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    OnePlus 11, Geekbench'te göründü: Android pazarına iddialı geliyor

    Android pazarına iddialı bir giriş yapması beklenen OnePlus 11, Geekbench platformunda görüntülendi. Snapdragon 8 Gen 2 ile desteklenen akıllı telefon neler sunuyor? İşte detaylar
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    OnePlus 11, Geekbench'te göründü: Pazara iddialı geliyor! Tam Boyutta Gör
    OnePlus, yeni amiral gemisi OnePlus 11’i duyurmaya hazırlanıyor. Yaklaşan akıllı telefonun tasarım ve donanım detaylarını içeren yeni sızıntılar duymaya devam ediyoruz. Şimdi de OnePlus 11’in performansını gösteren ilk Geekbench görselleri paylaşıldı.

    OnePlus 11, Snapdragon 8 Gen 2 ile Geekbench'te göründü

    Geekbench platformunda OnePlus PHB110 kod adıyla boy gösteren OnePlus 11, Adreno 740 grafik birimi, 1 + 3 + 4 çekirdek yapılandırması ve 3,19 GHz saat hızı sunan bir yonga setinden güç alıyor. Bu bilgilerin ise Qualcomm’un yeni amiral gemisi Snapdragon 8 Gen 2’ye işaret ettiğini söyleyebiliriz.

    Ayrıca Geekbench listesi, akıllı telefonun 16GB RAM ve Android 13 işletim sistemi ile destekleneceğini doğruluyor. Performansa gelirsek, OnePlus 11 tek çekirdekte 1493, çoklu çekirdekte ise 5112 puana ulaşmayı başarıyor. Söz konusu puanlar yeni piyasaya sürülen Xiaomi 13 serisi ile oldukça benzer.

    OnePlus 11 özellikler

    OnePlus 11’in Android pazarına iddialı bir giriş yapması bekleniyor. Bildirilenlere göre yaklaşan akıllı telefon, ön tarafında 120Hz yenileme hızı destekli 6,7 inç kavisli AMOLED ekrana ev sahipliği yapacak. Buna ek olarak kaputun altında 256 GB UFS 4.0 depolama ve 16 GB LPDDR5 RAM ile desteklenecek.

    One Plus 11, arka bölümde 50 MP Sony IMX890 ana, 48 MP ultra geniş açılıve 32 MP telefoto sensör olmak üzere üçlü bir kamera tasarımı ile kullanıcıların karşısına çıkacak. Ayrıca yaklaşan akıllı telefon Android 13 tabanlı OxygenOS 13 ve 100W hızlı şarj destekli 5.000mAh batarya ile geliyor. Yeni paylaşımında OnePlus, OnePlus 11 için 7 Şubat 2023 tarihini işaret etti.

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    Yeşil lazer ışık tuttu: Sifonun saçtıkları

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    AssetGroup 1 gün önce

    Aspiratör kullanırsınız olur biter :)

    X
    xteknik 6 gün önce

    virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.

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    pudinkk 6 gün önce

    zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.

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    PERİSKOP 1 hafta önce

    Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.

    E
    Ekrem71.5 1 hafta önce

    ow ye

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

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