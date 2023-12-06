Ölümlü Dünya 2, yılın rekor açılışını yapan Türk komedi filmi oldu

Tam Boyutta Gör Yapımını TAFF Pictures’ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Cemal Okan’ın üstlendiği, yönetmenliğini Ali Atay’ın yaptığı, senaryosunu Ali Atay, Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi’nin kaleme aldığı, başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken” Ölümü Dünya 2 “bu yılın en iyi açılış yapan türk komedi filmi oldu.

Ölümlü Dünya 2 vizyona girmeden sosyal medyada, izleyicisi tarafından yoğun ilgi görmüştü. Film vizyona girdikten sonra ise, bir rekora imza atarak 400.000 üstü izlenme oranıyla yılın en iyi açılış yapan türk komedi yapımı oldu.

Seyirci ile bir araya geldiler

Filmin yönetmeni Ali Atay , başrol oyuncularından Sarp Apak ve İrem Sak ile birlikte Bursa Zafer Plaza’da seyirciyle bir araya geldi. Yoğun katılım sağlanan izleme öncesinde film ekibi seyirci ile keyifli bir söyleşi gerçekleştirdi.

Tam Boyutta Gör

Ölümlü Dünya 2 vizyonda!

Ölümlü Dünya 2’nin başrollerinde başarılı oyuncular; Ahmet Mümtaz Taylan, Alper Kul , Doğu Demirkol, Feyyaz Yiğit, Giray Altınok, İrem Sak, Mehmet Özgür, Özgür Emre Yıldırım, Sarp Apak ve Reha Özcan yer alıyor.

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Ölümlü Dünya 2, yılın rekor açılışını yapan Türk komedi filmi old