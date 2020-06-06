Ödüllü fare ve sunum aracı projesi rekor sürede fonlandı

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Günümüzde sunum araçları da öne çıkan bir sınıf haline geldi. Sunumda kolaylık sağlaması için ya özel araçlar tercih ediliyor ya da standart bilgisayar farelerine fonksiyonlar ekleniyor. CheerPod ise bu konsepti daha da ileriye taşıyor.

CheerPod özellikleri ve fiyatı

2020 RedDot tasarım ödülü sahibi olan CheerPod hem bir fare, hem touchpad hem de sunum kontrol aracı olarak işlev görüyor. Kickstarter üzerinde sadece 10 dakikada ihtiyacı olan bağışa ulaştı.

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CheerPod alüminyum alaşımdan oldukça şık ve sade bir gövdeye sahip. Tüm fonksiyonlar üst kısımdaki yüzeyde gerçekleşiyor. Alt kısımda hassas bir fare sensörü ve denge bantları yer alıyor.

Bluetooth 5.0 üzerinden bağlanan cihaz bir fare gibi kullanılabiliyor. Sağ, orta ve sol tuşların olduğu cihaz akıcı bir deneyim sunuyor. TouchPad fonksiyonunda ise kullanıcı yüzey üzerinde farklı sürükleme hareketlerine kısayollar atayabiliyor. Sunum modunda ise cihazı elinizde tutarak kullanabiliyorsunuz. Geçişler atanmış bir tuş ile yapılıyor.

Mobil ve masa üstü cihazlarla uyumlu olan CheerPod; 450mAh kapasiteli bir bataryaya sahip. 1 saatte şarj olabilen batarya 20 güne kadar kullanım süresi sunuyor. Üzerinde bir de lazer işaretçi var. En az 45$ bağış isteyen CheerPod modeli Eylül ayında dağıtıma başlayacak.

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