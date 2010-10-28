Nvidia'nın binlerce Tesla GPU'su, dünyanın en hızlı süper-bilgisayarında kullanılıyor

Nvidia gelirlerinin önemli bir kısmını elde ettiği Tesla serisi yüksek performanslı bilgi-işlem çözümleriyle önemli bir başarıya imza attı. Çin tarafından geliştirilen Tianhe-1A isimli yeni süper bilgisayarda, Nvidia'nın Fermi tabanlı Tesla M2050 GPU'sunun 7,168 tanesi, 14,336 adet işlemciyle birlikte kullanılarak dünyanın en hızlı bilgi işlem makinesi oluşturuldu.

HPC 2010 China etkinliğinde açıklanan detaylara göre, 2.507 PetaFLOP'luk işlem gücüyle dünyanın en hızlı süper-bilgisayarı olan Tainhe-1A'nın 4,04 Megawatt güç tükettiği belirtiliyor. Nvidia'nın açıklamalarına göre, süper-bilgisayar sadece işlemcilerden oluşsaydı aynı performans için 12 Megawatt'dan daha fazla güç harcanması gerekecekti.

Nvidia tepe yöneticisi Jen-Hsun Huang açıklamasındai grafik işlem birimlerinin yüksek performans bilgi işlemi yeniden tanımladığını ve Tianhe-1A ile birlikte dünyanın en hızlı üç süper-bilgisayarında GPU'ların kullanıldığını söyledi. Huang açıklamasının devamında, GPU donanımlı süper-bilgisayarların, bilim adamlarının çalışmaları için temel araç olduğunu söyledi.

Çin'in Tianjin bölgesindeki Ulusal Süperbilgisayar Merkezi'ne kurulan Tainhe-1A, geniş ölçekli bilimsel hesaplamalar için açık erişim sistemi olarak kullanılacak.