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    Merakla beklenen Ölümlü Dünya 2'nin vizyon tarihi açıklandı

    Ali Atay’ın bir kez daha yönetmenlik koltuğunda oturduğu Taff Pictures imzalı Ölümlü Dünya 2 vizyon tarihi açıklandı. Böylece Ölümlü Dünya 2 ne zaman çıkacak sorusu cevap bulmuş oldu.
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    Merakla beklenen Ölümlü Dünya 2 vizyon tarihi açıklandı Tam Boyutta Gör
    İlk film olan Ölümlü Dünya, 2018 yılında vizyona girdiğinde yarım milyonu aşkın sinemasever tarafından izlenmiş ve büyük bir beğeni toplamıştı. Komedi türündeki Ölümlü Dünya, akış hizmetlerinde de yayına girmeyle birlikte geniş bir hayran kitlesi elde etmişti. Bir süre önce çekimleri tamamlanan Ölümlü Dünya 2’nin ise vizyon tarihi kısa süre önce paylaşıldı.

    Ölümlü Dünya 2 ne zaman çıkacak?

    Ali Atay’ın bir kez daha yönetmenlik koltuğunda oturduğu Taff Pictures imzalı Ölümlü Dünya 2 vizyon tarihi 1 Aralık 2023 olarak açıklandı.

    Daha önceden Ölümlü Dünya 2’nin Dinsey+’ta çıkacağı söylenmişti ancak Disney Plus‘ın tüm dünyada yerli içerikleri durdurma ve yayınlamama kararı sonrasında devam filmi doğrudan sinemalarda izleyicileriyle buluşacak. Bu arada devam filminin çekimlerine haziran ayında başlanmış ve ekipçe verilen 'paydos' pozuyla 9 Temmuz tarihinde ise tamamlanmıştı.

    İlk filminde olduğu gibi devam filminde de başrollerde Ahmet Mümtaz Taylan, Feyyaz Yiğit, Alper Kul, Mehmet Özgür, Giray Altınok, Sarp Apak, İrem Sak, Özgür Emre Yıldırım, Doğu Demirkol ve Reha Özcan yer alacak. 'Ölümlü Dünya 2’nin senaryosu ise Ali Atay, ve Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi tarafından kaleme alındı. Ölümlü Dünya 2’de bir kez daha Mermer ailesi konu edinilecek.

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    mk148a 1 hafta önce

    Iron Kurye

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    darkaura 2 hafta önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 2 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

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