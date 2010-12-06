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Nvidia'nın Tegra 2 platformundan dikkat çekici oyun performansı

8 yıl
16,6b
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25
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Akıllı telefonlar ve tablet bilgisayarlar için hazırladığı Tegra 2 platformunun, kendi sınfında grafik performansı en yüksek yongada sistem çözümü olduğunu hemen her fısatta dile getiren Nvidia, bu konudaki iddiasını sürdürüyor. ARM'ın çift çekirdekli Cortex A9 tasarımını GeForce grafik mimarisi ile harmanladığı Tegra 2 platformunda, farklı görevler için konumlandırılmış, dinamik olarak kontrol edilebilen 8 farklı işlem motoruna yer veren Nvidia, Tegra 2 tabanlı cihazların 2011'de hızlı bir şekilde yaygınlaşacağını belirtiyor. Tegra 2'nin donanımsal gücü ve Android işletim sistemiyle güçlü bir ikili oluşturulacağını belirten Nvidia, Tegra 3 için çalışmaların bitmek üzere olduğunu, Tegra 4 için de hazırlıkların başladığını belirtti.

Peki Nvidia'nın Tegra 2 platformu performans noktasında ne kadar iddialı? Bu konuda Nvidia'nın hazırladığı performans sonuçlarını daha önceki haberlerimizde sizlerle paylaşmıştık. Gelin şimdi de hep birlikte Tegra 2'nin oyun noktasında neler yapabildiğini Dungeon Defenders: First Wave oyunu için hazırlanan video ile yakından görelim;




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0tt0m@n 8 yıl
Kendi sınıfında en yüksek performans diyor. Diğer rakipler kimler? Kendi sınıfında (android tablet sınıfında) Nvidia'dan başka grafik işlemci üreten firma var mı?
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halitkin 8 yıl
beklediğimden çok daha iyi.
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lazloo 8 yıl

sinancetinkaya

Kendi sınıfında en yüksek performans diyor. Diğer rakipler kimler? Kendi sınıfında (android tablet sınıfında) Nvidia'dan başka grafik işlemci üreten firma var mı?

Imgtech in PowerVR leri var. Ama şu an Tegra ile boy ölçüşecek bir grafik çipi yok sanırım.
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TsG 8 yıl
Mobil cihazlar için etkileyici bir performans.
.
AMD "mobil pazara girmeyeceğiz" demiş, mobil platformlar için çözüm geliştiren ekmeği de yer, Nvidia yıllardır kasıyor Tegra platformu için. Sonunda meyveleri toplayacak gibi görünüyor...
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veleciraptor 8 yıl

TsG

AMD "mobil pazara girmeyeceğiz" demiş


Kaynak?
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sadtneverdie 8 yıl
ben dalgın kafa son cümlenden grafiklere normal dedin diye anladım. arkadaşta öyle anlamış olacak.
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Statistik 8 yıl
oyun performansi ne kadar 'dikkat çekici' olursa fiyati da o kadar pahali olur, bosuna sevinmeyelim.
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Batuist 8 yıl

sadtneverdie

ben dalgın kafa son cümlenden grafiklere normal dedin diye anladım. arkadaşta öyle anlamış olacak.


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aydogdu1453 8 yıl
Fermi içinde neler neler söyleniYodu.Gördük resimdeki montajı.Bunu da cilala cilala sür yaparlar.Koskoca mimarinin içine ettiler.
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Batuist 8 yıl
bir akıllı telefon için oldukça iyi bir görüntü sunuyor. ekranda ki 3D karakterlerin sayısı oldukça ilgimi çekti.. bu şimdiye kadarkilere nazaran oldukça iyi bir gelişme.. yalnız burada nvidia bir kurnazlık yapıp oyunlarında tegra destekli olmasını şart koşmaz umarım.! Ama çok daha geliştirilebilir bir platform olduğuda açık... mesela oyunda aktif gölgelendirme yoktu.. gölgelendirme hiç yoktu hatta.. olanlar sabit grafikler.. bu şimdililik normal sayılır ama ileride PC oyunlarına yaklaşacaklarından şüphem yok!! teknoloji malum..
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sadtneverdie 8 yıl
Batuist

bir akıllı telefon için oldukça iyi bir görüntü sunuyor. ekranda ki 3D karakterlerin sayısı oldukça ilgimi çekti.. bu şimdiye kadarkilere nazaran oldukça iyi bir gelişme.. yalnız burada nvidia bir kurnazlık yapıp oyunlarında tegra destekli olmasını şart koşmaz umarım.! Ama çok daha geliştirilebilir bir platform olduğuda açık... mesela oyunda aktif gölgelendirme yoktu.. gölgelendirme hiç yoktu hatta.. olanlar sabit grafikler.. bu şimdililik normal sayılır ama ileride PC oyunlarına yaklaşacaklarından şüphem yok!! teknoloji malum..


şuna normal diyorsun ya diyecek söz bulamıyorum. telefonda kullanılan sistemin günümüz oyunlarını oynatması normal öyle mi? git iphone oyunu oyna derim.
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sizler için 8 yıl
mükemmel
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lazloo 8 yıl
Süper.
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