Nvidia'dan profesyoneller için yeni grafik kartları: Quadro 600 ve Quadro 2000

Nvidia grafik profesyonelleri için hazırladığı Quadro serisi yeni ekran kartlarını duyurdu. Quadro 600 ve Quadro 2000 olmak üzere Fermi tabanlı iki yeni model anons eden Nvidia, Quadro 600'de GF108, Quadro 2000'de ise GF106 kodlu grafik yongalarına yer veriyor. 128-Bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR3 bellek kapasitesine sahip olan Quadro 600, 96x paralel işlem birimiyle gelirken, Quadro 2000 ise 128-bit bellek veri yolu desteğine, 1GB GDDR5 bellek kapasitesine ve 192x paralel işlem birimine sahip.
Tek slot tasarımlı soğutucu kullanan profesyonel grafik kartlarından Quadro 600, düşük profilli baskılı devre tasarımıyla kompakt boyutlu sistemlere de göz kırpıyor. DirectX 11 ile birlikte OpenGL 4.1, OpenCL, her renk için 10-bit olmak üzere 30-bit renk derinliğine sahip olan kartlar, görüntü aktarımı için DVI ve DisplayPort konnektörlerini kullanıyorlar. Quadro serisinin yeni temsilcilerinden Quadro 600 199$, Quadro 2000 ise 599$ seviyesindaki Tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatıyla kullanıma sunuluyorlar.
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Mesleğim endüstri ürünleri tasarımcısı -içmimarlık yapıyorum ,tasarım ve proje işim.
Yoğun çizimlerde özellikle 1,5 milyon poligonu aşan sahnelerde masaüstü kartlar iş görmüyor,
sahne 1 fps ve altına düşüyor,çalışmak imkansız hale geliyor.
Kullandığım ve test ettiğim kartlar hd 3850 -3870 ,hd 4830-4850-4870-4890,hd 5770,nvidia 9600 gt ,8800 gt,gts 450,gtx 460.Özellikle yeni kartlar ve sürücülerle
olacak iş değil.256 mb lık quadro fx 570 in dırdır döndürdüğü sahneyi,masaüstü kartlar çeviremiyorlar.
Projenin yoğun olması sebebi ile 6,5 milyon poligonlu sahnede çalıştım,kart quadro olmasaydı çizimi yapmak imkansız olacaktı.
Hobi olarak değil de,mesleği gereği 3dsmax kullanan arkadaşların Quadro alması gerekiyor.Ben de gt 430 la birebir aynı olan quadro 600 e 200 kusur dolar
vermekten haz etmiyorum ancak el mecbur,2 gb gtx 460 ın çeviremediği sahneyi quadro 600 çeviriyor.
dediklerinize aynen katılıyorum bende 2m polygon civarında hd6870 kartım 3d viewportta cortlayınca işin ne kadar ciddi olduğunu anladım, en kral hd veya gtx serisiyle bile 3dsmax işkence olur belirli polygon sayısından sonra.
standart kartlarda görüntü birbirine girer,sahnede 3 derece oynatma bile işkence olur fps düşer,lütfen bilmeden,görmeden yorum yapmayalım,bu kartlar profesyonel çizimler için şart nvidia'da bunun farkında olmasa bu fiyata satmaz
2 ayrı sistem için; Quadro 600 ve 2000 serisini aldım.
Güncelleştirimiş yazılımlarını da yükledim.
Tüm serilerinin testlerini de okudum.
1200 liradan fazla bir parada verdim.
Çok pişman oldum bu ekran kartlarını 3D Studio için kullandığıma.
150 doların üstü 1gb lık herhangi bir ekran kartı ile aynı işleve sahip bu ekran kartlarını ne diye bu kadar abartıp da satıyorlar.
Açıkçası çok pişman oldum.
Bunlar daha çok cam/cam gibi teknik çizim ve maya, 3dmax gibi modelleme ve animasyon yapımlarında işe yarar.
Göz
phtoshop 3d bir program degl