Okulların 12 Ekim tarihindeki açılışına dair detaylar belli oldu

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Koronavirüs salgını nedeniyle Mart ayından bu yana okullarından uzak kalan öğrenciler kademeli olarak geri dönmeye başladı. 21 Eylül tarihinde ilkokul birinci sınıf öğrencileri kademeli olarak okula başlamıştı. 12 Ekim tarihinde de 5 farklı sınıfın okula başlaması kararı alındı.

12 Ekim heyecanı

Dün akşam Cumhurbaşkanı tarafından ilk bilgilerin verilmesi sonrasında bugün de Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk öğrencilerin okula nasıl gideceği ile ilgili bilgiler verdi. 2., 3., 4., 8., 12. sınıflar ve özel eğitim öğrencileri belirlenen kurallar doğrultusunda 12 Ekim itibariyle haftada iki gün olmak üzere okula başlıyor.

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Birinci sınıflarda olduğu gibi bu sınıflarda da yine velinin rızası aranacak. Yani veli istemezse çocuğunu okula göndermeyecek. Bu durumda mutlaka uzaktan eğitim ile gün gün takip edilmesi gerekiyor. Yani devamsızlık söz konusu olmayacak.

Sınıfların hangi günlerde ve hangi saatlerde okula gideceğini okul yönetimleri belirleyecek. Ders saatleri ve haliyle öğrencilerin okulda bulunma süreleri de kısaltılacak. Ayrıca sınıflardaki öğrenci sayısı da gruplama yöntemiyle azaltılacak.

Diğer taraftan köy okulları da öğrenci sayısına bakılmaksızın açılıyor. Yine verilerin isteği ile öğrenciler gitmeyebilecek. Bu süreçte il hıfzıssıhha kurullarının koşullarını uygun görmediği okullar ise yüz yüze eğitime devam edemeyecek.

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