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    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Off-road araç sürme mobil oyunu MudRunner'a yeni bir DLC eklendi

    Mobil cihazların popüler off-road oyunlarından biri olan MudRunner için yeni bir harita ve iki yeni aracın bulunduğu bir DLC yayınlandı. App Store ve Google Play'de oyunu bulabilirsiniz.
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    Mobil Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Off-road araç sürme mobil oyunu MudRunner'a yeni bir DLC eklendi
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    Yayıncılığını Focus Home Interactive’in yaptığı, geliştiriciliğini ise Saber Interactive’in yaptığı off-road araç sürme oyunu MudRunner’a yeni bir DLC geldi.

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    Birkaç ay önce iOS ev Android cihazlar için yayınlanmış olan off-road araç sürme oyunu MudRunner’a  yeni bir DLC eklendi. Bu yeni Old-Timers isimli DLC, oyuna bir yeni harita ve iki yeni araç ekliyor. Old-Timers isimli DLC’yi şu anda oyun içi mağaza bulabilirsiniz. Ayrıca bu DLC ile birlikte oyuna gelen güncelleme ile de artık oyun kontrolcü desteği sunmaya başladı.

    Ayrıca bu paket ile birlikte oyuna Wild Collection Bundle adlı yeni bir DLC paketi eklendi ve yine oyun içi mağazada bulabileceğiniz bu pakette şu ana kadar çıkmış tüm DLC’ler bulunuyor. Eğer bu paketi satın alırsanız %15 oranında bir tasarruf elde etmiş olacaksınız.

    MudRunner şu anda App Store’da 54,99’a, Google Play üzerinde ise 69,99 TL. Oyun yaklaşık olarak 1 GB boş alan istiyor. Oyunu iOS cihazınıza yükleyebilmek için iOS 13.0 veya sonraki bir sürümü kullanıyor olmanız gerekiyor. Android için ise 6.0 veya daha üzeri bir sürümü kullanıyor olmanız lazım.



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    ugah6aiw

    herşeye uçan tabut diye iftira atmakta moda oldu...

    11 saat önce
    ozcandagdevirdi

    sıkı güvenlik önlemi olmadan kimse binmez buna

    5 gün önce
    kayamtky

    paraşüt güvenliği olmazsa binilmez buna.

    5 gün önce
    aspirin_00

    "Uçan Tabut" diyelim...

    6 gün önce
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    tobepeople 1 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Yarın akşam Epic'e ücretsiz olarak eklenecek gaza gelip para ile almayın(Gerçi bugün oldu sayılır)
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