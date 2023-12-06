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    Ölümlü Dünya 2, yılın rekor açılışını yapan Türk komedi filmi oldu

    1 Aralık 2023'te vizyona giren Ölümlü Dünya 2 filmi rekor kırdı. Ölümlü Dünya 2, bu yılın en iyi açılış yapan Türk komedi filmi unvanını elde etti.              
    Ölümlü Dünya 2, yılın rekor açılışını yapan Türk komedi filmi old Tam Boyutta Gör
    Yapımını TAFF Pictures’ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Cemal Okan’ın üstlendiği, yönetmenliğini Ali Atay’ın yaptığı, senaryosunu Ali Atay, Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi’nin kaleme aldığı, başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken” Ölümü Dünya 2 “bu yılın en iyi açılış yapan türk komedi filmi oldu.

    Ölümlü Dünya 2 vizyona girmeden sosyal medyada, izleyicisi tarafından yoğun ilgi görmüştü. Film vizyona girdikten sonra ise, bir rekora imza atarak 400.000 üstü izlenme oranıyla yılın en iyi açılış yapan türk komedi yapımı oldu.

    Seyirci ile bir araya geldiler 

    Filmin yönetmeni Ali Atay , başrol oyuncularından Sarp Apak ve İrem Sak ile birlikte Bursa Zafer Plaza’da seyirciyle bir araya geldi. Yoğun katılım sağlanan izleme öncesinde film ekibi seyirci ile keyifli bir söyleşi gerçekleştirdi.

    Ölümlü Dünya 2, yılın rekor açılışını yapan Türk komedi filmi old Tam Boyutta Gör

    Ölümlü Dünya 2 vizyonda!

    Ölümlü Dünya 2’nin başrollerinde  başarılı oyuncular; Ahmet Mümtaz Taylan, Alper Kul , Doğu Demirkol, Feyyaz Yiğit, Giray Altınok, İrem Sak,  Mehmet Özgür, Özgür Emre Yıldırım, Sarp Apak ve  Reha Özcan yer alıyor.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 20 saat önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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