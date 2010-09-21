Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nvidia'nın Fermi'den sonraki adımı 2011 için hazırlanan Kepler mimarisi olacak

8 yıl
5,3b
1
34
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Nvidia tepe yöneticisi Jen-Hsun Huang, Grafik Teknolojileri Konferansı 2010 etkinliğinin açılış konuşmasında önemli bilgiler paylaştı. Firmanın yol haritasını açıklayan Jen-Hsun Huang, resmi tanıtımı bir yıl önce yapılan ancak pazara girmesi Mart sonunu bulunan Fermi mimarisinden sonraki adımın Kepler kod adlı mimari olacağını açıkladı.,

2011 yılı için geliştirilen Kepler mimarisine sahip yeni nesil grafik işlem yongaları 28nm üretim teknolojisiyle TSMC'nin tesislerinde üretilecek. Henüz mimarinin detayları hakkında çok fazla bilgi olmasa da Santa Clara merkezli firma, AMD'nin güçlü olduğu performans/watt değerlendirmesinde mevcut durumunu 3-4 kat geliştirmeyi hedefliyor.

CPU darboğazının önüne geçmek için çok sayıda yeni teknolojiye sahip olacağı belirtilen yeni mimarinin takipçisi olacak adım da açıklandı. Intel'e benzer bir strateji ile iki yılda bir mimari güncellemesine gidecek gibi görünen Nvidia, Kepler mimarisinden sonra 2013 yılında duyuracağı Maxwell mimarisiyle, performans konusunda radikal sıçrama hedefliyor.

Bu arada Nvidia, bilim insanlarına saygısını da sürdürüyor. Nükleer reaktörlerin yaratıcısı italyan fizikçi Enrico Fermi'den sonra firmanın bir sonraki jenerasyonunda ise astroloji üzerine çalışan ünlü Alman bilim insanı Johanes Kepler'in adı verildi. Kepler tabanlı yeni nesil ekran kartlarının 2011'in ikinci yarısında gelmesi bekleniyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
chamicals2 8 yıl
nvidia işinibiliyor yeni teknolojileri ve yapımcı şirketleri deseklemeye çalışıyor üstelik sürücüleri rakibine göre daha iyi.Amd 3d oyuna bir çare bulsun herşey amd'nin lehine döner ama bu teknoloji gelişimin yapmazs elinde sonunda nvidia hertürlü kategoride birinciliği alır
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 8 yıl
hehe zavallı yazan kesin nvidia nın adamıdır zuahaha :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 8 yıl
zavallaı amd bu sefer kaçacak delik bulabilecek mi?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Zimmerit 8 yıl

DH Misafiri

zavallaı amd bu sefer kaçacak delik bulabilecek mi?


Zavallı konumunda nvidia olmasın AMD'nin yeni mimarisi hazır bile bulldozer işlemcilerle birlikte piyasaya sürülecek.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Source 8 yıl

DH Misafiri

zavallaı amd bu sefer kaçacak delik bulabilecek mi?


AMD'nin korkacak bir durumu yok şuanda DX11'de 11 Milyon GPU satarak (en son açıklanan bu dahada artmış olabilir) keyfini sürüyor asıl nvidia'da sıkıntı vardır çünkü fermi 2 ile AMD'den iyi satış yapmaları gerekiyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
huseyincarnege 8 yıl
yeni gpu su 120derece olcakmış üstünde mikrofırın koyulup ekmek pişirilcek :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
adacay 8 yıl
Ah nvidia ah, Fermi de uçup kaçıyordu ne oldu?

2009 Kasım, en geç Aralık'ta çıkacaktı hani?
2010 Nisan'ında daha yeni mimarini zar zor piyasaya sürebilmişsin hemen arkasından yeni mimari diyorsun.
Bir de slayta Fermi 2009 yazmış. Doğru, maketi 2009 sonunda çıkmıştı yanlış hatırlamıyorsam.
Kepler'in maketleri de 2011 sonlarında gelir demekki.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
El Mukteda 8 yıl
28nm ferminin tek gpu'su 6000 serisi'nin çift gpu'sunu (çıkarsa eğer) döverse
gözüm çift gpu'lu 2. nesil fermi de olacak. (çok büyük beklentilere girdim sanırım
).
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
M@U 8 yıl
Bu slaytı arşive ekliyorum, ilerde bakar bakar gülerim.
Keşke FX serisi dönemindekileri de arşivleseydim!


Adamlar zaten ofsaytı vermişler. "CUDA" gpu road map diyerek. Adamların performans sıçramasından kastı CUDA performansı. Oyun performansı değil. Hatta diğer habere bakarak konuşmamız gerekirse performans/watt olarak da düşünebilir bu yol haritasını. Ati'nin izlediği yolu izlemek anlamına gelir bu durum.

Ekleme: Çizelgede zaten hesap gücü/watt olarak sıralanmış gpu'lar. Yani heyecan yapmayalım boşuna. Sonun da Ati'nin izlediği yola geldi Nvidia da...

Geçmiş olsun.



Ekleme 2: Çizelgeden çıkarmamız gereken bir diğer not ise Kepler mimarisinin en erken 2012'de gelebileceğidir. Şöyle ki Tesla 2007 olarak belirtilmiş ama son kullanıcıya 2008 Haziran'da ulaştı bu gpu'lar. Aynı şekilde Fermi mimarili kartlar da büyük uğraşlar sonucunda 2010 Nisan'da son kullanıcı ile buluştu (AMD'nin HD5000 serisi Fermi'leri biraz daha yakın bir tarihe itti sanırım, malum; sorunlu bir seri oldu). Şimdi de Kepler'i 2011 diye göstermişler. Fermi mimarisi kötü gitse bile bu demektir ki 2012'de bu mimarisi kullanıma sunulabilir. İyi giderse 2013'e de kayabilir bu mimarinin çıkışı. E doğal olarak o dönemde 22nm'den bahsedeceğiz. 40nm sıkıntılı geçse de ortalama olarak 1,5 yılda bir nanometrik küçülme yaşanmaktadır. Bu durumda 2012 sonu, 2013 başında 22nm'ye geçilmiş olması çok da hayal olmayacaktır ve Kepler mimarisi de o dönemde çok anormal karşılanmayacaktır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 8 yıl
Tesla diye ekran kartı çıksın sırf Nicola Tesla hayranlığımdan gider alırım.
Edison diye ekran kartı çıksın. Bedava olsun uçuyor olsun almam. O derece.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Applejack 8 yıl
Tesla diye ekran kartı çıksın sırf Nicola Tesla hayranlığımdan gider alırım.



nvidia.com/...
nvidia.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dellino 8 yıl
Ben hiç bir donanımın 18 ay içerisinde 10 katı hızlandığına şahit olmadım.
Sanırım Nvidia GTX 450 ile çıkartmayı planladığı GTX 580 arasında yapmış.
Nvidia'nın sahte kart tanıtımlarına hazırlıklı olun. AMD 6xxx serisini gelecek ay piyasaya sürecek.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 8 yıl
iyi o zamana kadar fermi ile devam... hatta keşke teknoloji daha çabuk hızlansa ölmeden daha çok şey görsek...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
StreamRolleR 8 yıl
Para dayanmaz gidip arabaya harcıyayim bari
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Dovahkiin 8 yıl
Nvidia işi biliyor cix adı olan bilim adamlarını seçiyor hep


Şu kısım bana çok ilginç geldi;
"CPU darboğazının önüne geçmek için çok sayıda yeni teknolojiye sahip olacağı belirtilen yeni mimari"
Bu konu hakkında fikri olan var mı?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
LAVMAN 8 yıl
Riqimaru

Nvidia işi biliyor cix adı olan bilim adamlarını seçiyor hep


Şu kısım bana çok ilginç geldi;
"CPU darboğazının önüne geçmek için çok sayıda yeni teknolojiye sahip olacağı belirtilen yeni mimari"
Bu konu hakkında fikri olan var mı?

teslanın ustune tanımam yani adı tesla olan bi adam kapıcı garson filan olamaz yani direk isimden bilim adamı
nikola tesla
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +349 Redeemertr +317 V4LKyR +299 KoşanBalık +200 madmahmutd +198 MacGyver. +173 Informed +155 WB +132 serdar_k +132 Txrboz +126
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5262 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Ekran Kartı, gpu ve
2 etiket daha nvidia kepler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl PS Move Özel Röportajı ve Türkçe oyunlardaki son durum! 8 yıl Haftanın en iyi 5 Android uygulaması -7- 8 yıl TG: Fiyat arama motorları ve Sanal mağazacılık üzerine söyleşi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim