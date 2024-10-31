One UI 7’nin en önemli özellikleri sızdırıldı

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Samsung'un yeni One UI 7 arayüzü, Android 15 tabanlı güncellemeleriyle Galaxy cihazlarına birçok yenilik getiriyor. Her ne kadar Samsung, bu özelliklerin tüm detaylarını geliştirici konferansında açıklamasa da, sızan bilgilere göre birçok geliştirme yolda. Güncelleme, özellikle kilit ekranı, bildirim yönetimi, yapay zekâ destekli fotoğraf özellikleri ve güvenlik alanında önemli yenilikler sunacak.

Kilit ekranı, artık daha fazla özelleştirme seçeneği ve widget desteği ile güncelleniyor. Bildirimler ise kullanıcı deneyimini daha akıllı hale getirecek şekilde iyileştiriliyor. Yeni arayüzde, Circle to Search adlı araç da genişletilmiş bir işlevsellik sunacak. Bu araç; matematik, fizik ve tarih gibi konularda yalnızca cevap sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda açıklayıcı kaynaklar, videolar ve çözüm önerileri sunarak eğitim alanında da destek sağlayacak.

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Yapay zekâ destekli fotoğraf özellikleri de gelişim gösteriyor. "Canlı Efektler" özelliği, fotoğraflara derinlik kazandıracak, ayrıca portre çekimleri için çeşitli sanatsal efektler eklenecek. Samsung'un Pro Visual Engine ile çalışan AI Zoom özelliği ise yüksek zoom seviyelerinde bile netliği koruyarak, 100 katına kadar yakınlaştırmada bile kalite kaybı olmadan ayrıntıların korunmasını sağlayacak. Galaxy Z Fold 6 ve Flip 6 modelleriyle tanıtılan Sketch to Image özelliği de geliştirilmiş durumda. Bu özellik, kullanıcının çizimlerini 3D Karikatür, Suluboya ve Sketch gibi sanatsal tarzlara dönüştürüyor ve yeni seçeneklerle genişletilmesi bekleniyor.

Güvenlik tarafında ise özellikle ebeveyn kontrolü noktasında önemli güncellemeler bulunuyor. One UI 7, çocukların uygulama kullanımı ve web erişimini kısıtlayabilen bir ebeveyn kontrol paketi sunacak. Ayrıca konum takibi gibi özelliklerin de eklenmesi planlanıyor. Samsung’un son modelleriyle tanıtılan Enerji Puanı özelliği de kullanıcıların günlük sağlık durumlarına ilişkin daha fazla farkındalık kazanmalarına yardımcı olacak. Bu özellik, kullanıcılara daha sağlıklı bir yaşam tarzına geçmeleri için öneriler sunacak.

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