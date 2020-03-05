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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Curiosity'den tam 1,8 milyar piksellik müthiş Mars panoraması

    Curiosity keşif robotu, bugüne kadarki en detaylı Mars panoramasını yakaladı. 1000 farklı fotoğrafın birleştirilmesiyle oluşturulan mozaik görüntünün orijinal hali 2,25 GB'lık boyuta sahip.
    2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
    4,8b
    1
    12
    Uzay
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Curiosity'den tam 1,8 milyar piksellik müthiş Mars panoraması
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    NASA'nın 2012 yılında Mars yüzeyine indirdiği ünlü keşif robotu Curiosity, Kızıl Gezegen'deki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Görevle ilgili bugün bir güncelleme yayınlayan NASA, Curiosity'nin çektiği müthiş bir panorama görüntüyü paylaştı. Orijinal hali 2,25 GB boyutunda olan dev panoramanın, Mars yüzeyinden çekilen bugüne kadar en detaylı görsel olduğu belirtiliyor.

    NASA'nın panorama görüntüyü tüm detaylarıyla gösterdiği video:

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    Uzay ajansının internet sitesi üzerinden yayınlanan bilgilere göre panorama görüntü toplam 1000 kareden oluşuyor. Fotoğraflar 24 Aralık-1 Ocak tarihleri arasında çekilmiş ve sonrasında birleştirilerek bu dev mozaik görüntü oluşturulmuş. NASA, panoramanın tam 1,8 milyar piksel içerdiğini söyledi.

    Panoramaya detaylı bir şekilde göz atmak için NASA'nın sitesine göz atabilirsiniz. Görselin 2,25 GB'lık tam hali için de indirme seçeneği bulunuyor.

    Ayrıca Bkz. "Opportunity için elveda vakti geldi: 15 yıllık görev resmen sona erdi"

    6 Ağustos 2012'de Kızıl Gezegen'in yüzeyine iniş yapan Curiosity, geride bıraktığımız sekiz yıl içerisinde çok önemli bilimsel keşiflere imza attı. Bunların arasında Mars'ta metan gazının keşfedilmesiyle hayat izlerine ulaşılması ve gezegenin yüzeyinde geçmişte sıvı halde su bulunduğuna dair kanıtlar elde edilmesi gibi inanılmaz keşifler yer alıyor.

    Curiosity, InSight ile beraber şu anda Mars yüzeyinde aktif bir şekilde görev yapan iki uzay aracından birisi. 



    https://mars.nasa.gov/resources/curiositys-1-8-billion-pixel-panorama/?site=msl Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    vs-fb (Vn S) 2 hf. en beğenilen
    İlk insanın Mars'a gideceği günü umarım görebilirim.
    Yanıtla +9
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    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 1 hf.
    hangi çölde çektiler acaba kamiller yarısı cgi yarısı dünyada bir çöl
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    -Blue- 2 hf. yeni yorumcu
    Güzelmiş
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    DH Misafiri 2 hf.
    gidip gördün mü hacı hayırdır :)
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    DH Misafiri 2 hf.
    Mars'a beni götürmeden inanmam kardeşim...
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    DH Misafiri 2 hf.
    Burada oksijen yokmuş gibi hiç durmuyor ?
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    Şıh Hazretleri (- -) 2 hf.
    "O kadar gelişmemize rağmen niye uzaya sürekli 144p kamera yolluyoruz" diyen düz dünyacılar
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    smart1978 (X Y) 2 hf.
    360 Derece panaromik 8K olarak etkilesimli Youtube videolarindan da sonlarda bahsediyordu ekleseydiniz sayin editor. DH de paylastiklarinizla alakali icerikleri de zahmet olacak izleyin....



    youtube.com/...

    Yanıtla +3
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    vs-fb (Vn S) 2 hf. en beğenilen
    İlk insanın Mars'a gideceği günü umarım görebilirim.
    Yanıtla +9
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    4782 kez okundu.
    9 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    curiosity, MARS ve
    3 etiket daha uzay araştırmaları nasa Bilim ve Teknoloji
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