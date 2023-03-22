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    Anlık Bildirim

    OLED ekranlı MacBook Air, 2024'ün başlarında gelebilir

    Apple'ın MacBook serisinde OLED panele geçiş planları yaptığı biliniyor. Görünüşe bakılırsa 2024'ün başlarında piyasaya sürülmesi planlanan yeni MacBook Air, OLED ekrana sahip ilk MacBook olacak.
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    OLED ekranlı MacBook Air, 2024'ün başlarında gelebilir Tam Boyutta Gör
    Birkaç aylık sessizliğin ardından, OLED ekranlı MacBook Air hakkında yeni söylentiler ortaya çıktı. Şirkete yakın kaynaklar yeniden tasarlanan Air'ın 2024'ün başlarında piyasaya sürülebileceğini söylüyor. Cihaz OLED ekrana sahip ilk Macbook modeli olabilir.

    Cupertinolu teknoloji devinin yeni MacBook Air'da ekran ömrünü uzatan, güç verimliliğini geliştiren ve parlaklığı artıran "tandem stack" adlı son teknoloji ürünü OLED ekrana yer vereceği öne sürülüyor.

    OLED ekranlı MacBook Air, 2024'ün başlarında gelebilir Tam Boyutta Gör

    MacBook Pro'da mini LED'e devam

    MacBook Pro'nun bir süre daha mini LED ekrana sahip olmaya devam edeceği belirtildi. Bununla birlikte, Pro modellerinin OLED teknolojisine ne zaman geçiş yapacağına dair bir bilgi yok. Muhtemelen ilerleyen dönemlerde bu konuyla ilgili detaylar netleşmeye başlayacak.

    OLED ekranlarla ilgili söylentilere ek olarak Apple'ın henüz duyurulmamış Apple M3 yonga setini temel alan yeni MacBook Air modelleri üzerinde çalıştığı bildirildi. Söz konusu dizüstü bilgisayarların Haziran ayında düzenlenecek WWDC 2023 etkinliğinde duyurulması bekleniyor.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    M
    MCCACA 1 gün önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 3 gün önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 4 gün önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 5 gün önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

    Profil resmi
    ugah6aiw 5 gün önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 5 gün önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 5 gün önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 6 gün önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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