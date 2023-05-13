Tam Boyutta Gör Merakla beklenen iPhone 15 serisinin piyasaya sürülmesine dört ay kaldı. Lansman yaklaşırken konuyla ilgili haberlerin sayısı da giderek artıyor. Son olarak Hintli Tata Group'un Apple'ın dördüncü sözleşmeli iPhone üreticisi olmaya hazırlandığı bildirildi.

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TrendForce'un raporuna göre Tata Group ilk olarak iPhone 15 ve iPhone 15 Plus modelleri için sipariş aldı. Mumbai merkezli şirketin 2023 yılında üretilecek tüm iPhone 15 ve 15 Plus birimlerinin %5'ine eşdeğer bir sipariş aldığı bildiriliyor.

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Wistron'un iPhone üretim hattını satın almıştı

Geri kalan %95'lik kısım ise Foxconn, Pegatron ve Luxshare olmak üzere diğer üç tedarikçi tarafından karşılanacak. Tata Group daha önce Wistron'a ait olan bir fabrikayı satın almıştı. Firma bu hamlesi ile iPhone üretebilecek kapasiye sahip oldu.

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iPhone 15 Pro'nun üretimini Foxconn ve Pegatron üstlenecek. iPhone 15 Pro Max'in montajında ise yine ağırlık Foxconn'da olacak. Apple'ın ana iş ortağına bu kez Luxshare eşlik edecek. Özellikle ABD-Çin gerilimi yüzünden üretim coğrafyasını genişletme çalışmaları yürüten Apple için Hindistan son derece kritik önem taşıyor.

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Hintli Tata, Apple'ın dördüncü iPhone üreticisi olacak