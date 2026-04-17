    Star Wars filmi The Mandalorian and Grogu'nun yeni fragmanı yayınlandı

    The Mandalorian dizisinden tanıdığımız karakterlerin yeni maceralarına odaklanan The Mandalorian and Grogu filminden yeni fragman geldi. Film, 22 Mayıs'ta sinemalarda izleyici ile buluşacak.

    The Mandalorian and Grogu filminden yeni fragman geldi Tam Boyutta Gör
    Hayal kırıklığı yaratan son üçleme sonrası bir süre sinemalardan uzak duran Star Wars serisi, bu yaz The Mandalorian and Grogu filmiyle beyaz perdeye geri dönecek. The Mandalorian dizisinden tanıdığımız karakterlerin yeni maceralarına odaklanan film, 22 Mayıs'ta sinemalarda gösterime girecek.

    Vizyon tarihi yaklaşan The Mandalorian and Grogu için tanıtım çalışmalarını sürdüren Disney, şu anda Las Vegas'ta düzenlenmekte olan Cinema-Con kapsamında filmden yeni bir fragman daha paylaştı.

    The Mandalorian and Grogu, Yeni Bir Maceraya Odaklanıyor

    The Mandalorian'ın son sezonunda Mandalore gezegeninin kontrolü için mücadele verirken izlediğimiz Din Djarin ve Grogu, bu filmde ise yepyeni bir maceraya atılıyor. Filmde Mando ve Grogu, İmparatorluk yıkıldıktan sonra yeni bir düzen kurmaya çalışan Yeni Cumhuriyet tarafından zorlu bir göreve gönderiliyor.

    Pedro Pascal'ın Din Djarin rolüyle geri döndüğü The Mandalorian and Grogu ile birlikte usta oyuncu Sigourney Weaver (Alien, Avatar) da Star Wars evrenine katılıyor. Oyuncu kadrosunda onlara Amy Sedaris, Jeremy Allen White, Jonny Coyne gibi isimler eşlik ediyor.

    Dizinin de yaratıcısı olan Jon Favreau'nun yönettiği The Mandalorian and Grogu, daha en baştan bir sinema filmi olarak tasarlanmış olsa da diğer Star Wars filmlerine kıyasla daha düşük bir bütçeyle çekildi. Bu durum şu ana kadar yayınlanan fragmanlarda da hissediliyor. The Mandalorian and Grogu'nun prodüksiyon kalitesi, eski Star Wars filmlerinden ziyade The Mandalorian dizisine yakın duruyor. Bu durumun filmin gişesine nasıl yansıyacağını bekleyip göreceğiz.

    Usain Bolt'un hızına yaklaşan insansı robot

