Samsung Galaxy Watch 5 ve Watch 5 Pro tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

Tam Boyutta Gör

Samsung, Unpacked etkinliği kapsamında yeni teknolojilerini ve ürünlerini tanıtmaya devam ediyor. Bu bağlamda firmanın yeni akıllı saatleri olan Galaxy Watch 5 ve Galaxy Watch 5 Pro tanıtıldı. Samsung, yeni seriyle birlikte Classic modellerini sonlandırırken Pro adı altında ise yeni bir model getiriyor.

Yuvarlak hatlar ve şık tasarım

Belirttiğimiz gibi Galaxy Watch 5 akıllı saatleri iki model olarak piyasaya çıkacak. Bu modellerin ilki standart taban model olurken diğeri ise daha fazla özellik sunan Pro modeli olacak. Bir önceki akıllı saat serisi Watch 4'ün tasarım anlayışının yeni seride devam ettiğini görüyoruz. Genel tasarım korunurken bazı değişiklikler gerçekleştirilmiş. Bunlardan en önce çıkanı Watch 5 Pro modelinin dönen çerçeveye sahip olmaması. Öte yandan standart Galaxy Watch 5 modelleri 40mm ve 44mm boyut seçeneklerine sahipken Galaxy Watch 5 Pro ise 45mm kasa boyutuna sahip.

Tam Boyutta Gör

Samsung, her iki saatinde de AMOLED ekranlara yer veriyor. Galaxy Watch 5 modelinde yer alan ekran 1.2 inç boyuta ve 396x396 piksel çözünürlüğe sahipken Watch 5 Pro'da ise 1.4 inç boyutunda 450x450 çözünürlükte bir ekran bizleri karşılıyor. Her iki modelinde Samsung tarafından Safir Kristal ekran teknoloji ile geldiğinin de altını çizelim.

Güçlü donanım ve uzun ömürlü batarya

Galaxy Watch 5 serisinde belkide kullanıcıları en memnun edecek detay cihazların güçlü bataryaları olacak. Samsung, Galaxy Watch 5 40mm modelinde 276 mAh, Galaxy Watch 5 44mm modelinde ise 397 mAh bataryaya yer vermiş. Watch 4 serisine göre burada önemli artışların olduğunun altını çizelim. Öte yandan Galaxy Watch 5 Pro modeli ise pil konusunda devasa bir adım atıyor. Güney Koreli firma Watch 5 Pro'da 572 mAh gücünde bir pil konumlandırmış. Bu devasa batarya ile Watch 5 Pro, 80 saate kadar kullanım ömrü sunacak.

Tam Boyutta Gör

Yeni nesil akıllı saatler önceki seride kullanılan 5nm işlem sürecinde eüretilmiş Exynos W920 yongasıyla birlikte geliyor. Mali G68 GPU'suna ev sahipliği yapan bu yonga düşük güç tüketimi ve performansıyla dikkat çekiyor. Bunlara ek olarak saatlerde 1.5 GB RAM ve 16 GB dahili depolama alanı sunulmakta. Akıllı saatlerin sensör tarafındaysa bizleri GPS, ivmeölçer, barometre, pusula, jiroskop, aktivite ölçer, EKG, kalp atış hızı ve vücut ağ ölçer sensörleri yer alıyor. Bu sayede sağlık anlamında aktivitelerinizi takip eden saatler uyku, stres ve SpO2 seviyelerinizi sizlere gösterecek.

Samsung Galaxy Watch 5 özellikleri

Ekran : 40mm model 1,2 inç AMOLED Saphire Crystal, 44mm model 1,4 inç AMOLED Saphire Crystal

: 40mm model 1,2 inç AMOLED Saphire Crystal, 44mm model 1,4 inç AMOLED Saphire Crystal Ram: 1.5 GB

1.5 GB İşlemci: Exynos W920

Exynos W920 Batarya: 40 mm 284 mAh / 44 mm 410 mAh

40 mm 284 mAh / 44 mm 410 mAh Yazılım: Wear OS 3.5 ve One UI Watch 4.5

Wear OS 3.5 ve One UI Watch 4.5 Depolama: 16 GB

16 GB Sensör: Uyku Takibi, Kandaki Oksijen Takibi, Kalp Atış Hızı, Aktivite ölçer, EKG, Vücut Yağ Oranı ölçümü

Uyku Takibi, Kandaki Oksijen Takibi, Kalp Atış Hızı, Aktivite ölçer, EKG, Vücut Yağ Oranı ölçümü Bağlantı: Bluetooth 5.2, WiFi, LTE, NFC, GPS

Bluetooth 5.2, WiFi, LTE, NFC, GPS Boyutlar: 44 mm model 43.3 x 44. 4 x 9.8 ve 33.5 gr / 40 mm model 39.3 x 40.4 x 9.8 mm ve 28.7 gr

Samsung Galaxy Watch 5 fiyatı ve çıkış tarihi

Samsung, Unpacked etkinliği kapsamında duyurduğu Galaxy Watch 5 ve Galaxy Watch 5 Pro akıllı saatleri an itibariyle ön siparişe açılmış durumda. Eylül sonlarına doğru ise global satışa sunulacak ve kişiselleştirilmiş kadran ve kayışlar ise farklı konfigürasyonlar sunulacak. Öte yandan Galaxy Watch 5'in ön siparişe 240 Dolar fiyat etiketiyle sunulduğunu belirtelim.

Samsung Galaxy Watch 5 Pro özellikleri

Samsung'un Galaxy Watch 5 akıllı saat serisinde öne çıkan model ise hiç şüphesiz Watch 5 Pro oldu diyebiliriz. Gerek daha büyük bataryası gerekse daha büyük ekranı ile standart Watch 5'den ayrılıyor. Ekran tarafında 1.36 inç paneliyle kardeşinden bir adım daha önde olan model aynı zamanda 590 mAh bataryası ile oldukça vaatkar görünüyor.

Ekran : 1.4 inç AMOLED Sapphire Crystal

: 1.4 inç AMOLED Sapphire Crystal Ram: 1.5 GB

1.5 GB İşlemci: Exynos W920

Exynos W920 Batarya: 590 mAh

590 mAh Yazılım: Wear OS 3.5 ve One UI Watch 4.5

Wear OS 3.5 ve One UI Watch 4.5 Depolama: 16 GB

16 GB Sensör: Uyku Takibi, Kandaki Oksijen Takibi, Kalp Atış Hızı, Aktivite ölçer, EKG, Vücut Yağ Oranı ölçümü

Uyku Takibi, Kandaki Oksijen Takibi, Kalp Atış Hızı, Aktivite ölçer, EKG, Vücut Yağ Oranı ölçümü Bağlantı: Bluetooth 5.2, WiFi, LTE, NFC, GPS

Bluetooth 5.2, WiFi, LTE, NFC, GPS Boyutlar: 45 mm / 45.4 x 45.4 x10.5 mm, 46 gr

45 mm / 45.4 x 45.4 x10.5 mm, 46 gr Uyumluluk: Andorid 8 ve daha üstü

Samsung Galaxy Watch 5 Pro fiyatı ve çıkış tarihi

Galaxy Watch 5 Pro, aynı standart modelde olduğu gibi an itibariyle ön siparişe açılmış durumda. Eylül ayı sonlarına doğru ise global anlamda pazarlara giriş yaparak raflardaki yerini almayaya başlayacak. Saat küresel satışa çıktığında daha fazla kişiselleştirme seçeneğine de sahip olacak. Galaxy Watch 5 Pro saati ise ön siparişe özel 370 Dolar fiyat etiketine sahip.

*Güncelleniyor

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Giyilebilir Teknolojiler Haberleri

Samsung Galaxy Watch 5 Tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri