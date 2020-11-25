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    Arcade yarış oyunu Warp Drive, 27 Kasım'da Apple Arcade'e geliyor

    Her oynadığınızda farklı bir deneyim sunmayı hedefleyen arcade yarış oyunu Warp Drive'ın Apple Arcade çıkış tarihi açıklandı. Oyun 25 Kasım'da Apple Arcade sisteminde.
    31 dk.
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    Mobil Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
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    Arcade yarış oyunu Warp Drive, 27 Kasım'da Apple Arcade'e geliyor

    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini Supergonk Ltd.'nin yaptığı arcade yarış oyunu Warp Drive'ın Apple Arcade sistemine eklenme tarihi açıklandı. Ayrıca oyundan yeni bir video paylaşıldı.

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    Birleşik Krallık'tan bağımsız bir stüdyo olan Supergonk'un geliştirdiği oyun Warp Drive; 25 Kasım'da, yani cuma günü Apple Arcade sistemine eklenecek. Oyun Türkçe dil desteğine de sahip olacak. Oyunun App Store hesabına buradan ulaşabilirsiniz.

    Warp Drive'ı iOS cihazınıza yükleyebilmek için iOS 13.0 veya sonraki sürümü, macOS cihazınıza yüklemek için ise 11.0.0 veya sonraki bir sürümü kullanıyor olmanız gerekli. Ayrıca oyunun boyutu da 470.3 MB. Oyun için paylaşılan videoyu ve oyunun App Store üzerindeki tanıtım yazısını aşağıda bulabilirsiniz.

    Tanıtım Yazısı

    Warp Drive, yepyeni bir sürüş deneyimi sunan yüksek tempolu ve atari tarzı bir yarış oyunu: Kestirmeler ve gizli yollar bulmak için pistte anında ışınlan! Dört pervaneli yarış aracını kontrol et, bir Sıçrama Modülü yerleştir, ardından yeteneklerini ve yaratıcı sürüş kabiliyetlerini sınamak için yüksek hızlı turnuva serilerine katıl. Destansı bir ters yarış mücadelesinde tavanda sür, dev vadilerden atla ve şelalerde yarış.

    Her oynadığında farklı bir deneyim sunan rastgele seçeneklere sahip dinamik olarak oluşturulan turnuva serilerinde mücadele et! Yarış arabanı geliştir: Drift, takviye veya sıçramayla zafere ulaşmak için akbiliyetlerini adım adım geliştir. Açık sözlü meanjerini hiç kafana takma... Uzaylılar yarışmaktan ne anlar ki?



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    ozcandagdevirdi

    sıkı güvenlik önlemi olmadan kimse binmez buna

    4 gün önce
    kayamtky

    paraşüt güvenliği olmazsa binilmez buna.

    4 gün önce
    aspirin_00

    "Uçan Tabut" diyelim...

    5 gün önce
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