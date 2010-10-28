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Nvidia'nın binlerce Tesla GPU'su, dünyanın en hızlı süper-bilgisayarında kullanılıyor

8 yıl
14,1b
1
31
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia gelirlerinin önemli bir kısmını elde ettiği Tesla serisi yüksek performanslı bilgi-işlem çözümleriyle önemli bir başarıya imza attı. Çin tarafından geliştirilen Tianhe-1A isimli yeni süper bilgisayarda, Nvidia'nın Fermi tabanlı Tesla M2050 GPU'sunun 7,168 tanesi, 14,336 adet işlemciyle birlikte kullanılarak dünyanın en hızlı bilgi işlem makinesi oluşturuldu.

HPC 2010 China etkinliğinde açıklanan detaylara göre, 2.507 PetaFLOP'luk işlem gücüyle dünyanın en hızlı süper-bilgisayarı olan Tainhe-1A'nın 4,04 Megawatt güç tükettiği belirtiliyor. Nvidia'nın açıklamalarına göre, süper-bilgisayar sadece işlemcilerden oluşsaydı aynı performans için 12 Megawatt'dan daha fazla güç harcanması gerekecekti.

Nvidia tepe yöneticisi Jen-Hsun Huang açıklamasındai grafik işlem birimlerinin yüksek performans bilgi işlemi yeniden tanımladığını ve Tianhe-1A ile birlikte dünyanın en hızlı üç süper-bilgisayarında GPU'ların kullanıldığını söyledi. Huang açıklamasının devamında, GPU donanımlı süper-bilgisayarların, bilim adamlarının çalışmaları için temel araç olduğunu söyledi.

Çin'in Tianjin bölgesindeki Ulusal Süperbilgisayar Merkezi'ne kurulan Tainhe-1A, geniş ölçekli bilimsel hesaplamalar için açık erişim sistemi olarak kullanılacak.


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DH Misafiri 8 yıl

Çinli arkadaşlar kendilerinin ürettiği bir işlemci vardı. Hem düşükwatta çalışıyordu hemde 1 çekirdekte TeraHertz gibi bir frekansı vardı sanırım.
O kunu hakkında ne durumdalar acaba?
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Batuist 8 yıl
iyi nvidianın batmayacağını anladık..adamların zaten ilk önce fermi mimarili oyun kartındansa profesyonel kartlarını hazırlayıp piyasaya sürmesi adamların profesyonel iş dünyasını önde tuttuklarının göstergesi.. bence masaüstünde adamların atiyi geçme düşüncesi en son sırada yer alıyordur.. kişisel fikrim.. ama adamların iş yapısına bakınca gerçekten öyle gözüküyor..
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L.o.T.u.S 8 yıl
Artık bol bol şifreler çözerler çinliler.Bunun gibi bilgisayarla şifreri çözmek seneler almaz .
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setek01 8 yıl
Batıyordu değil mi?
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demircibu 8 yıl

setek01

Batıyordu değil mi?

evet fanatik aticiler batırıyorlar sürekli beyler bir yardım edin kepenkleri indirmeme

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apokoc 8 yıl
bunlar dedicated makinaları değilmi (:
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fieldyturbo19 8 yıl
benimde anlamadığım neden 7,168 tane gpu 14,336 tane cpu da 7200 gpu veya 7170 gpu ve 14340 cpu veya 15000cpu değil yani düz sayı yapmayıp artislik yapıyorlar :) kesin kaç tane olursa söylemesi daha karizmatik durur diye aylarca düşünmüşlerdir ehhehee :D
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Erai 8 yıl

Nvidianın 196.75 driverlarını kullanmasalar bari
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darkaura 8 yıl

fieldyturbo19

benimde anlamadığım neden 7,168 tane gpu 14,336 tane cpu da 7200 gpu veya 7170 gpu ve 14340 cpu veya 15000cpu değil yani düz sayı yapmayıp artislik yapıyorlar :) kesin kaç tane olursa söylemesi daha karizmatik durur diye aylarca düşünmüşlerdir ehhehee :D


7x2^10 gpu ve 14x2^10 cpu olarak yazarsan bu sayi daha mantikli gelir.
bilgisayarlar binary sayi sistemiyle calistigi icin adreslemeler daima ikilik sistemde, ikinin katlari olarak olur.
14u 16ya tamamlarsan 16x2^10=2^14 14bit adresleme oldugunu gorursun. ha niye 16X2^10 degilde 14X2^10 dersen arada 2048 islemci fark var. illa tam sayiya getirecez diye ihtiyacin yada imkanlarin disinda binlerce islemci ekleyip cikaracak degilller herhalde.
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Tolgá 8 yıl
devir gpu devri
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MxFxOx 8 yıl
yuh!!! 7 bin fermi 14 bin cpu daha neler 12 megawatt güç yani 12 milyon watt eder.herhalde bu 12 milyonun yarısından fazlasını fermiler yiyordur.
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mertekin 8 yıl

MxFxOx

yuh!!! 7 bin fermi 14 bin cpu daha neler 12 megawatt güç yani 12 milyon watt eder.herhalde bu 12 milyonun yarısından fazlasını fermiler yiyordur.


12 megawatt değil hocam 4.04 megawatt.
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StreamRolleR 8 yıl
e tabi dünyanın en hızlısında amd kullanıcak değil adamlar ayrıca
Tainhe-1A'nın 4,04 Megawatt güç tükettiği belirtiliyor. Nvidia'nın açıklamalarına göre, süper-bilgisayar sadece işlemcilerden oluşsaydı aynı performans için 12 Megawatt'dan daha fazla güç harcanması gerekecekti.

Burasıda ayrı
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Rey Leon 8 yıl
vay vay vay baba bune ya
yenirmi bu
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mertekin 8 yıl
Allah'ın Çin'lileri bile kopyalaya kopyalaya orjinalinde herkezi geçtiler.
Şimdi dünyanın en hızlı bilgisayarını yapıyorlar.
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