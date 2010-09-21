Nvidia'nın Fermi'den sonraki adımı 2011 için hazırlanan Kepler mimarisi olacak

Nvidia tepe yöneticisi Jen-Hsun Huang, Grafik Teknolojileri Konferansı 2010 etkinliğinin açılış konuşmasında önemli bilgiler paylaştı. Firmanın yol haritasını açıklayan Jen-Hsun Huang, resmi tanıtımı bir yıl önce yapılan ancak pazara girmesi Mart sonunu bulunan Fermi mimarisinden sonraki adımın Kepler kod adlı mimari olacağını açıkladı.,

2011 yılı için geliştirilen Kepler mimarisine sahip yeni nesil grafik işlem yongaları 28nm üretim teknolojisiyle TSMC'nin tesislerinde üretilecek. Henüz mimarinin detayları hakkında çok fazla bilgi olmasa da Santa Clara merkezli firma, AMD'nin güçlü olduğu performans/watt değerlendirmesinde mevcut durumunu 3-4 kat geliştirmeyi hedefliyor.

CPU darboğazının önüne geçmek için çok sayıda yeni teknolojiye sahip olacağı belirtilen yeni mimarinin takipçisi olacak adım da açıklandı. Intel'e benzer bir strateji ile iki yılda bir mimari güncellemesine gidecek gibi görünen Nvidia, Kepler mimarisinden sonra 2013 yılında duyuracağı Maxwell mimarisiyle, performans konusunda radikal sıçrama hedefliyor.

Bu arada Nvidia, bilim insanlarına saygısını da sürdürüyor. Nükleer reaktörlerin yaratıcısı italyan fizikçi Enrico Fermi'den sonra firmanın bir sonraki jenerasyonunda ise astroloji üzerine çalışan ünlü Alman bilim insanı Johanes Kepler'in adı verildi. Kepler tabanlı yeni nesil ekran kartlarının 2011'in ikinci yarısında gelmesi bekleniyor.