Nvidia'dan performans dopingi: GeForce 196.75 WHQL ile %30'a varan performans artışı

Tam Boyutta Gör

DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartlarını 26 Mart öncesinde CeBIT 2010 fuarına getiren ve özel demo sistemleriyle tanıtmayı planlayan Nvidia, ciddi performans güncellemeleri içeren yeni bir sürücü güncellemesi yaptı. 196.75 sürüm numarasına sahip olan WHQL sertifikalı yeni GeForce sürücüsü, v9.10.0129 versiyonlu PhysX yazılımıyla birlikte geliyor.

GeForce 6, 7, 8, 9, 100, 200 ve 300 serisi ekran kartlarıyla birlikte ION ve ION 2 GPU'larına da destek sunan yeni sürücü ile daha önce rapor edilen pek çok hataya çözüm getiriliyor. World of Warcraft ve Unigine için geliştirilmiş SLI desteği sunan yeni sürücü aynı zamanda Assassin Creed II, Battlefield: Bad Company 2, Command and Conquer 4: Tiberium Twilight, Grand Theft Auto IV: Episodes from Liberty City, Mass Effect 2, Napoleon: Total War ve Zombie Driver oyunlarına da SLI profil desteği getiriyor. Mass Effect 2 için anti-aliasing geliştirmesi de içeren GeForce 196.75 sürücüsünün performansa etkisi şu şekilde;

- Destekleyen GPU'lar için ses sürücüsünü 1.0.9.1 versiyonuna yükseltiyor.

- 196.21 WHQL sürücüsüne kıyasla pek çok PC oyununda performans artışı.

- Crysis: Warhead'de tek GPU için %13'e varan performans artışı.

- Crysis: Warhead'de SLI teknolojisi için %30'a varan performans artışı.

- H.A.W.X'de tek GPU için %13'e varan performans artışı.

- H.A.W.X'de SLI teknolojisi için %30'a varan performans artışı.

- Left 4 Dead'de tek GPU için %30'a varan performans artışı.

- Left 4 Dead'de SLI teknolojisi için %28'e varan performans artışı.



Crysis, H.A.W.X ve Left 4 Dead gibi popüler oyunlarda ciddi performans kazanımlar vaad eden GeForce 196.75 sürücüsünü indirmek için;



- GeForce 196.75 WHQL (Windows XP 32bit)

- GeForce 196.75 WHQL (Windows XP 64bit)

- GeForce 196.75 WHQL (Windows 7/Vista 32bit)

- GeForce 196.75 WHQL (Windows 7/Vista 64bit)