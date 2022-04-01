Obi-Wan Kenobi ertelendi: ilk iki bölüm birden yayınlanacak

Disney+, Star Wars hayranları için birçok projeye imza attı. Mandalorian ve Boba Fett ile oldukça beğeni toplayan Disney+’ın en merakla beklenen dizilerinden biri ise hiç şüphesiz Obi-Wan Kenobi. Normalde 25 Mayıs'ta çıkış yapacak olan dizi, ertelendi.

Star Wars dizisi Obi-Wan Kenobi'den ilk fragman geldi 3 hf. önce eklendi

İlk iki bölüm aynı anda yayınlanacak

Geçtiğimiz haftalarda fragmanı yayınlanan Obi-Wan Kenobi, YouTube üzerinden yayınladığı videoda dizinin çıkış tarihinin değiştirildiğini açıkladı. Normalde 25 Mayıs’ta çıkış yapacak olan seri, iki gün ertelenerek 27 Mayıs’ta çıkış yapacak. Fanları sevindirecek bir haber ise ilk iki bölümün birden yayınlanacak olması.

Obi-Wan Kenobi, Revenge of the Sith’ten 10 yıl sonra geçecek. Ewan McGregor ve Hayden Christensen ise Obi-Wan ve Anakin Skywalker olarak seriye geri gönüyor. Popüler servis Disney+ ise bu yaz resmi olarak Türkiye'ye gelecek.

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