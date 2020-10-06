Okulların 12 Ekim tarihindeki açılışına dair detaylar belli oldu

Koronavirüs salgını nedeniyle Mart ayından bu yana okullarından uzak kalan öğrenciler kademeli olarak geri dönmeye başladı. 21 Eylül tarihinde ilkokul birinci sınıf öğrencileri kademeli olarak okula başlamıştı. 12 Ekim tarihinde de 5 farklı sınıfın okula başlaması kararı alındı.
12 Ekim heyecanı
Dün akşam Cumhurbaşkanı tarafından ilk bilgilerin verilmesi sonrasında bugün de Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk öğrencilerin okula nasıl gideceği ile ilgili bilgiler verdi. 2., 3., 4., 8., 12. sınıflar ve özel eğitim öğrencileri belirlenen kurallar doğrultusunda 12 Ekim itibariyle haftada iki gün olmak üzere okula başlıyor.İlginizi Çekebilir Zyxel hız odaklı Armor G5 AX6000 WiFi 6 yönlendiricisini duyurdu
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Birinci sınıflarda olduğu gibi bu sınıflarda da yine velinin rızası aranacak. Yani veli istemezse çocuğunu okula göndermeyecek. Bu durumda mutlaka uzaktan eğitim ile gün gün takip edilmesi gerekiyor. Yani devamsızlık söz konusu olmayacak.
Sınıfların hangi günlerde ve hangi saatlerde okula gideceğini okul yönetimleri belirleyecek. Ders saatleri ve haliyle öğrencilerin okulda bulunma süreleri de kısaltılacak. Ayrıca sınıflardaki öğrenci sayısı da gruplama yöntemiyle azaltılacak.
Diğer taraftan köy okulları da öğrenci sayısına bakılmaksızın açılıyor. Yine verilerin isteği ile öğrenciler gitmeyebilecek. Bu süreçte il hıfzıssıhha kurullarının koşullarını uygun görmediği okullar ise yüz yüze eğitime devam edemeyecek.
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En gerçekçi yapay et
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
noluyo
bu ne la
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS
Durum buyken altindan kalkamayacaklarini anlayinca normal egitime geri donme karari aldilar. Köylerde hangi evde internet var? En az %80inde bulamazsin bulsanda video izleyemezsin.
Yine kabak fakirin basina patladi gibi gorunuyor.
itibarimizdan rasarruf olmasinda gerisi sorun degil! Gunluk 10 milyon yutan malikanemiz var koylerde internet olmasada olur.