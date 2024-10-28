Realme GT 7 Pro’nun performans testi sonuçları beklentileri fazlasıyla karşılıyor

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Realme, yeni amiral gemisi GT 7 Pro’yu 4 Kasım’da tanıtmaya hazırlanıyor. Telefon, daha önce birçok sertifikadan geçti ve çeşitli performans testlerinde boy gösterdi. AnTuTu testlerinde etkileyici bir performans sergileyen cihaz, şimdi de Geekbench platformunda "RMX5010" model numarasıyla ortaya çıktı. Geekbench 6.3.0 test sonuçlarına göre, cihaz tek çekirdek testinde 3.153 puan, çok çekirdek testinde ise 9.554 puan aldı. Cihaz, Qualcomm’un 3nm sürecinde üretilen en yeni Snapdragon 8 Elite yonga seti ile donatılmış. Bu yonga seti, 6 çekirdekli 3.53 GHz hızında çalışan Oryon işlemcisi ve 4.32 GHz hızında 2 yüksek performanslı çekirdek ile dikkat çekiyor.

GT 7 Pro'nun grafik performansı, Adreno 830 GPU ile önemli ölçüde artırılmış durumda. Grafik işlemcisi, yüzde 44 daha yüksek zirve performansı ve yüzde 25 daha iyi enerji verimliliği sunarken, 1.100 MHz frekansında çalışıyor. Cihaz, ayrıca 12 MB özel önbellek ile birlikte geliyor. Yapay zeka performansında da yüzde 45 iyileşme sağlayan gelişmiş Hexagon NPU'su bulunuyor.

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Telefon, TENAA veritabanında da aynı model numarasıyla görülmüştü. Küresel versiyonun ise RMX5011 model numarasını taşıdığı belirtiliyor. Ekran tarafında, cihaz 6.78 inç boyutunda Samsung Eco² OLED Plus bir panelle geliyor. Mikro dört kenar kavisli olan bu ekran, 2780 x 1264 piksel çözünürlük ve 1 Hz ile 120 Hz arasında değişen 8T LTPO teknolojili bir yenileme hızını destekliyor. Ayrıca, ekranın 6.000 nit tepe parlaklığına ulaşabildiği ve ekrana gömülü Qualcomm’un ultrasonik parmak izi okuyucusunu barındırdığı ifade ediliyor.

Realme GT 7 Pro, Çin’de Snapdragon 8 Elite yonga setini kullanan ilk cihazlardan biri olacak. Cihaz 8 GB ile 24 GB arasında RAM seçenekleri ve 128 GB ile 1 TB arasında depolama alanı sunacak. 6.500 mAh kapasitesindeki büyük bir bataryayı barındıran cihaz, 120W hızlı şarj desteğiyle gelecek.

Kamera tarafında ise cihaz, 16 MP ön kamera ve arka tarafta üçlü kamera sistemi ile donatılmış. Bu sistemde iki adet 50 MP sensör ve bir 8 MP sensör bulunuyor. Ayrıca, 3x optik yakınlaştırma sağlayan bir periskop telefoto lensi de mevcut.

Cihaz, Android 15 ve Realme UI 6 ile kutudan çıkacak. Ek olarak, bir IR blaster, metal bir orta çerçeve ve IP68/69 seviyesinde suya ve toza karşı dayanıklılık özellikleri de bulunacak. GT 7 Pro’nun Çin'de Mars Tasarım (Turuncu), Yıldız Yolu Titanyum ve Işık Bölgesi Beyaz olmak üzere üç renk seçeneğiyle satışa sunulacağı belirtiliyor. Cihazın küresel lansmanının ise gelecek ay Türkiye dahil birçok ülkede gerçekleşmesi bekleniyor.

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Realme GT 7 Pro Geekbench sonuçları ortaya çıktı