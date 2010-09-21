Nvidia'nın Fermi'den sonraki adımı 2011 için hazırlanan Kepler mimarisi olacak

Nvidia tepe yöneticisi Jen-Hsun Huang, Grafik Teknolojileri Konferansı 2010 etkinliğinin açılış konuşmasında önemli bilgiler paylaştı. Firmanın yol haritasını açıklayan Jen-Hsun Huang, resmi tanıtımı bir yıl önce yapılan ancak pazara girmesi Mart sonunu bulunan Fermi mimarisinden sonraki adımın Kepler kod adlı mimari olacağını açıkladı.,
2011 yılı için geliştirilen Kepler mimarisine sahip yeni nesil grafik işlem yongaları 28nm üretim teknolojisiyle TSMC'nin tesislerinde üretilecek. Henüz mimarinin detayları hakkında çok fazla bilgi olmasa da Santa Clara merkezli firma, AMD'nin güçlü olduğu performans/watt değerlendirmesinde mevcut durumunu 3-4 kat geliştirmeyi hedefliyor.
CPU darboğazının önüne geçmek için çok sayıda yeni teknolojiye sahip olacağı belirtilen yeni mimarinin takipçisi olacak adım da açıklandı. Intel'e benzer bir strateji ile iki yılda bir mimari güncellemesine gidecek gibi görünen Nvidia, Kepler mimarisinden sonra 2013 yılında duyuracağı Maxwell mimarisiyle, performans konusunda radikal sıçrama hedefliyor.
Bu arada Nvidia, bilim insanlarına saygısını da sürdürüyor. Nükleer reaktörlerin yaratıcısı italyan fizikçi Enrico Fermi'den sonra firmanın bir sonraki jenerasyonunda ise astroloji üzerine çalışan ünlü Alman bilim insanı Johanes Kepler'in adı verildi. Kepler tabanlı yeni nesil ekran kartlarının 2011'in ikinci yarısında gelmesi bekleniyor.
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Zavallı konumunda nvidia olmasın AMD'nin yeni mimarisi hazır bile bulldozer işlemcilerle birlikte piyasaya sürülecek.
AMD'nin korkacak bir durumu yok şuanda DX11'de 11 Milyon GPU satarak (en son açıklanan bu dahada artmış olabilir) keyfini sürüyor asıl nvidia'da sıkıntı vardır çünkü fermi 2 ile AMD'den iyi satış yapmaları gerekiyor
2009 Kasım, en geç Aralık'ta çıkacaktı hani?
2010 Nisan'ında daha yeni mimarini zar zor piyasaya sürebilmişsin hemen arkasından yeni mimari diyorsun.
Bir de slayta Fermi 2009 yazmış. Doğru, maketi 2009 sonunda çıkmıştı yanlış hatırlamıyorsam.
Kepler'in maketleri de 2011 sonlarında gelir demekki.
Adamlar zaten ofsaytı vermişler. "CUDA" gpu road map diyerek. Adamların performans sıçramasından kastı CUDA performansı. Oyun performansı değil. Hatta diğer habere bakarak konuşmamız gerekirse performans/watt olarak da düşünebilir bu yol haritasını. Ati'nin izlediği yolu izlemek anlamına gelir bu durum.
Ekleme: Çizelgede zaten hesap gücü/watt olarak sıralanmış gpu'lar. Yani heyecan yapmayalım boşuna. Sonun da Ati'nin izlediği yola geldi Nvidia da...
Geçmiş olsun.
Ekleme 2: Çizelgeden çıkarmamız gereken bir diğer not ise Kepler mimarisinin en erken 2012'de gelebileceğidir. Şöyle ki Tesla 2007 olarak belirtilmiş ama son kullanıcıya 2008 Haziran'da ulaştı bu gpu'lar. Aynı şekilde Fermi mimarili kartlar da büyük uğraşlar sonucunda 2010 Nisan'da son kullanıcı ile buluştu (AMD'nin HD5000 serisi Fermi'leri biraz daha yakın bir tarihe itti sanırım, malum; sorunlu bir seri oldu). Şimdi de Kepler'i 2011 diye göstermişler. Fermi mimarisi kötü gitse bile bu demektir ki 2012'de bu mimarisi kullanıma sunulabilir. İyi giderse 2013'e de kayabilir bu mimarinin çıkışı. E doğal olarak o dönemde 22nm'den bahsedeceğiz. 40nm sıkıntılı geçse de ortalama olarak 1,5 yılda bir nanometrik küçülme yaşanmaktadır. Bu durumda 2012 sonu, 2013 başında 22nm'ye geçilmiş olması çok da hayal olmayacaktır ve Kepler mimarisi de o dönemde çok anormal karşılanmayacaktır.
Edison diye ekran kartı çıksın. Bedava olsun uçuyor olsun almam. O derece.
nvidia.com/...
nvidia.com/...
Sanırım Nvidia GTX 450 ile çıkartmayı planladığı GTX 580 arasında yapmış.
Nvidia'nın sahte kart tanıtımlarına hazırlıklı olun. AMD 6xxx serisini gelecek ay piyasaya sürecek.
Şu kısım bana çok ilginç geldi;
"CPU darboğazının önüne geçmek için çok sayıda yeni teknolojiye sahip olacağı belirtilen yeni mimari"
Bu konu hakkında fikri olan var mı?
teslanın ustune tanımam yani adı tesla olan bi adam kapıcı garson filan olamaz yani direk isimden bilim adamı nikola tesla