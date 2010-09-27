Nvidia: Zaman entegrasyon değil inovasyon zamanıdır!

Bazı piyasa gözlemcileri 2011'in Nvidia adına zor bir dönem olacağını öngörüyor. AMD'nin Fusion, Intel'in de Sandy Bridge tabanlı yeni nesil işlemcileriyle giriş seviyesi ekran kartlarının performansını, işlemciye entegre grafik birimiyle sunacak olması, en yüksek hacimli segmenttelerden biri olan giriş seviyesinde dengeleri değiştirebilir.

AMD ve Intel'e karşı Nvidia'nın nasıl bir strateji izleyeceği ise merak konusu. Örneğin AMD, 100 dolar seviyesindeki işlemcilerinde, Radeon HD 5400-5500 serisine yakın grafik performansını, gelişmiş video özellikleriyle (1080p video, 3D Blu-ray) birlikte 9-18 Watt seviyesinde sunmayı planlıyor ki bu sistem üreticilerine yönelik önemli bir hamle olabilir.

Peki Nvidia ne yapacak ? Nvidia'nın grafik çözümlerini entegre edebileceği tek platform olarak Tegra görünüyor ancak Qualcomm Snapdragon ve Texas Instruments OMAP serisine karşı şirket henüz kaydadeğer bir performans sergileyemedi. Nvidia'nın bu durum karşısında takip edeceği stratejiyle ilgili açıklama ise firmanın en yetkili isminden geldi.

Nvidia tepe yöneticisi Jen-Hsun Huang, rakiplerin entegre grafik girişimlerine karşı "zaman entegrasyon değil inovasyon zamanıdır" diyerek yanıt verdi. Yeni nesil teknolojiler üzerinde çalıştıklarını açıklayan Jen-Hsun Huang, AMD ve Intel'in entegre grafik çözümlerine karşı yeni teknolojiler pazara sunarak fark yaratacaklarını belirtti.

Intel'in Sandy Bridge tabanlı işlemcileri için Nvidia, gelişmiş grafik özelliklerine sahip yeni bir güney köprüsü üzerinde çalışıyor. Her ne kadar Nvidia bu bilgiyi henüz doğrulamasa da Uzakdoğu kaynaklı haberler, lisans sorunları nedeniyle çipset üretimini askıya alan Nvidia'nın, özel tasarımlı yeni bir güney köprüsüyle farklı bir seçenek sunacağını iddia ediyor.