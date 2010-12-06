Nvidia'nın Tegra 2 platformundan dikkat çekici oyun performansı

Akıllı telefonlar ve tablet bilgisayarlar için hazırladığı Tegra 2 platformunun, kendi sınfında grafik performansı en yüksek yongada sistem çözümü olduğunu hemen her fısatta dile getiren Nvidia, bu konudaki iddiasını sürdürüyor. ARM'ın çift çekirdekli Cortex A9 tasarımını GeForce grafik mimarisi ile harmanladığı Tegra 2 platformunda, farklı görevler için konumlandırılmış, dinamik olarak kontrol edilebilen 8 farklı işlem motoruna yer veren Nvidia, Tegra 2 tabanlı cihazların 2011'de hızlı bir şekilde yaygınlaşacağını belirtiyor. Tegra 2'nin donanımsal gücü ve Android işletim sistemiyle güçlü bir ikili oluşturulacağını belirten Nvidia, Tegra 3 için çalışmaların bitmek üzere olduğunu, Tegra 4 için de hazırlıkların başladığını belirtti.

Peki Nvidia'nın Tegra 2 platformu performans noktasında ne kadar iddialı? Bu konuda Nvidia'nın hazırladığı performans sonuçlarını daha önceki haberlerimizde sizlerle paylaşmıştık. Gelin şimdi de hep birlikte Tegra 2'nin oyun noktasında neler yapabildiğini Dungeon Defenders: First Wave oyunu için hazırlanan video ile yakından görelim;