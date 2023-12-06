Ölümlü Dünya 2, yılın rekor açılışını yapan Türk komedi filmi oldu

Ölümlü Dünya 2 vizyona girmeden sosyal medyada, izleyicisi tarafından yoğun ilgi görmüştü. Film vizyona girdikten sonra ise, bir rekora imza atarak 400.000 üstü izlenme oranıyla yılın en iyi açılış yapan türk komedi yapımı oldu.
Seyirci ile bir araya geldiler
Filmin yönetmeni Ali Atay , başrol oyuncularından Sarp Apak ve İrem Sak ile birlikte Bursa Zafer Plaza’da seyirciyle bir araya geldi. Yoğun katılım sağlanan izleme öncesinde film ekibi seyirci ile keyifli bir söyleşi gerçekleştirdi.
Ölümlü Dünya 2 vizyonda!
Ölümlü Dünya 2’nin başrollerinde başarılı oyuncular; Ahmet Mümtaz Taylan, Alper Kul , Doğu Demirkol, Feyyaz Yiğit, Giray Altınok, İrem Sak, Mehmet Özgür, Özgür Emre Yıldırım, Sarp Apak ve Reha Özcan yer alıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.