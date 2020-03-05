Öğrencilerle firmaları buluşturan CreaTech+ etkinliği, 10-11 Mart'ta İzmir'de düzenleniyor

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İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde kurulan İYTE İnovasyon Topluluğunun düzenlediği CreaTech+ etkinliği, 10-11 Mart tarihlerinde öğrencileri sektörün önde gelen isimleri ile buluşturacak. Bu yıl 6. sı düzenlenen CreaTech+ etkinliğine sadece enstitütü öğrencileri değil ortaöğretim, lisans ve lisansüstü öğrencileri katılabilecek.

CreaTech+; öğrencilerin teknoloji sektörü hakkında bilgi edinmesini, ilgilerini arttırmayı, girişimciliği teşvik etmeyi ve firmaların öğrencilere yol gösterici olmasını amaçlıyor. Etkinlikte alanında uzman kişiler konuşma yapacak.

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Workshop, seminer, panel ve “Nasıl yaptım?” sunumları düzenlenecek. Şirket ve öğrenci standları kurulacak. Etkinliğe katılmak isteyenler için ücretsiz servis kaldırılacak.

CreaTech+ etkinliği 10-11 Mart 2020 tarihlerinde saat 09.30 ile 17.15 arasında İYTE Gösteri Merkezi’nde düzenlenecek. DonanımHaber, CreaTech+ etkinliğini medya sponsoru olarak desteklemektedir.

Detaylar için adresini http://iyteinovasyon.com ve İTYE İnovasyon Toğluluğu'nun sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz.

Instagram: @iyte_inovasyon Twitter: @IyteInovasyon14 Youtube: iyte inovasyon

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