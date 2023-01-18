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    One UI 5.1 güncellemesi alacak Samsung cihazlar belli oldu: Giriş seviye modeller de var

    Samsung, çoğu cihazına One UI 5 güncellemesini verdi. Şirket şimdi One UI 5.1 güncellemesini dağıtmaya hazırlanıyor. One UI 5.1 alacak Samsung cihazlar da belli oldu.
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    samsung one ui 5.1 alacak telefonlar Tam Boyutta Gör
    Samsung, çoğu cihazına One UI 5 güncellemesini verdi. Şirket şimdi One UI 5.1 güncellemesini dağıtmaya hazırlanıyor. One UI 5.1 alacak Samsung cihazlar da belli oldu.

    Son Galaxy Watch 5 güncellemesinin sürüm notlarında Samsung’un bir sonraki yazılımının One UI 5.1 olacağı ortaya çıkmıştı. One UI 5.1 çıkış tarihi net değil; Şubat ayında yayınlanması bekleniyor ancak şimdiden yazılım güncellemesini alacak telefonlar ve tablet modelleri bell oldu.

    Galaxy S20 ve daha yeni modeller One UI 5.1 alacak

    One UI 5.1 alacak Samsung cihazlar arasında; Galaxy S20, S21, S22, Galaxy Z Flip, Z Flip 5G, Z Flip3, Z Flip 4, Galaxy Z Fold 2, Z Fold 3 ve Z Fold 4 var.

    Bazı özellikler eski modellerde kullanılamayacak

    Bütçe odaklı birkaç model de One UI 5.1’e güncellenecek ancak bazı özellikler desteklenmeyecek. Örneğin; Galaxy Watch 5 kulanıcılarının telefonun kamerasını kontrol etmesini, sıkıştırma hareketiyle yakınlaştırma yapmalarını sağlayan kamera kontrolcüsü özelliği yalnızca Galaxy S20 veya Z Flip modellerinden sonra çıkan üst seviye telefonlarda kullanılabilecek.

    One UI 5.1 özellikleri, gelecek yenilikler hakkında henüz bir bilgi yok. One UI 5.1 ile gelecek Samsung Galaxy S23 serisi, 1 Şubat’ta resmî olarak tanıtılacak. One UI 5.1 ara güncelleme olacağından ayrı bir tanıtım görmeyebiliriz.

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