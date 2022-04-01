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    Obi-Wan Kenobi ertelendi: ilk iki bölüm birden yayınlanacak

    Disney+’ın en merakla beklenen dizilerinden olan Obi-Wan Kenobi 25 Mayıs’tan 27 Mayıs’a ertelendi. Ancak merakla beklenen dizinin ilk iki bölüm birden yayınlanacak.
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    Obi-Wan Kenobi ertelendi

    Disney+, Star Wars hayranları için birçok projeye imza attı. Mandalorian ve Boba Fett ile oldukça beğeni toplayan Disney+’ın en merakla beklenen dizilerinden biri ise hiç şüphesiz Obi-Wan Kenobi. Normalde 25 Mayıs'ta çıkış yapacak olan dizi, ertelendi.

    İlk iki bölüm aynı anda yayınlanacak

    Geçtiğimiz haftalarda fragmanı yayınlanan Obi-Wan Kenobi, YouTube üzerinden yayınladığı videoda dizinin çıkış tarihinin değiştirildiğini açıkladı. Normalde 25 Mayıs’ta çıkış yapacak olan seri, iki gün ertelenerek 27 Mayıs’ta çıkış yapacak. Fanları sevindirecek bir haber ise ilk iki bölümün birden yayınlanacak olması.

    Obi-Wan Kenobi, Revenge of the Sith’ten 10 yıl sonra geçecek. Ewan McGregor ve Hayden Christensen ise Obi-Wan ve Anakin Skywalker olarak seriye geri gönüyor. Popüler servis Disney+ ise bu yaz resmi olarak Türkiye'ye gelecek.

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    C
    Ceydaglc05 1 saat önce

    Durum çok ince bir ayrıntı. Türk telekomuna zam yapınca iletişim nasıl olacak.

    S
    serpilxarslann 1 gün önce

    Kimsenin hakkı kimsede kalmasın.

    B
    Berringer 1 gün önce

    direk 10k

    LooF 1 gün önce

    Ulan arkadaşlar 2018 den beri çıkmadı şu oyun ya, 2018 den beri ön sipariş olur mu abi siz kimsiniz yaaa

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