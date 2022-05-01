OnePlus 10R tanıtıldı! İşte OnePlus 10R'ın özellikleri ve fiyatı

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OnePlus'un yeni 150W hızlı şarj destekli modeli OnePlus 10R tanıtıldı. Tüm detaylarıyla karşımıza çıkan OnePlus 10R gerçekten dikkat çekici duruyor. Gelin OnePlus 10R'ın özelliklerine yakından bakalım.

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OnePlus 10R, 150W SUPERVOOC desteği ile geliyor

OnePlus'ın yüksek özelliklere sahip yeni modeli OnePlus 10R duyuruldu. Tüm özellikleri ile birlikte kullanıcıların beğenisine sunulan OnePlus 10R ön tarafında 6,7 inç büyüklüğünde bir ekran taşıyor. 1080 x 2412 piksel çözünürlük sunan bu AMOLED ekran, aynı zamanda 120Hz yenileme hızına sahip. Hemen üzerinde 16MP'lik bir selfie kamerası taşıyan bu ekran, aynı zamanda 730Hz dokunmatik yanıt hızı sunuyor.

Arka tarafında ana kamera olarak 50MP'lik Sony IMX766 sensörü kullanan OnePlus 10R, bu kameranın yanında bir de 8MP'lik ultra geniş açılı sensöre ve 2MP'lik bir makro kameraya ev sahipliği yapıyor. Performansını MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 8100 Max yonga setinden alan cihaz, bu işlemciyi 8GB ve 12GB LPDDR5 RAM belleklerle destekliyor. 256GB'a kadar UFS 3.1 depolama sunan OnePlus 10R, yerleşik bir 3D pasif soğutma sistemine de sahip.

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Elektriksel anlamda gücünü 4500mAh'lik bataryasından alan OnePlus 10R, bu bataryanın dolumu için bir adet USB-C şarj girişi de taşıyor. Tabi bu cihazın en önemli özelliği 150W SUPERVOOC hızlı şarj desteği. Bu özelliği sayesinde cihazın bataryasını %1'den %100'e 17 dakikada doldurabilen OnePlus 10R, gerçekten çok çok kısa sürede şarj oluyor diyebiliriz.

OnePlus 10R aynı zamanda 80W SUPERVOOC teknolojisine sahip farklı bir versiyon da sunuyor. Bu modelde ise 5000mAh'lik bir batarya mevcut. Ancak Watt düşüklüğü ve batarya büyüklüğü nedeniyle bu versiyon tam şarja 32 dakikada ulaşıyor. Android 12 tabanlı OxygenOS 12.1 işletim sistemi ile çalışan OnePlus 10R modellerinin fiyatları ise şöyle şekilleniyor:

8GB/128GB - 80W SUPERVOOC - 509 Dolar

12GB/256GB - 80W SUPERVOOC - 560 Dolar

12GB/256GB - 150W SUPERVOOC - 575 Dolar

OnePlus 10R özellikleri

Ekran: 6,7 inç, 120Hz, AMOLED, 1080 x 2412 piksel

6,7 inç, 120Hz, AMOLED, 1080 x 2412 piksel İşlemci: MediaTek Dimensity 8100 Max

MediaTek Dimensity 8100 Max RAM: 8GB/12GB

8GB/12GB Depolama: 128GB/256GB

128GB/256GB Ön kamera: 16MP

16MP Arka kamera: 50MP + 8MP + 2MP

50MP + 8MP + 2MP Batarya: 4500mAH/150W SUPERVOOC - 5000mAh/80W SUPERVOOC

4500mAH/150W SUPERVOOC - 5000mAh/80W SUPERVOOC İşletim sistemi: Android 12 tabanlı OxygenOS 12.1

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OnePlus 10R tanıtıldı! İşte tüm özellikleri ve fiyatı