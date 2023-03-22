OLED ekranlı MacBook Air, 2024'ün başlarında gelebilir

Tam Boyutta Gör Birkaç aylık sessizliğin ardından, OLED ekranlı MacBook Air hakkında yeni söylentiler ortaya çıktı. Şirkete yakın kaynaklar yeniden tasarlanan Air'ın 2024'ün başlarında piyasaya sürülebileceğini söylüyor. Cihaz OLED ekrana sahip ilk Macbook modeli olabilir.

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Cupertinolu teknoloji devinin yeni MacBook Air'da ekran ömrünü uzatan, güç verimliliğini geliştiren ve parlaklığı artıran "tandem stack" adlı son teknoloji ürünü OLED ekrana yer vereceği öne sürülüyor.

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MacBook Pro'da mini LED'e devam

MacBook Pro'nun bir süre daha mini LED ekrana sahip olmaya devam edeceği belirtildi. Bununla birlikte, Pro modellerinin OLED teknolojisine ne zaman geçiş yapacağına dair bir bilgi yok. Muhtemelen ilerleyen dönemlerde bu konuyla ilgili detaylar netleşmeye başlayacak.

OLED ekranlarla ilgili söylentilere ek olarak Apple'ın henüz duyurulmamış Apple M3 yonga setini temel alan yeni MacBook Air modelleri üzerinde çalıştığı bildirildi. Söz konusu dizüstü bilgisayarların Haziran ayında düzenlenecek WWDC 2023 etkinliğinde duyurulması bekleniyor.

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