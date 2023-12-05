Samsung, Galaxy S25'de 1 inç kamera sensörüne geçebilir

Samsung sızıntılarıyla ünlü Revegnus'un ortaya iddiaya göre sensör 1/0.98 inç büyüklüğünde, 200 Megapiksel çözünürlüğünde ve 0.8μm piksel büyüklüğünde olacak. Yeni sensörün Galaxy S25 serisinde kullanılacağı belirtiliyor. Şuan için fazla detayın bulunmadığı sensörle ilgili daha fazla detay zamanla ortaya çıkacaktır.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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çocuklar laseri gözlerine tutar diye koymamıştır...
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.