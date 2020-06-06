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    Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Ödüllü fare ve sunum aracı projesi rekor sürede fonlandı

    CheerPod adındaki kablosuz fare hem touchpad olarak hem de sunum aracı olarak kullanılabiliyor. Ödüllü konsept Kickstarter üzerinde rekor sürede fonlanmayı başardı.
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    Çevre Birimleri
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Ödüllü fare ve sunum aracı projesi rekor sürede fonlandı
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    Günümüzde sunum araçları da öne çıkan bir sınıf haline geldi. Sunumda kolaylık sağlaması için ya özel araçlar tercih ediliyor ya da standart bilgisayar farelerine fonksiyonlar ekleniyor. CheerPod ise bu konsepti daha da ileriye taşıyor.

    CheerPod özellikleri ve fiyatı

    2020 RedDot tasarım ödülü sahibi olan CheerPod hem bir fare, hem touchpad hem de sunum kontrol aracı olarak işlev görüyor. Kickstarter üzerinde sadece 10 dakikada ihtiyacı olan bağışa ulaştı.

    Ayrıca Bkz. "Yapay zekaya karşı mücadele ettiğiniz Hello Human çok kısa süreliğine ücretsiz"

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    CheerPod alüminyum alaşımdan oldukça şık ve sade bir gövdeye sahip. Tüm fonksiyonlar üst kısımdaki yüzeyde gerçekleşiyor. Alt kısımda hassas bir fare sensörü ve denge bantları yer alıyor.

    Bluetooth 5.0 üzerinden bağlanan cihaz bir fare gibi kullanılabiliyor. Sağ, orta ve sol tuşların olduğu cihaz akıcı bir deneyim sunuyor. TouchPad fonksiyonunda ise kullanıcı yüzey üzerinde farklı sürükleme hareketlerine kısayollar atayabiliyor. Sunum modunda ise cihazı elinizde tutarak kullanabiliyorsunuz. Geçişler atanmış bir tuş ile yapılıyor.

    Mobil ve masa üstü cihazlarla uyumlu olan CheerPod; 450mAh kapasiteli bir bataryaya sahip. 1 saatte şarj olabilen batarya 20 güne kadar kullanım süresi sunuyor. Üzerinde bir de lazer işaretçi var. En az 45$ bağış isteyen CheerPod modeli Eylül ayında dağıtıma başlayacak.



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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    yorumculuklar 3 sa.
    gördüğüm en gereksiz cihazlardan birisi, hiçbir problemi çözmüyor. üstelik sunum modu dışındaki özellikleri de baya kullanışsız duruyor. Eminim iPad'in dokunmatik ekranı, mac'in dev touchpad'i veya herhangi bir bilgisayarın yanında bulunan dandik fare bundan kat be kat iyi performans verecektir. Sunumunuzu da kablosuz farenin tuşları ile yapıverin efenim.
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    crashris (Mahmut Karaca) 3 sa.
    valla alınır her cihazda çalışıyor acaba pubg mobile de çalışır mı :D
    şaka bir yana kaliteli bir touch yüzey ve 2 tane minicik lazer ile basit bir alet 1hafta şarjı gitse yeter gerekirse günlük şarja takılır valla olmuş
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    cangunner (Can G) 3 sa.
    iPod Shufle 3. nesile benzemiş tasarımı :)
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