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    Okulların 12 Ekim tarihindeki açılışına dair detaylar belli oldu

    12 Ekim itibariyle köy okulları, 2., 3., 4., 8., 12. sınıflar ve özel eğitim öğrencileri belirlenen kurallar doğrultusunda okula başlıyor. Eğitim haftada iki gün olacak.
    2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Okulların 12 Ekim tarihindeki açılışına dair detaylar belli oldu
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    Koronavirüs salgını nedeniyle Mart ayından bu yana okullarından uzak kalan öğrenciler kademeli olarak geri dönmeye başladı. 21 Eylül tarihinde ilkokul birinci sınıf öğrencileri kademeli olarak okula başlamıştı. 12 Ekim tarihinde de 5 farklı sınıfın okula başlaması kararı alındı.

    12 Ekim heyecanı

    Dün akşam Cumhurbaşkanı tarafından ilk bilgilerin verilmesi sonrasında bugün de Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk öğrencilerin okula nasıl gideceği ile ilgili bilgiler verdi. 2., 3., 4., 8., 12. sınıflar ve özel eğitim öğrencileri belirlenen kurallar doğrultusunda 12 Ekim itibariyle haftada iki gün olmak üzere okula başlıyor.

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    Birinci sınıflarda olduğu gibi bu sınıflarda da yine velinin rızası aranacak. Yani veli istemezse çocuğunu okula göndermeyecek. Bu durumda mutlaka uzaktan eğitim ile gün gün takip edilmesi gerekiyor. Yani devamsızlık söz konusu olmayacak.

    Sınıfların hangi günlerde ve hangi saatlerde okula gideceğini okul yönetimleri belirleyecek. Ders saatleri ve haliyle öğrencilerin okulda bulunma süreleri de kısaltılacak. Ayrıca sınıflardaki öğrenci sayısı da gruplama yöntemiyle azaltılacak.

    Diğer taraftan köy okulları da öğrenci sayısına bakılmaksızın açılıyor. Yine verilerin isteği ile öğrenciler gitmeyebilecek. Bu süreçte il hıfzıssıhha kurullarının koşullarını uygun görmediği okullar ise yüz yüze eğitime devam edemeyecek.



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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    3 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    9 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    13 saat önce
    hareketliperde

    v

    19 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    homebird (Bilen BİLİR) 2 hf. en beğenilen
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    -SKYNET- 2 hf. (düzenlendi) Brky1905
    Köyde okuyan, yaşayan çocukların uzaktan eğitime katılımları (şartlardan ötürü) az olduğu veya olmadığı için yapıyorlar. Tabi toplam nüfus şehirlere oranla daha az olacağı için bir şans daha az vaka olur diyede bakıyorlar. Anlamadığım nokta, sanki eğitim sistemi mükemmel, her üniversite okuyan iş bulabiliyor, daha iyi şartlarda yaşıyor da 1 yıllık eğitim öğretim kaybının derdine düştüler...Üniversite mezunlarının çoğu işsiz, verdikleri maddi manevi tavizlere bakıp düştükleri duruma kahrediyorlar. Üniversite sayısını arttırarak iyi bir şeylerin olması hedeflendi ama biriken eğitimli kişilerin sınıflarında yığılmaya sebep olacağı göz ardı edildi. Eğitim, öğretimi açmak yerine üniversitedeki çoğu branşın kontenjanlarını azaltsalar vatana millete daha faydalı olacaklar..
    Köyde okuyan, yaşayan çocukların uzaktan eğitime katılımları (şartlardan ötürü) az olduğu veya olmadığı için yapıyorlar. Tabi toplam nüfus şehirlere oranla daha...
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    Yanıtla +8
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    TurkeyStar (Mustafa Önaç) 2 hf.
    arkadaşlar az önce haberde okudum ilkokul 1, 2, 3 ve 4'üncü sınıf ile ortaokul 8'inci sınıflarda haftada 2 gün, toplam 12 ders saati (2 gün, 6+6), imam hatip ortaokullarında ise haftada 2 gün, toplam 14 ders saati (2 gün, 7+7 ) uygulanacak.Lise hazırlık sınıfları ve 12'inci sınıflarda ise haftada 2 gün toplam 16 ders saati (2 gün, 8+8) yapılacak.Sınıflar, öğrenci mevcudu doğrultusunda sosyal mesafeye göre gruplara ayrılacak, her ders süresi 30 dakika, dersler arası dinlenme süresi de 10 dakika olarak uygulanacak.şimdi ilk okul 1 e giden çocuk nasıl 6 saat durur okulda ne yer ne içer kendi başına bunlarda nasıl bir mantık var. geçen senelerde 1. sınıf kaç saatti bilen varmı? şuan oğlum okula gidiyor sabah 9 da gidiyor 12,15 de alıyoruz 13,30 da canlı ders başlıyor 2,5 saat sürüyor canlı ders sonrada bir ton ev ödevi veriyor öğretmen küçücük çocuğa bukadar yük fazla değilmi daha 1. sınıf
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    astegon (astegon CF) 2 hf.
    Çok kısa süre içerisinde yeniden kapanacaktır. Bir çok veli okula göndermeyecektir.
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    cocainbar (Cocain bar) 2 hf.
    Her evde internet olmadigi halde EBA sizlere omur. Ya her evde internet olsaydi?

    Durum buyken altindan kalkamayacaklarini anlayinca normal egitime geri donme karari aldilar. Köylerde hangi evde internet var? En az %80inde bulamazsin bulsanda video izleyemezsin.

    Yine kabak fakirin basina patladi gibi gorunuyor.

    itibarimizdan rasarruf olmasinda gerisi sorun degil! Gunluk 10 milyon yutan malikanemiz var koylerde internet olmasada olur.
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    lucid dream (volkan hakan) 2 hf.
    Göndermek istemeyenlere seçenek sunuldu mu? Evde 2 yaşlı var öğrencinin eve virüs taşıması ihtimali yüksek gözüküyor.
    1 Yanıt Yanıtla
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    Rimesia (-- --) 2 hf. lucid dream
    Göndermeyip, uzaktan eğitimle devam edebilirsin. Devamsız sayılmayacak.
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    Brky1905 (berkay ) 2 hf.
    Köy okullarının full açılması ne alaka korona köyde yayılmıyor mu ?
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    -SKYNET- 2 hf. Brky1905
    Köyde okuyan, yaşayan çocukların uzaktan eğitime katılımları (şartlardan ötürü) az olduğu veya olmadığı için yapıyorlar. Tabi toplam nüfus şehirlere oranla daha az olacağı için bir şans daha az vaka olur diyede bakıyorlar. Anlamadığım nokta, sanki eğitim sistemi mükemmel, her üniversite okuyan iş bulabiliyor, daha iyi şartlarda yaşıyor da 1 yıllık eğitim öğretim kaybının derdine düştüler...Üniversite mezunlarının çoğu işsiz, verdikleri maddi manevi tavizlere bakıp düştükleri duruma kahrediyorlar. Üniversite sayısını arttırarak iyi bir şeylerin olması hedeflendi ama biriken eğitimli kişilerin sınıflarında yığılmaya sebep olacağı göz ardı edildi. Eğitim, öğretimi açmak yerine üniversitedeki çoğu branşın kontenjanlarını azaltsalar vatana millete daha faydalı olacaklar..
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    Faıthful (Oğuzhan ) 2 hf.
    Pazartesi iş başı o zaman , hayırlı olsun
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    homebird (Bilen BİLİR) 2 hf. en beğenilen
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