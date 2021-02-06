ABD Başkanı'nın değişmesi Huawei'ye uygulanan yasakları kaldırmayacak

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Trump yönetimi tarafından ABD'li şirketlerle çalışması yasaklanan Çinli teknoloji devi Huawei'nin geliri, meteorik bir yükselişin ardından düşüşe geçmişti. Gelen haberler, ABD Başkanı'nın değişmesine rağmen bu durumun devam edeceğine işaret ediyor.

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Huawei bu olumsuz süreçle, merkezinde Harmony OS bulunan kendi yazılım ekosistemini duyurarak mücadele etmeye çalıştı, ancak işler yokuş aşağı bir yolculuğa devam etti. Sonunda da Huawei, kendine ait Honor markasını devlet destekli bir konsorsiyuma satmak zorunda kaldı. Bloomberg'in son raporuna göre bu durum Huawei için, en azından yakın bir geleceğe kadar düzelmeyecek.

Kara listeden çıkarılmaları için bir neden yok

ABD Başkanı Joe Biden tarafından Ticaret Bakanlığı Sekreteri görevine aday gösterilen Gina Raimondo, bir demecinde, Huawei ve varlık listesine eklenen diğer şirketlerin kara listeden çıkarılmasına dair herhangi bir neden görmediğini belirterek şu sözleri söyledi:

"Tarafların genellikle ABD ulusal güvenliği veya dış politika çıkarları için bir risk oluşturdukları için Varlık Listesine ve Askeri Son Kullanıcı Listesine yerleştirildiklerini biliyorum. Şu anda bu listedeki şirketlerin orada olmaması gerektiğine inanmak için hiçbir nedenim yok."

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Honor markasının satışının ardından Huawei'nin P ve Mate amiral gemisi markalarını satmak için görüşmelerde bulunduğu söyleniyordu. Ancak şirketin sorunu sadece akıllı telefonlar değil. Zira yarı iletken endüstrisine olan erişimin kesilmesi, Huawei'nin HiSilicon Kirin yonga seti serisi ve PC modelleri gibi diğer tüketici elektroniği ürünleriyle de şirketin hedeflerine zarar vermiş durumda. Şirket, 22 Şubat'ta Çin'de yeni bir katlanabilir telefon modeli olan Huawei Mate X2'yi piyasaya sürerek bir sıçrama yapmaya çalışıyor.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-02-04/biden-commerce-pick-sees-no-reason-to-pull-huawei-from-blacklist

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