Tam Boyutta Gör 2024 yılında ÖTV muafiyatli araç alımında üst limit yaklaşık 1.6 milyon TL'ye yükselince bu limite giren araçlara ilgi yoğun oldu. Özellikle SUV modeller tüketicilerin tercihi oldu. Peki 2024'ün ocak ayında Türkiye'de en çok hangi SUV modeller satıldı?

Listeye baktığımızda en üst sırada Volkswagen T-Roc'u görmek bizleri şaşırtıyor. İlk sırada görmeye alıştığımız Fiat Egea Cross ise az farkla birinciliği kaptırmış durumda. Chery'nin D segment SUV modeli Tiggo 8 Pro, rekabetçi fiyatıyla C segment SUV'ların arasında üçüncü sırayı almış. Çinli Chery'nin üç modeli de en çok satan 10 SUV model arasında.

En çok satılan 10 SUV model 💸 Sıra Model Adet 1. Volkswagen T-Roc 2584 2. Fiat Egea Cross 2455 3. Chery Tiggo 8 Pro 2200 4. Dacia Duster 2112 5. Togg T10X V2 1625 6. Chery Tiggo 7 Pro 1281 7. Nissan Qashqai 1232 8. Hyundai Bayon 1158 9. Peugeot 408 1040 10. Chery Omoda 5 969

Elektrikli SUV pazarının temsilcilerinden ilk 10 sıraya girebilen tek model, 1625 adet satılan Togg T10X oldu. Tesla Model Y ve BYD Atto 3 ise sırasıyla 220 ve 155 adet satıldı.

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Ocak 2024'te Türkiye'de en çok satılan SUV modeller