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    Samsung Tizen OS, üçüncü taraf TV üreticilerine açılıyor

    Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, Tizen OS platformunu üçüncü taraf TV üreticilerine açıyor. Şirket birden fazla marka ile görüşmelere başladı. İşte detaylar
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    Samsung Tizen OS, üçüncü taraf TV üreticilerine açılıyor Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz hafta LG WebOS platformunun üçüncü taraf TV üreticilerine açılmasının ardından, benzer bir hamle de Samsung cephesinden geldi. Avrupa ve Avustralya'da bulunan birçok TV üreticisi (Akai, RCA, Bauhn, Linsar, Sunny, Vispera) ile iş birliğine imza atan Samsung,  kendi işletim sistemini ilk kez üçüncü taraf firmalara lisanslayacağını açıkladı.

    Tizen OS üçüncü taraf üreticilere açılıyor

    Bildirilenlere göre yeni ortaklık, diğer TV üreticilerine Samsung TV Plus (ücretsiz bir TV ve video platformu), keşif ve kişiselleştirilmiş öneriler için Evrensel Kılavuz ve Samsung'un sesli asistanı Bixby dahil olmak üzere Tizen OS’un özelliklerine erişim fırsatı tanıyacak. Böylece Güney Kore merkezli devin, kendi ekosistemini daha fazla kullanıcıya ulaştıracağını söyleyebiliriz.

    Bilindiği üzere Samsung Tizen OS ve LG WebOS, günümüzde Android TV’lere güçlü bir alternatif olmayı başardı. Her iki iki işletim sistemi de arama, kişiselleştirme yetenekleri, birden fazla sesli asistan desteği ve uygulamalar konusunda kullanıcılara gelişmiş bir akıllı TV deneyimi sunuyor. Bu nedenle yeni gelişme, daha düşük fiyatlı akıllı TV'ler için farklı fırsatlar oluşturabilir.

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    Luis Figo’dan yer çekimsiz futbol

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    Emirhan1978 6 gün önce

    Metaverse nedir anlamak için oyun projelerine bakın derim. Hepsi yüksek arttırılmış gerçeklik sağlıyor. Özellikle metaVmars projesini sevdim. inceleyin derim.

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