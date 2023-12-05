Samsung, Galaxy S25'de 1 inç kamera sensörüne geçebilir

Tam Boyutta Gör Akıllı telefonların kameralarında gün geçtikçe daha büyük sensörler yer alıyor. Büyük sensör daha fazla ışık alabildiği için daha kaliteli görüntüler oluşturmak adına önemli bir rol oynuyor. Son dönemde Xiaomi ve Oppo gibi üreticelerden 1 inç sensörlü telefon duyuruları gördük. Görünüşe göre Samsung da trende ayak uydurarak 1 inçlik kamera sensörü üzerinde çalışıyor.

Xiaomi 14 Ultra'nın bir özelliği daha belli oldu! 23 sa. önce eklendi

Samsung sızıntılarıyla ünlü Revegnus'un ortaya iddiaya göre sensör 1/0.98 inç büyüklüğünde, 200 Megapiksel çözünürlüğünde ve 0.8μm piksel büyüklüğünde olacak. Yeni sensörün Galaxy S25 serisinde kullanılacağı belirtiliyor. Şuan için fazla detayın bulunmadığı sensörle ilgili daha fazla detay zamanla ortaya çıkacaktır.

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