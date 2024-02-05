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    Anlık Bildirim

    Ocak 2024'te Türkiye'de en çok satılan SUV modeller

    Ne Duster, ne de Egea Cross.. Ocak 2024'te SUV pazarının farklı bir lideri var. Üstelik rekabetçi fiyatlarıyla dikkat çeken tüm Chery modelleri de ilk 10 sırada. İşte en çok satan SUV'lar:
    Ocak 2024'te Türkiye'de en çok satılan SUV modeller Tam Boyutta Gör
    2024 yılında ÖTV muafiyatli araç alımında üst limit yaklaşık 1.6 milyon TL'ye yükselince bu limite giren araçlara ilgi yoğun oldu. Özellikle SUV modeller tüketicilerin tercihi oldu. Peki 2024'ün ocak ayında Türkiye'de en çok hangi SUV modeller satıldı?

    Listeye baktığımızda en üst sırada Volkswagen T-Roc'u görmek bizleri şaşırtıyor. İlk sırada görmeye alıştığımız Fiat Egea Cross ise az farkla birinciliği kaptırmış durumda. Chery'nin D segment SUV modeli Tiggo 8 Pro, rekabetçi fiyatıyla C segment SUV'ların arasında üçüncü sırayı almış. Çinli Chery'nin üç modeli de en çok satan 10 SUV model arasında.

    En çok satılan 10 SUV model 💸
    Sıra Model Adet
    1. Volkswagen T-Roc 2584
    2. Fiat Egea Cross 2455
    3. Chery Tiggo 8 Pro 2200
    4. Dacia Duster 2112
    5. Togg T10X V2 1625
    6. Chery Tiggo 7 Pro 1281
    7. Nissan Qashqai 1232
    8. Hyundai Bayon 1158
    9. Peugeot 408 1040
    10. Chery Omoda 5 969

    Elektrikli SUV pazarının temsilcilerinden ilk 10 sıraya girebilen tek model, 1625 adet satılan Togg T10X oldu. Tesla Model Y ve BYD Atto 3 ise sırasıyla 220 ve 155 adet satıldı. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 1 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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