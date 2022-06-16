Ödeal bayi sayısını artırarak satış ve ciro rekoru kırmayı hedefliyor

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POS ve dijital ödeme çözümleri sunan Ödeal, 2022 yılını agresif büyüme yılı ilan etti. Satış kanallarını bayiliklerle büyüten Ödeal, yıl sonunda 50 bayiye ulaşmayı hedefliyor.

Ödeal, 2014 yılında cep telefonlarını pos cihazına dönüştüren Ödeal Cepte POS hizmeti ile büyük ses tetirmişti. 2017 yılında Ödeal Fiziki Yazar Kasa POS’u çıkardı. 2021 yılında Sade POS (EFT POS) ve 2022 yılında kurumsal müşteriler için VUK 507’ye uygun e-faturalı POS ürünü Smart POS’u piyasaya sürdü.

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Ödeal Bayilik Sistemi ile KOBİ’lerin POS cihazlarına erişimini kolaylaştıran şirket, Ege ve Anadolu’daki Ödeal üye iş yeri sayısının artmasını hedefliyor. Yıl sonuna kadar ulaşmayı hedeflediği 50 bayisiyle satış ve ciro rekoru kırmayı amaçlıyor. Ödeal bayilik için teminat istemiyor ve sektör ayrımı yapmıyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Ödeal Bayi Kanal Yöneticisi Anıl Birinci şunları söyledi:

“Ödeal olarak 2022 yılında agresif bir büyüme prensibi izleyeceğimizi açıklamıştık. Bu büyüme stratejimizin önemli bir parçasını da bayililerimiz oluşturacak. Bayilerimiz aracılığı ile büyük potansiyel taşıyan ancak henüz ulaşamadığımız bölgelerdeki KOBİ’leri avantajlı çözümlerimizle tanıştıracağız. Sektör ayrımı olmaksızın aktif bir vergi levhası altında faaliyet gösteren her işletme Ödeal Bayisi olabilir. Özellikle saha ekibi olan işletmeler Ödeal Bayilik Sistemi’nde son derece avantajlı konumda. Bayilerimize sunduğumuz en büyük ayrıcalık ise, kendilerinden hiçbir şekilde bayilik teminatı istemiyor oluşumuzun yanında sürdürülebilir bir kazanç modeli sunuyor olmamızdır. Ayrıca, bayilik için önemli olan CRM desteği, sistem kapsamında Ödeal tarafından ücretsiz olarak veriliyor.”

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Ödeal bayi sayısını artırarak satış ve ciro rekoru kıracak