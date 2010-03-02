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Nvidia'dan performans dopingi: GeForce 196.75 WHQL ile %30'a varan performans artışı

Nvidia, 196.75 sürüm numaralı ve WHQL sertifikalı GeForce sürücüsü yayınladı. Yeni sürücü %30'a varan performans artışı vaad ediyor.
9 yıl
11,2b
1
165
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia'dan performans dopingi: GeForce 196.75 WHQL ile %30'a varan performans artışı
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DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartlarını 26 Mart öncesinde CeBIT 2010 fuarına getiren ve özel demo sistemleriyle tanıtmayı planlayan Nvidia, ciddi performans güncellemeleri içeren yeni bir sürücü güncellemesi yaptı. 196.75 sürüm numarasına sahip olan WHQL sertifikalı yeni GeForce sürücüsü, v9.10.0129 versiyonlu PhysX yazılımıyla birlikte geliyor.

GeForce 6, 7, 8, 9, 100, 200 ve 300 serisi ekran kartlarıyla birlikte ION ve ION 2 GPU'larına da destek sunan yeni sürücü ile daha önce rapor edilen pek çok hataya çözüm getiriliyor. World of Warcraft ve Unigine için geliştirilmiş SLI desteği sunan yeni sürücü aynı zamanda Assassin Creed II, Battlefield: Bad Company 2, Command and Conquer 4: Tiberium Twilight, Grand Theft Auto IV: Episodes from Liberty City, Mass Effect 2, Napoleon: Total War ve Zombie Driver oyunlarına da SLI profil desteği getiriyor. Mass Effect 2 için anti-aliasing geliştirmesi de içeren GeForce 196.75 sürücüsünün performansa etkisi şu şekilde;

- Destekleyen GPU'lar için ses sürücüsünü 1.0.9.1 versiyonuna yükseltiyor.
- 196.21 WHQL sürücüsüne kıyasla pek çok PC oyununda performans artışı.
- Crysis: Warhead'de tek GPU için %13'e varan performans artışı.
- Crysis: Warhead'de SLI teknolojisi için %30'a varan performans artışı.
- H.A.W.X'de tek GPU için %13'e varan performans artışı.
- H.A.W.X'de SLI teknolojisi için %30'a varan performans artışı.
- Left 4 Dead'de tek GPU için %30'a varan performans artışı.
- Left 4 Dead'de SLI teknolojisi için %28'e varan performans artışı.

Crysis, H.A.W.X ve Left 4 Dead gibi popüler oyunlarda ciddi performans kazanımlar vaad eden GeForce 196.75 sürücüsünü indirmek için;

- GeForce 196.75 WHQL (Windows XP 32bit)
- GeForce 196.75 WHQL (Windows XP 64bit)
- GeForce 196.75 WHQL (Windows 7/Vista 32bit)
- GeForce 196.75 WHQL (Windows 7/Vista 64bit)


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CriticalWave 9 yıl
Driverler eski hataları gidermek için yapılıyor ( performans içnde ) ve bu eski hataları gidereyim derken fazla hata da meydana gelebiliyor. bende kurdum 5-6 gün kullandım fakat bi sorun olmadı. silip eskisini kurdum genede.
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MMX 166 9 yıl
surucu lınkı öldmu?
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Elektroterm 9 yıl

MMX 166

surucu lınkı öldmu?


Sadece link olsa iyi sürücünün kendisi ölü


Nvidia sürücüyü servise geri çekti gaz telinde sorun varmış, takılı kalıyormuş
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hamamböceği 9 yıl

MMX 166

surucu lınkı öldmu?

incgamers.com/...

şurda linkler sağlam ama herkesin pcsi kötü olmuş ginede kurcan mı.
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EmreOzcelik61 9 yıl
Ekran kartımın fanı daha yavaş çalışıyor gibi geldi. Fakat ekran kartında bir problem yok. Isılar 38 derece gösteriyor. Zaten en fazla kasmada 45 olacağına inanıyorum.
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EX_PRO 9 yıl
forumdan EX_PRO ya P.M le mail adresi verenlere 8 serisi 9 serisi xp driverını mail atabilirim
hee bide 9 serisi win7 32 de var
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MALİ MÜŞAVİR 9 yıl
risk almayı sevenler burdan indirebilir


laptopvideo2go.com/...
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EX_PRO 9 yıl
GeForce 196.75 WHQL Kaldırılmış
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OtoburPirana 9 yıl

EX_PRO

GeForce 196.75 WHQL Kaldırılmış


Sürücünün hataları bildiğimizden daha çok anlaşılan.

Önceden indiren ve sorun yaşamayan kişiler, sürücüyü upload ederek paylaşabilirler. Sonuçta herkes soun yaşamıyor ve performans artışı da güzel bir sürücü.

Denemeyenler için denemekte fayda var diyorum ben. Sorun yaşanırsa kaldırılır ama ya yaşanmaz ise?
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Uğur.Türkben 9 yıl

EX_PRO

GeForce 196.75 WHQL Kaldırılmış


Bu enteresan oldu işte.Gerçekten sitesinden kontrol ettim şuan için 196.21 driver mevcut.Performans artışı NVIDIA nında hoşuna gitmedi herhalde.:)
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evohan 9 yıl
EX_PRO

GeForce 196.75 WHQL Kaldırılmış


hatalı demiştim kıllanmıştım bu driverdan


yannız ue3 de aa yı aktif ediyor sanırım x-men wolverine dede aa aktif olmuştu
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DH Misafiri 9 yıl
Arkadaşlar bende birşey soracağım bende GTX260 kartı var nvıdıa'nın kursam mı diyorum acaba bazı tartışmalar olmuştu bi önceki driver hakkında bazı hatalar mavi ekran kartaları falan her neyse sonuca geleyim bazı forum sitelerinde arkadaşlarım kurdu ve iyi sonuç verdi diyor sizce ne yapayım ve bunda bi önceki hatalar düzeltimi yardımcı olursanız çok makbule geçer. :)
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mamad 9 yıl
8800gt ile Crysis'te (v1.21) %8-10 performans artışı var. Bu değerler ortalama ve en düşük kare hızı değerleri.
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Beeeyk 9 yıl
Lütfen yardım edin arkadaşlar bu driverı indirirsem bi önceki driver gibi hatalar olurmu ve performans artışı olurmu ? GTX260 kullanıyorum.
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MÜŞAVİR 9 yıl
Nvidia haklıymış cidden. Bende %100 performans artışı oldu.
Min. FPS farkına bakın


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CeFurkan 9 yıl

MÜŞAVİR

Nvidia haklıymış cidden. Bende %100 performans artışı oldu.
Min. FPS farkına bakın


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avg ye bakmak lazim

min cok stabil degil crysis wardhead testinde
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Beeeyk 9 yıl
Arkadaşlar benim sorumada cevap verirmisiniz lütfen; Bu driveri kurmayı düşünüyorum ama kafam çok karışık bundan bi önceki aynı driver vardı ya bazı hatalar falan var gibi dedikodular vardı memnunsuzluklar falan falan her neyse bu driverda hatalar giderildimi ve performans artışı olur değil mi ekran kartım GTX260'dır.
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