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    Anlık Bildirim

    Samsung, Galaxy S25'de 1 inç kamera sensörüne geçebilir

    Son dönemde Xiaomi ve Oppo gibi üreticilerden 1 inç sensörlü telefon duyuruları gördük. Görünüşe göre Samsung da trende ayak uydurarak 1 inçlik kamera sensörü üzerinde çalışıyor. 
    Samsung, Galaxy S25'de 1 inç kamera sensörüne geçebilir Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefonların kameralarında gün geçtikçe daha büyük sensörler yer alıyor. Büyük sensör daha fazla ışık alabildiği için daha kaliteli görüntüler oluşturmak adına önemli bir rol oynuyor. Son dönemde Xiaomi ve Oppo gibi üreticelerden 1 inç sensörlü telefon duyuruları gördük. Görünüşe göre Samsung da trende ayak uydurarak 1 inçlik kamera sensörü üzerinde çalışıyor. 

    Samsung sızıntılarıyla ünlü Revegnus'un ortaya iddiaya göre sensör 1/0.98 inç büyüklüğünde, 200 Megapiksel çözünürlüğünde ve 0.8μm piksel büyüklüğünde olacak. Yeni sensörün Galaxy S25 serisinde kullanılacağı belirtiliyor. Şuan için fazla detayın bulunmadığı sensörle ilgili daha fazla detay zamanla ortaya çıkacaktır.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    siskojahrein 23 saat önce

    çocuklar laseri gözlerine tutar diye koymamıştır...

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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