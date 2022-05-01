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    OnePlus 10R tanıtıldı! İşte OnePlus 10R'ın özellikleri ve fiyatı

    OnePlus'ın 17 dakikada şarj olabilen 150W hızlı şarj destekli yeni modeli OnePlus 10R tanıtıldı. İşte 150W SUPERVOOC teknolojisine sahip OnePlus 10R'ın tüm özellikleri ve fiyatı.
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    OnePlus'un yeni 150W hızlı şarj destekli modeli OnePlus 10R tanıtıldı. Tüm detaylarıyla karşımıza çıkan OnePlus 10R gerçekten dikkat çekici duruyor. Gelin OnePlus 10R'ın özelliklerine yakından bakalım.

    OnePlus 10R, 150W SUPERVOOC desteği ile geliyor

    OnePlus'ın yüksek özelliklere sahip yeni modeli OnePlus 10R duyuruldu. Tüm özellikleri ile birlikte kullanıcıların beğenisine sunulan OnePlus 10R ön tarafında 6,7 inç büyüklüğünde bir ekran taşıyor. 1080 x 2412 piksel çözünürlük sunan bu AMOLED ekran, aynı zamanda 120Hz yenileme hızına sahip. Hemen üzerinde 16MP'lik bir selfie kamerası taşıyan bu ekran, aynı zamanda 730Hz dokunmatik yanıt hızı sunuyor.

    Arka tarafında ana kamera olarak 50MP'lik Sony IMX766 sensörü kullanan OnePlus 10R, bu kameranın yanında bir de 8MP'lik ultra geniş açılı sensöre ve 2MP'lik bir makro kameraya ev sahipliği yapıyor. Performansını MediaTek tarafından geliştirilen Dimensity 8100 Max yonga setinden alan cihaz, bu işlemciyi 8GB ve 12GB LPDDR5 RAM belleklerle destekliyor. 256GB'a kadar UFS 3.1 depolama sunan OnePlus 10R, yerleşik bir 3D pasif soğutma sistemine de sahip.

    OnePlus 10R tanıtıldı! İşte tüm özellikleri ve fiyatı
    Tam Boyutta Gör

    Elektriksel anlamda gücünü 4500mAh'lik bataryasından alan OnePlus 10R, bu bataryanın dolumu için bir adet USB-C şarj girişi de taşıyor. Tabi bu cihazın en önemli özelliği 150W SUPERVOOC hızlı şarj desteği. Bu özelliği sayesinde cihazın bataryasını %1'den %100'e 17 dakikada doldurabilen OnePlus 10R, gerçekten çok çok kısa sürede şarj oluyor diyebiliriz. 

    OnePlus 10R aynı zamanda 80W SUPERVOOC teknolojisine sahip farklı bir versiyon da sunuyor. Bu modelde ise 5000mAh'lik bir batarya mevcut. Ancak Watt düşüklüğü ve batarya büyüklüğü nedeniyle bu versiyon tam şarja 32 dakikada ulaşıyor. Android 12 tabanlı OxygenOS 12.1 işletim sistemi ile çalışan OnePlus 10R modellerinin fiyatları ise şöyle şekilleniyor:

    • 8GB/128GB - 80W SUPERVOOC - 509 Dolar
    • 12GB/256GB - 80W SUPERVOOC - 560 Dolar
    • 12GB/256GB - 150W SUPERVOOC -  575 Dolar

    OnePlus 10R özellikleri

    • Ekran: 6,7 inç, 120Hz, AMOLED, 1080 x 2412 piksel
    • İşlemci: MediaTek Dimensity 8100 Max
    • RAM: 8GB/12GB
    • Depolama: 128GB/256GB
    • Ön kamera: 16MP
    • Arka kamera:  50MP + 8MP + 2MP
    • Batarya: 4500mAH/150W SUPERVOOC - 5000mAh/80W SUPERVOOC
    • İşletim sistemi: Android 12 tabanlı OxygenOS 12.1
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    Sırt çantası şeklinde güç istasyonu: Hikerpower

    C
    Command-01 1 gün önce

    Gizemli hastalık ne olacak https://bcvc.xyz/qA9Joxh

    L
    linkci_sude 3 gün önce

    Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI:LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.

    L
    linkci_sude 3 gün önce

    Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI: LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.

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