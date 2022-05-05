OnePlus 10 Ultra ilk kez periskop kameraya yer verecek

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Son dönemde amiral gemisi akıllı telefonlarda daha fazla Ultra versiyonlar görmeye başladık. Son olarak OnePlus 10 serisinin de bir Ultra versiyonu ortaya çıktı. OnePlus 10 Ultra markanın ilk periskop kamera kullanan üyesi olacak.

OnePlus 10 Ultra neler sunacak?

OnePlus 10 Ultra amiral gemisi OnePlus 10 Pro üzerine özellikle kamera ve işlemci tarafında bazı iyileştirmelerle gelen bir versiyon olacak. Snapdragon 8 Gen 1+ yonga setinin yüzde 10 civarında bir performans artışı getirmesi bekleniyor.

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Diğer taraftan kamera paketine de dokunuşlar söz konusu. Normalde 48MP ana sensör, 50MP geniş açılı sensör ve 8MP telefoto sensörün yanına bir de periskop sensör eklenecek. Böylece OnePlus markasının ilk periskop sensörlü ve ayrıca en iyi kamera paketine sahip modeli olacak.

Bunun haricinde OnePlus 10 Ultra amiral gemisinin 6.7 inçlik AMOLED ekran, 5000mAh batarya, 80W hızlı şarj, 8GB/12GB RAM gibi özelliklerini korurken 512GB kapasite seçeneğinin eklenmesi şaşırtıcı olmayacaktır.



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