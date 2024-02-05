Ocak 2024'te Türkiye'de en çok satılan SUV modeller

Listeye baktığımızda en üst sırada Volkswagen T-Roc'u görmek bizleri şaşırtıyor. İlk sırada görmeye alıştığımız Fiat Egea Cross ise az farkla birinciliği kaptırmış durumda. Chery'nin D segment SUV modeli Tiggo 8 Pro, rekabetçi fiyatıyla C segment SUV'ların arasında üçüncü sırayı almış. Çinli Chery'nin üç modeli de en çok satan 10 SUV model arasında.
|Sıra
|Model
|Adet
|1.
|Volkswagen T-Roc
|2584
|2.
|Fiat Egea Cross
|2455
|3.
|Chery Tiggo 8 Pro
|2200
|4.
|Dacia Duster
|2112
|5.
|Togg T10X V2
|1625
|6.
|Chery Tiggo 7 Pro
|1281
|7.
|Nissan Qashqai
|1232
|8.
|Hyundai Bayon
|1158
|9.
|Peugeot 408
|1040
|10.
|Chery Omoda 5
|969
Elektrikli SUV pazarının temsilcilerinden ilk 10 sıraya girebilen tek model, 1625 adet satılan Togg T10X oldu. Tesla Model Y ve BYD Atto 3 ise sırasıyla 220 ve 155 adet satıldı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.