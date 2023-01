One UI 5.1 güncellemesi alacak Samsung cihazlar belli oldu: Giriş seviye modeller de var

Samsung, çoğu cihazına One UI 5 güncellemesini verdi. Şirket şimdi One UI 5.1 güncellemesini dağıtmaya hazırlanıyor. One UI 5.1 alacak Samsung cihazlar da belli oldu.