmek lazım ;mesela lokantalar,restoranlar,ezcaneler,havaalanları , oteller vs..lerde kullanılan cihazlar var ,,asıl para bu türden hayatı kolaylaştıracak (bolca yeni hastalıkları türetecek)cihazları üretmekte .....
Ben 2011-2012 değil ama 2013 yılının nvidia için altın yıl olacağını düşünüyorum..
Hasat mevsimi , ektiğini biçmenin yılı.....
AMD X serisi işlemci çıkarıyor.
Intel Y serisi işlemci çıkarıyor.
nVidia o işlemcilerden bişey olmaz. Dandik onlar...
Kedi çiğer ilişkisi.
Acaip itici yapıyor şu yorumlar nVidia'yı.
"Yapabiliyorsan Yap İbret Alsınlar, Yapamıyorsan Sus Adam Sansınlar"