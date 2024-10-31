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    One UI 7’nin en önemli özellikleri sızdırıldı

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung’un uzun bir süredir üzerinde çalıştığı One UI 7 arayüzü için geri sayıma geçilmişken, gelen yeni bilgiler Samsung kullanıcılarını heyecanlandıracak.

    One UI 7’nin en önemli özellikleri sızdırıldı Tam Boyutta Gör

    Samsung'un yeni One UI 7 arayüzü, Android 15 tabanlı güncellemeleriyle Galaxy cihazlarına birçok yenilik getiriyor. Her ne kadar Samsung, bu özelliklerin tüm detaylarını geliştirici konferansında açıklamasa da, sızan bilgilere göre birçok geliştirme yolda. Güncelleme, özellikle kilit ekranı, bildirim yönetimi, yapay zekâ destekli fotoğraf özellikleri ve güvenlik alanında önemli yenilikler sunacak.

    Kilit ekranı, artık daha fazla özelleştirme seçeneği ve widget desteği ile güncelleniyor. Bildirimler ise kullanıcı deneyimini daha akıllı hale getirecek şekilde iyileştiriliyor. Yeni arayüzde, Circle to Search adlı araç da genişletilmiş bir işlevsellik sunacak. Bu araç; matematik, fizik ve tarih gibi konularda yalnızca cevap sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda açıklayıcı kaynaklar, videolar ve çözüm önerileri sunarak eğitim alanında da destek sağlayacak.

    Yapay zekâ destekli fotoğraf özellikleri de gelişim gösteriyor. "Canlı Efektler" özelliği, fotoğraflara derinlik kazandıracak, ayrıca portre çekimleri için çeşitli sanatsal efektler eklenecek. Samsung'un Pro Visual Engine ile çalışan AI Zoom özelliği ise yüksek zoom seviyelerinde bile netliği koruyarak, 100 katına kadar yakınlaştırmada bile kalite kaybı olmadan ayrıntıların korunmasını sağlayacak. Galaxy Z Fold 6 ve Flip 6 modelleriyle tanıtılan Sketch to Image özelliği de geliştirilmiş durumda. Bu özellik, kullanıcının çizimlerini 3D Karikatür, Suluboya ve Sketch gibi sanatsal tarzlara dönüştürüyor ve yeni seçeneklerle genişletilmesi bekleniyor.

    Güvenlik tarafında ise özellikle ebeveyn kontrolü noktasında önemli güncellemeler bulunuyor. One UI 7, çocukların uygulama kullanımı ve web erişimini kısıtlayabilen bir ebeveyn kontrol paketi sunacak. Ayrıca konum takibi gibi özelliklerin de eklenmesi planlanıyor. Samsung’un son modelleriyle tanıtılan Enerji Puanı özelliği de kullanıcıların günlük sağlık durumlarına ilişkin daha fazla farkındalık kazanmalarına yardımcı olacak. Bu özellik, kullanıcılara daha sağlıklı bir yaşam tarzına geçmeleri için öneriler sunacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Kagansiii 1 gün önce

    Hawli

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    Sempron 3200 1 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 2 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 1 yıl önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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