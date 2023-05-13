Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Hintli Tata, Apple'ın dördüncü iPhone üreticisi olacak

    TrendForce araştırma şirketine göre Wistron'un güney Hindistan'daki fabrikasını satın alan Tata Group, Apple'ın dördüncü iPhone fason üreticisi olmaya hazırlanıyor.
    Oy Ver
    Hintli Tata, Apple'ın dördüncü iPhone üreticisi olacak Tam Boyutta Gör
    Merakla beklenen iPhone 15 serisinin piyasaya sürülmesine dört ay kaldı. Lansman yaklaşırken konuyla ilgili haberlerin sayısı da giderek artıyor. Son olarak Hintli Tata Group'un Apple'ın dördüncü sözleşmeli iPhone üreticisi olmaya hazırlandığı bildirildi.

    TrendForce'un raporuna göre Tata Group ilk olarak iPhone 15 ve iPhone 15 Plus modelleri için sipariş aldı. Mumbai merkezli şirketin 2023 yılında üretilecek tüm iPhone 15 ve 15 Plus birimlerinin %5'ine eşdeğer bir sipariş aldığı bildiriliyor.

    Hintli Tata, Apple'ın dördüncü iPhone üreticisi olacak Tam Boyutta Gör

    Wistron'un iPhone üretim hattını satın almıştı

    Geri kalan %95'lik kısım ise Foxconn, Pegatron ve Luxshare olmak üzere diğer üç tedarikçi tarafından karşılanacak. Tata Group daha önce Wistron'a ait olan bir fabrikayı satın almıştı. Firma bu hamlesi ile iPhone üretebilecek kapasiye sahip oldu.

    Hintli Tata, Apple'ın dördüncü iPhone üreticisi olacak Tam Boyutta Gör

    iPhone 15 Pro'nun üretimini Foxconn ve Pegatron üstlenecek. iPhone 15 Pro Max'in montajında ise yine ağırlık Foxconn'da olacak. Apple'ın ana iş ortağına bu kez Luxshare eşlik edecek. Özellikle ABD-Çin gerilimi yüzünden üretim coğrafyasını genişletme çalışmaları yürüten Apple için Hindistan son derece kritik önem taşıyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    V
    versamaxx 22 saat önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 3 gün önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    deus ex mankind divided türkçe yama vodafone eş dost yeşil antifriz ile mavi antifriz arasındaki fark direksiyonu çevirince gelen küt sesi en iyi biotin hapı hangisi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    OPPO A16
    OPPO A16
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS VivoBook 15
    ASUS VivoBook 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    VESTA-START
    VESTA-START
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız