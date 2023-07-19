Merakla beklenen Ölümlü Dünya 2'nin vizyon tarihi açıklandı

Ölümlü Dünya 2 ne zaman çıkacak?
Ali Atay’ın bir kez daha yönetmenlik koltuğunda oturduğu Taff Pictures imzalı Ölümlü Dünya 2 vizyon tarihi 1 Aralık 2023 olarak açıklandı.
Daha önceden Ölümlü Dünya 2’nin Dinsey+’ta çıkacağı söylenmişti ancak Disney Plus‘ın tüm dünyada yerli içerikleri durdurma ve yayınlamama kararı sonrasında devam filmi doğrudan sinemalarda izleyicileriyle buluşacak. Bu arada devam filminin çekimlerine haziran ayında başlanmış ve ekipçe verilen 'paydos' pozuyla 9 Temmuz tarihinde ise tamamlanmıştı.
İlk filminde olduğu gibi devam filminde de başrollerde Ahmet Mümtaz Taylan, Feyyaz Yiğit, Alper Kul, Mehmet Özgür, Giray Altınok, Sarp Apak, İrem Sak, Özgür Emre Yıldırım, Doğu Demirkol ve Reha Özcan yer alacak. 'Ölümlü Dünya 2’nin senaryosu ise Ali Atay, ve Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi tarafından kaleme alındı. Ölümlü Dünya 2’de bir kez daha Mermer ailesi konu edinilecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)