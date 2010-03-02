Nvidia'dan performans dopingi: GeForce 196.75 WHQL ile %30'a varan performans artışı

DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartlarını 26 Mart öncesinde CeBIT 2010 fuarına getiren ve özel demo sistemleriyle tanıtmayı planlayan Nvidia, ciddi performans güncellemeleri içeren yeni bir sürücü güncellemesi yaptı. 196.75 sürüm numarasına sahip olan WHQL sertifikalı yeni GeForce sürücüsü, v9.10.0129 versiyonlu PhysX yazılımıyla birlikte geliyor.
GeForce 6, 7, 8, 9, 100, 200 ve 300 serisi ekran kartlarıyla birlikte ION ve ION 2 GPU'larına da destek sunan yeni sürücü ile daha önce rapor edilen pek çok hataya çözüm getiriliyor. World of Warcraft ve Unigine için geliştirilmiş SLI desteği sunan yeni sürücü aynı zamanda Assassin Creed II, Battlefield: Bad Company 2, Command and Conquer 4: Tiberium Twilight, Grand Theft Auto IV: Episodes from Liberty City, Mass Effect 2, Napoleon: Total War ve Zombie Driver oyunlarına da SLI profil desteği getiriyor. Mass Effect 2 için anti-aliasing geliştirmesi de içeren GeForce 196.75 sürücüsünün performansa etkisi şu şekilde;
- Destekleyen GPU'lar için ses sürücüsünü 1.0.9.1 versiyonuna yükseltiyor.
- 196.21 WHQL sürücüsüne kıyasla pek çok PC oyununda performans artışı.
- Crysis: Warhead'de tek GPU için %13'e varan performans artışı.
- Crysis: Warhead'de SLI teknolojisi için %30'a varan performans artışı.
- H.A.W.X'de tek GPU için %13'e varan performans artışı.
- H.A.W.X'de SLI teknolojisi için %30'a varan performans artışı.
- Left 4 Dead'de tek GPU için %30'a varan performans artışı.
- Left 4 Dead'de SLI teknolojisi için %28'e varan performans artışı.
Crysis, H.A.W.X ve Left 4 Dead gibi popüler oyunlarda ciddi performans kazanımlar vaad eden GeForce 196.75 sürücüsünü indirmek için;
- GeForce 196.75 WHQL (Windows XP 32bit)
- GeForce 196.75 WHQL (Windows XP 64bit)
- GeForce 196.75 WHQL (Windows 7/Vista 32bit)
- GeForce 196.75 WHQL (Windows 7/Vista 64bit)
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Sadece link olsa iyi sürücünün kendisi ölü
Nvidia sürücüyü servise geri çekti gaz telinde sorun varmış, takılı kalıyormuş
incgamers.com/...
şurda linkler sağlam ama herkesin pcsi kötü olmuş ginede kurcan mı.
hee bide 9 serisi win7 32 de var
laptopvideo2go.com/...
Sürücünün hataları bildiğimizden daha çok anlaşılan.
Önceden indiren ve sorun yaşamayan kişiler, sürücüyü upload ederek paylaşabilirler. Sonuçta herkes soun yaşamıyor ve performans artışı da güzel bir sürücü.
Denemeyenler için denemekte fayda var diyorum ben. Sorun yaşanırsa kaldırılır ama ya yaşanmaz ise?
Bu enteresan oldu işte.Gerçekten sitesinden kontrol ettim şuan için 196.21 driver mevcut.Performans artışı NVIDIA nında hoşuna gitmedi herhalde.:)
hatalı demiştim kıllanmıştım bu driverdan
yannız ue3 de aa yı aktif ediyor sanırım x-men wolverine dede aa aktif olmuştu
avg ye bakmak lazim
min cok stabil degil crysis wardhead testinde