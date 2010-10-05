Nvidia'dan profesyoneller için yeni grafik kartları: Quadro 600 ve Quadro 2000

Nvidia grafik profesyonelleri için hazırladığı Quadro serisi yeni ekran kartlarını duyurdu. Quadro 600 ve Quadro 2000 olmak üzere Fermi tabanlı iki yeni model anons eden Nvidia, Quadro 600'de GF108, Quadro 2000'de ise GF106 kodlu grafik yongalarına yer veriyor. 128-Bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR3 bellek kapasitesine sahip olan Quadro 600, 96x paralel işlem birimiyle gelirken, Quadro 2000 ise 128-bit bellek veri yolu desteğine, 1GB GDDR5 bellek kapasitesine ve 192x paralel işlem birimine sahip.

Tek slot tasarımlı soğutucu kullanan profesyonel grafik kartlarından Quadro 600, düşük profilli baskılı devre tasarımıyla kompakt boyutlu sistemlere de göz kırpıyor. DirectX 11 ile birlikte OpenGL 4.1, OpenCL, her renk için 10-bit olmak üzere 30-bit renk derinliğine sahip olan kartlar, görüntü aktarımı için DVI ve DisplayPort konnektörlerini kullanıyorlar. Quadro serisinin yeni temsilcilerinden Quadro 600 199$, Quadro 2000 ise 599$ seviyesindaki Tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatıyla kullanıma sunuluyorlar.