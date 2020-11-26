Off-road araç sürme mobil oyunu MudRunner'a yeni bir DLC eklendi

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Yayıncılığını Focus Home Interactive’in yaptığı, geliştiriciliğini ise Saber Interactive’in yaptığı off-road araç sürme oyunu MudRunner’a yeni bir DLC geldi.

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Birkaç ay önce iOS ev Android cihazlar için yayınlanmış olan off-road araç sürme oyunu MudRunner’a yeni bir DLC eklendi. Bu yeni Old-Timers isimli DLC, oyuna bir yeni harita ve iki yeni araç ekliyor. Old-Timers isimli DLC’yi şu anda oyun içi mağaza bulabilirsiniz. Ayrıca bu DLC ile birlikte oyuna gelen güncelleme ile de artık oyun kontrolcü desteği sunmaya başladı.

Ayrıca bu paket ile birlikte oyuna Wild Collection Bundle adlı yeni bir DLC paketi eklendi ve yine oyun içi mağazada bulabileceğiniz bu pakette şu ana kadar çıkmış tüm DLC’ler bulunuyor. Eğer bu paketi satın alırsanız %15 oranında bir tasarruf elde etmiş olacaksınız.

MudRunner şu anda App Store’da 54,99’a, Google Play üzerinde ise 69,99 TL. Oyun yaklaşık olarak 1 GB boş alan istiyor. Oyunu iOS cihazınıza yükleyebilmek için iOS 13.0 veya sonraki bir sürümü kullanıyor olmanız gerekiyor. Android için ise 6.0 veya daha üzeri bir sürümü kullanıyor olmanız lazım.

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