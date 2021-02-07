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    OneDrive'ın web sürümüne karanlık mod desteği geldi

    Yazılım devi Microsoft, OneDrive servisinin web arayüzüne, kullanıcıların uzun süredir beklediği karanlık mod seçeneğini nihayet getirdi.
    07 Şubat 2021, 22:00 (1 hf.)
    770
    1
    4
    Diğer
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    1

    OneDrive'ın web sürümüne karanlık mod desteği geldi
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    Karanlık modlar, uygulamaların ve web sitelerinin sahip olması gereken yeni özelliklerden biri ve dünyanın en büyük yazılım şirketi olarak Microsoft da bu eğilimi görmezden gelmiyor.

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    Bu nedenle şirket, Windows 10'dan başlayıp mobil uygulamalarıyla devam eden, ürettiği her küçük yazılım parçasına karanlık bir mod getirmek için çok çalışıyor diyebiliriz. Zaten bildiğiniz gibi, Windows 10'un kendisi zaten bir karanlık modla geliyor ve şimdi Chromium motorunu temel alan ve işletim sistemindeki yeni özellik olan Microsoft Edge tarayıcısı da öyle.

    Kademeli olarak kullanıma açılıyor

    Ancak Microsoft, bu güncellemeyi masaüstü ve mobil cihazlardaki uygulamalarla sınırlamak istemiyor. Bu nedenle şirket web hizmetlerine karanlık bir mod getirme çalışmalarına da başladı. OneDrive kullanıyorsanız muhtemelen bildiğiniz gibi, resmi uygulamalar zaten platformdan bağımsız olarak karanlık bir modla geliyor. Ancak OneDrive'ın web sürümü böyle bir görsel stile sahip değildi. Ancak Microsoft bu konudaki çalışmalarını da sürdürmeye devam ediyor.

    OneDrive'ın web sürümüne karanlık mod desteği geldi
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    Daha spesifik olarak Microsoft, web üzerinde OneDrive için karanlık bir mod sunmaya başladı. Bu, bulutta depolanan dosyalarına bir tarayıcıda erişen kullanıcıların artık karanlık bir temaya geçebilmesi gerektiği anlamına geliyor. Sağ üst köşedeki dişli simgesine tıklayarak yeni modu doğrudan ayarlar ekranından etkinleştirebilirsiniz. Artık ayarlar menüsünde yeni bir karanlık mod geçişi var ve bu görsel stili etkinleştirmek için tek bir tıklama yeterli.

    Yeni özellik tüm dünyadaki kullanıcılara kademeli olarak sunuluyor ve bu nedenle henüz görmüyorsanız, kısa bir süre sonra tekrar deneyin.



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    Amd64x2 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen NvdiaAmd
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    R rakanishu 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Firefox + Dark Reader: Bize her yer karanlık
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    NvdiaAmd (Team Coco) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    2021 de böyle büyük güncellemeleri Microsoft dan görmek , gözlerimiz doldu.
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    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) NvdiaAmd
    Hemi de kademeli getiriyor. Microsoft, bu kadar hızlı bir şekilde büyük güncellemeleri getirme, yetişemiyoruz
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    Amd64x2 1 hf. ( Mesaj Silindi ) NvdiaAmd
    body {
    background-color: black;
    }

    yazmak o kadar kolay mı hocam?
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