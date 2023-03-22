Google Play Store'a cihazlar arasında uygulama senkronizasyonu özelliği geldi

Tam Boyutta Gör Günlük yaşamda birden fazla Android cihaz kullanmak yaygın hale geldi. Pek çok kişide iki akıllı telefon olduğu gibi bunlara tablet ya da WearOS saat eşlik edebiliyor. Google da bunun farkında olacak ki birden fazla Android cihaz kullananların hayatını kolaylaştıracak bir özellik sunmaya başladı.

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Google Play Store'da cihazlar arasında uygulama senkronizasyonunu mümkün kılan bir özellik fark edildi. "Uygulamaları ve cihazı yönetin" menüsüne eklenen bu özellik, kullanıcıların birden fazla cihaza otomatik olarak uygulama yüklemesine olanak tanıyor.

Yeni özellik nasıl kullanılıyor?

"Uygulamaları cihazlara senkronize edin" özelliği, bir cihazda kurulu olan uygulamaların, aynı Google hesabına bağlı diğer cihazlara otomatik olarak yüklenmesini sağlıyor. Seçeneğe dokunduktan sonra, Google hesabınızı kullanan tüm Android cihazların listesini göreceksiniz. Buradan hepsini veya sadece istediklerinizi işaretleyip devam edebilirsiniz.

Son aşamada ilgili cihazdaki uygulamalar seçtiğiniz diğer cihazlara da yüklenmeye başlayacak. Şu anda senkronizasyon yalnızca yeni yüklenen uygulamalar için devreye giriyor. Ayrıca uygulama güncellemeleri için de geçerli değil. Google yeni özelliği kademeli olarak dağıtıyor. Tüm Android kullanıcılarına ulaşması zaman alabilir.

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