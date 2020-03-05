Curiosity'den tam 1,8 milyar piksellik müthiş Mars panoraması

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NASA'nın 2012 yılında Mars yüzeyine indirdiği ünlü keşif robotu Curiosity, Kızıl Gezegen'deki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Görevle ilgili bugün bir güncelleme yayınlayan NASA, Curiosity'nin çektiği müthiş bir panorama görüntüyü paylaştı. Orijinal hali 2,25 GB boyutunda olan dev panoramanın, Mars yüzeyinden çekilen bugüne kadar en detaylı görsel olduğu belirtiliyor.

NASA'nın panorama görüntüyü tüm detaylarıyla gösterdiği video:

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Uzay ajansının internet sitesi üzerinden yayınlanan bilgilere göre panorama görüntü toplam 1000 kareden oluşuyor. Fotoğraflar 24 Aralık-1 Ocak tarihleri arasında çekilmiş ve sonrasında birleştirilerek bu dev mozaik görüntü oluşturulmuş. NASA, panoramanın tam 1,8 milyar piksel içerdiğini söyledi.

Panoramaya detaylı bir şekilde göz atmak için NASA'nın sitesine göz atabilirsiniz. Görselin 2,25 GB'lık tam hali için de indirme seçeneği bulunuyor.

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6 Ağustos 2012'de Kızıl Gezegen'in yüzeyine iniş yapan Curiosity, geride bıraktığımız sekiz yıl içerisinde çok önemli bilimsel keşiflere imza attı. Bunların arasında Mars'ta metan gazının keşfedilmesiyle hayat izlerine ulaşılması ve gezegenin yüzeyinde geçmişte sıvı halde su bulunduğuna dair kanıtlar elde edilmesi gibi inanılmaz keşifler yer alıyor.

Curiosity, InSight ile beraber şu anda Mars yüzeyinde aktif bir şekilde görev yapan iki uzay aracından birisi.

https://mars.nasa.gov/resources/curiositys-1-8-billion-pixel-panorama/?site=msl

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