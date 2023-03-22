Google Play Store'a cihazlar arasında uygulama senkronizasyonu özelliği geldi

Google Play Store'da cihazlar arasında uygulama senkronizasyonunu mümkün kılan bir özellik fark edildi. "Uygulamaları ve cihazı yönetin" menüsüne eklenen bu özellik, kullanıcıların birden fazla cihaza otomatik olarak uygulama yüklemesine olanak tanıyor.
Yeni özellik nasıl kullanılıyor?
"Uygulamaları cihazlara senkronize edin" özelliği, bir cihazda kurulu olan uygulamaların, aynı Google hesabına bağlı diğer cihazlara otomatik olarak yüklenmesini sağlıyor. Seçeneğe dokunduktan sonra, Google hesabınızı kullanan tüm Android cihazların listesini göreceksiniz. Buradan hepsini veya sadece istediklerinizi işaretleyip devam edebilirsiniz.
Son aşamada ilgili cihazdaki uygulamalar seçtiğiniz diğer cihazlara da yüklenmeye başlayacak. Şu anda senkronizasyon yalnızca yeni yüklenen uygulamalar için devreye giriyor. Ayrıca uygulama güncellemeleri için de geçerli değil. Google yeni özelliği kademeli olarak dağıtıyor. Tüm Android kullanıcılarına ulaşması zaman alabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)