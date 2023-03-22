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    Google Play Store'a cihazlar arasında uygulama senkronizasyonu özelliği geldi

    Google Play Store'a birden fazla Android cihaz kullananların işini kolaylaştıracak bir özellik eklendi. Artık bir cihazınıza yüklü uygulamaları otomatik olarak diğer cihazlarınza yükleyebileceksiniz.
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    Play Store'a cihazlar arasında uygulama senkronizasyonu geldi Tam Boyutta Gör
    Günlük yaşamda birden fazla Android cihaz kullanmak yaygın hale geldi. Pek çok kişide iki akıllı telefon olduğu gibi bunlara tablet ya da WearOS saat eşlik edebiliyor. Google da bunun farkında olacak ki birden fazla Android cihaz kullananların hayatını kolaylaştıracak bir özellik sunmaya başladı.

    Google Play Store'da cihazlar arasında uygulama senkronizasyonunu mümkün kılan bir özellik fark edildi. "Uygulamaları ve cihazı yönetin" menüsüne eklenen bu özellik, kullanıcıların birden fazla cihaza otomatik olarak uygulama yüklemesine olanak tanıyor.

    Yeni özellik nasıl kullanılıyor?

    "Uygulamaları cihazlara senkronize edin" özelliği, bir cihazda kurulu olan uygulamaların, aynı Google hesabına bağlı diğer cihazlara otomatik olarak yüklenmesini sağlıyor. Seçeneğe dokunduktan sonra, Google hesabınızı kullanan tüm Android cihazların listesini göreceksiniz. Buradan hepsini veya sadece istediklerinizi işaretleyip devam edebilirsiniz.

    Son aşamada ilgili cihazdaki uygulamalar seçtiğiniz diğer cihazlara da yüklenmeye başlayacak. Şu anda senkronizasyon yalnızca yeni yüklenen uygulamalar için devreye giriyor. Ayrıca uygulama güncellemeleri için de geçerli değil. Google yeni özelliği kademeli olarak dağıtıyor. Tüm Android kullanıcılarına ulaşması zaman alabilir.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    M
    MCCACA 1 gün önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 3 gün önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 4 gün önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 5 gün önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 5 gün önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 5 gün önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 5 gün önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 6 gün önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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