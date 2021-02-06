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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    ABD Başkanı'nın değişmesi Huawei'ye uygulanan yasakları kaldırmayacak

    Joe Biden'in yeni ABD Başkanı seçilmesinin ardından Ticaret Bakanlığı Sekreteri adayı Gina Raimondo, Huawei'nin kara listeden çıkarılması için herhangi bir neden görmediğini belirtti.
    06 Şubat 2021, 22:00 (1 hf.)
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    ABD Başkanı'nın değişmesi Huawei'ye uygulanan yasakları kaldırmayacak
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    Trump yönetimi tarafından ABD'li şirketlerle çalışması yasaklanan Çinli teknoloji devi Huawei'nin geliri, meteorik bir yükselişin ardından düşüşe geçmişti. Gelen haberler, ABD Başkanı'nın değişmesine rağmen bu durumun devam edeceğine işaret ediyor.

    Ayrıca Bkz. "Huawei telefon kilidini sesle açma işlevinin patentini aldı"

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    Huawei bu olumsuz süreçle, merkezinde Harmony OS bulunan kendi yazılım ekosistemini duyurarak mücadele etmeye çalıştı, ancak işler yokuş aşağı bir yolculuğa devam etti. Sonunda da Huawei, kendine ait Honor markasını devlet destekli bir konsorsiyuma satmak zorunda kaldı. Bloomberg'in son raporuna göre bu durum Huawei için, en azından yakın bir geleceğe kadar düzelmeyecek.

    Kara listeden çıkarılmaları için bir neden yok

    ABD Başkanı Joe Biden tarafından Ticaret Bakanlığı Sekreteri görevine aday gösterilen Gina Raimondo, bir demecinde, Huawei ve varlık listesine eklenen diğer şirketlerin kara listeden çıkarılmasına dair herhangi bir neden görmediğini belirterek şu sözleri söyledi:

    "Tarafların genellikle ABD ulusal güvenliği veya dış politika çıkarları için bir risk oluşturdukları için Varlık Listesine ve Askeri Son Kullanıcı Listesine yerleştirildiklerini biliyorum. Şu anda bu listedeki şirketlerin orada olmaması gerektiğine inanmak için hiçbir nedenim yok."

    ABD Başkanı'nın değişmesi Huawei'ye uygulanan yasakları kaldırmayacak
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    Honor markasının satışının ardından Huawei'nin P ve Mate amiral gemisi markalarını satmak için görüşmelerde bulunduğu söyleniyordu. Ancak şirketin sorunu sadece akıllı telefonlar değil. Zira yarı iletken endüstrisine olan erişimin kesilmesi, Huawei'nin HiSilicon Kirin yonga seti serisi ve PC modelleri gibi diğer tüketici elektroniği ürünleriyle de şirketin hedeflerine zarar vermiş durumda. Şirket, 22 Şubat'ta Çin'de yeni bir katlanabilir telefon modeli olan Huawei Mate X2'yi piyasaya sürerek bir sıçrama yapmaya çalışıyor.



    https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-02-04/biden-commerce-pick-sees-no-reason-to-pull-huawei-from-blacklist Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    12 Angry Men (Heisenberg ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    İyi yapıyorlar bu çinlilere.
    1 Yanıt Yanıtla +24
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    Source (Barış ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Çinlilerin önüne ne engel koyarsa koysunlar teknolojik sıçramalarını durduramaz ABD.
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    K koçari (ali burak) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) 12 Angry Men
    Bütün ülkelerin genel bir tedbir alması lazım. Yoksa bütün dünyanın sanayisini çökertecekler bu gidişle. Yoksa casusluk falan biraz hikaye.
    Yanıtla +5
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Dünya ekonomisinin oyun kurucusu ABD'dir, ülkeleri ve firmaları ister batırır ister çıkarır. Herkes onun para birimi doları kullanıyor. Refah seviyesi yüksek ülkelerin hepsinin ABD ile çok iyi geçiniyor olması bir rastlantı değil. Yeni bir kutupda yeni bir ekonomik dünya düzeni kurulmadığı sürece bu böyle devam edecek. Bugün Çin bile ABD doları ile alım satım yapıyor. Ekonomik olarak ABD'ye bağımlılığı bitirip dünya ekonomisinin kontrolünü ele almadığı sürece Çin ABD tarzında lider süper güç olamaz.
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    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    sadece kukla değişti
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    Şeref60 (Şeref Berber) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Su akar yatağını bulur
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    BLasTeaR (Uğur Y.) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Adamların çokta umrumda :D
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    scientia 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Çünkü ABD'de hükümetlerden bağımsız politikalar vardır. Çin şu an en büyük rakip olarak görülüyor ABD ekonomisine. O yüzden ciddi önlemler alıyorlar. Bilim Akademi'sinin Prof. Erol Gelenbe network dersini dinledim geçen gün. Kendisi uzundur Huawei'ye destek veriyor profesyonel olarak. Kendisi bu arada bilgisayar network algoritmaları konusunda dünyaca bilinen biri. O derste, Huawei'nin Afrika pazarını domine ettiğini söyledi. En büyük network firmalarının 10'da 9'u Amerikan şirketi. Tek Huawei var onlara karşı. Ve onu indirmeye ant içti herifler. Çin'i ben de sevmiyorum insan haklarını ciddi ihlal bir eden ülke olarak ama ABD de pek masum değil. Tek derdi pazarı kontrol etmek.
    Yanıtla +2
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    Source (Barış ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Çinlilerin önüne ne engel koyarsa koysunlar teknolojik sıçramalarını durduramaz ABD.
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    M mrtkrk (murat kurak) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Source
    Üstad sizin ekonomizi batiracagiz diyen bir baskanin bu açıklamasından sonra dolar 8leri görmüştü hatta 9a dayanacakti hatırlarsanız ekonomi batirma konusunda uzman ABD. Bugünkü dünyada çoğunlukta Amerika şirketleri var aklımıza ne gelirse hangi sektörde olursa olsun
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    Celonfix (Celonfix Cfx) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Yaptırımların daha da artması dileğiyle...
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    smart1978 (X Y) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Beklenen seyler...
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    12 Angry Men (Heisenberg ) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    İyi yapıyorlar bu çinlilere.
    1 Yanıt Yanıtla +24
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    K koçari (ali burak) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) 12 Angry Men
    Bütün ülkelerin genel bir tedbir alması lazım. Yoksa bütün dünyanın sanayisini çökertecekler bu gidişle. Yoksa casusluk falan biraz hikaye.
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