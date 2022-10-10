Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz hafta LG WebOS platformunun üçüncü taraf TV üreticilerine açılmasının ardından, benzer bir hamle de Samsung cephesinden geldi. Avrupa ve Avustralya'da bulunan birçok TV üreticisi (Akai, RCA, Bauhn, Linsar, Sunny, Vispera) ile iş birliğine imza atan Samsung, kendi işletim sistemini ilk kez üçüncü taraf firmalara lisanslayacağını açıkladı.

Tizen OS üçüncü taraf üreticilere açılıyor

Bildirilenlere göre yeni ortaklık, diğer TV üreticilerine Samsung TV Plus (ücretsiz bir TV ve video platformu), keşif ve kişiselleştirilmiş öneriler için Evrensel Kılavuz ve Samsung'un sesli asistanı Bixby dahil olmak üzere Tizen OS’un özelliklerine erişim fırsatı tanıyacak. Böylece Güney Kore merkezli devin, kendi ekosistemini daha fazla kullanıcıya ulaştıracağını söyleyebiliriz.

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Bilindiği üzere Samsung Tizen OS ve LG WebOS, günümüzde Android TV’lere güçlü bir alternatif olmayı başardı. Her iki iki işletim sistemi de arama, kişiselleştirme yetenekleri, birden fazla sesli asistan desteği ve uygulamalar konusunda kullanıcılara gelişmiş bir akıllı TV deneyimi sunuyor. Bu nedenle yeni gelişme, daha düşük fiyatlı akıllı TV'ler için farklı fırsatlar oluşturabilir.

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Samsung Tizen OS, üçüncü taraf TV üreticilerine açılıyor