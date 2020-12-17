Ödüllü oyun Prison Architect, GOG üzerinde ücretsiz

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Yayıncılığını Paradox Interactive'in yaptığı, geliştiriciliğini ise Introversion Software, Double Eleven ve Tag Games'in birlikte yaptığı Prison Architect, hem çıktığı yılın hem de genel olarak bağımsız oyun dünyasının önemli isimlerinden birisi.

Ayrıca Bkz. "Türk yapımı açık dünya oyunu Animal Rescuer, 22 Aralık'ta Steam'de yayınlanacak"

CD Projekt Red'in Epic Games ve Steam tarzındaki dijital oyun platformu olan GOG üzerinde Prison Architect, ücretsiz olarak veriliyor. Ancak belirli bir süreliğine olduğunu unutmayın. Oyun 19 Aralık 17.00'a kadar ücretsiz. O zamana kadar hesabınıza eklerseniz oyun tamamen sizin olacak. Farklı oyunları oynamayı seviyorsanız kaçırmayın. Oyunun Steam'deki değeri 50 TL.

Buraya tıklayarak oyunun ücretsiz olarak verildiği sayfaya ulaşabilirsiniz. Ayrıca platformda şu anda indirimler de mevcut ancak dolar üzerinden satıldığı için bizim için pek de uygun fiyatlar bulunmuyor. Prison Architect'in tanıtım yazısını ve fragmanını aşağıda bulabiirsiniz.

Tanıtım Yazısı

Hoş Geldiniz Hapishane Müdürleri!

Dünyanın en amansız mahkumlarıyla ancak dünyanın en amansız Hapishane Müdürü başa çıkabilir. Prison Architect'te bir cezaevi tasarla ve bu cezaevini kişiselleştirip geliştir.

Özelleştirilmiş Bir Hapis Hayatı

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Yaptığın kaynak dağıtımıyla tesisinde işleyişi optimum hale getir ama mahkumların hareketlerini fazla kısıtlamamaya dikkat et ki su baskını, yangın, kavga veya geniş çaplı bir isyana karşı hazırlıklı ol.

Yatırım Yap, Yeniliklere İmza At

Hibe başvurularıyla hükümet desteğinden yararlan ve aldığın fonları hastalıkla mücadele, çete faaliyetlerini önleme, dava takibi gibi farklı alanlarda kullan!

Yönetim ve Personel

Silahlı gardiyanlar, psikologlar, doktorlar, avukatlar ve muhbirler de dahil birinci sınıf personelin desteğiyle hapishaneni *büyük oranda* etik ilkelerine uygun ve güvenli bir yer haline getir.

Tutukluya Özel Düzenlemeler

Her bir tutuklunun suç dosyasına uygun şekilde özel gelişim programları, çalışma planları ve ıslah atölyeleri hazırlaman gerek.

Kaçış Resti

Kaçış Modunda büyük risk almaktan korkma, kendi süper maksimum güvenlikli hapishanenden kaçmayı dene veya Çevrimiçi modda diğer oyuncular tarafından inşa edilmiş 12.000 hapishanenin birini seç ve o hapishaneden firar etmeye çalış. Korumalı alan modunda hapishaneni hiçbir sınırlama olmadan, adeta bir imparatorluk gibi genişlet.

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