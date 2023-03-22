OLED ekranlı MacBook Air, 2024'ün başlarında gelebilir

Cupertinolu teknoloji devinin yeni MacBook Air'da ekran ömrünü uzatan, güç verimliliğini geliştiren ve parlaklığı artıran "tandem stack" adlı son teknoloji ürünü OLED ekrana yer vereceği öne sürülüyor.
MacBook Pro'da mini LED'e devam
MacBook Pro'nun bir süre daha mini LED ekrana sahip olmaya devam edeceği belirtildi. Bununla birlikte, Pro modellerinin OLED teknolojisine ne zaman geçiş yapacağına dair bir bilgi yok. Muhtemelen ilerleyen dönemlerde bu konuyla ilgili detaylar netleşmeye başlayacak.
OLED ekranlarla ilgili söylentilere ek olarak Apple'ın henüz duyurulmamış Apple M3 yonga setini temel alan yeni MacBook Air modelleri üzerinde çalıştığı bildirildi. Söz konusu dizüstü bilgisayarların Haziran ayında düzenlenecek WWDC 2023 etkinliğinde duyurulması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)