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    Anlık Bildirim

    Oppo ve OnePlus, yeni stratejik ortaklığını duyurdu

    Akıllı telefon pazarının dikkat çeken isimlerinden Oppo ve OnePlus, stratejik bir ortaklığa imza atıyor. Yeni ortaklık kapsamında, daha rekabetçi amiral gemisi telefonlar görebiliriz.
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    Oppo ve OnePlus, yeni stratejik ortaklığını duyurdu Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon pazarının öncü isimlerinden OnePlus, dokuzuncu yıl dönümü kapsamında düzenlenen etkinlikte süpriz duyurular gerçekleştirdi.  Etkinlikte OnePlus 11 için yeni bir tanıtım videosu paylaşan akıllı telefon devi, ayrıca Oppo ile yeni bir stratejik ortaklık duyurdu. Yeni iş birliği, şirkete 1,43 milyar dolarlık yatırım sağlayacak. 

    Oppo ve OnePlus 1,43 milyar dolarlık ortaklığa imza atıyor

    Bildirilenlere göre yeni ortaklığın ilk adımları Çin'de atılacak. Bununla birlikte iki şirket arasında yürütülecek ''çift marka'' stratejisi kapsamında, amiral gemisi telefonlar için OnePlus öncü marka haline gelecek ve OnePlus ürünlerinin net kâr marjı da sıfırlanacak. Aynı zamanda OnePlus ürünleri, Oppo servis merkezlerinin onarım hizmetlerinden de faydalanabilecek. 

    Ayrıca paylaşılan detaylar arasında, OnePlus ürünlerinin Çin'de yalnızca çevrimiçi olarak satılacağı belirtiliyor. Yeni anlaşmanın henüz tüm detayları açıklanmadı. Ancak OnePlus cephesinden gelecek amiral gemisi telefonların, artık daha rekabetçi bir fiyatlandırma ile sunulacağını söyleyebiliriz. 

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    AssetGroup 10 saat önce

    Aspiratör kullanırsınız olur biter :)

    X
    xteknik 5 gün önce

    virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.

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    pudinkk 5 gün önce

    zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.

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    PERİSKOP 6 gün önce

    Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.

    E
    Ekrem71.5 6 gün önce

    ow ye

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    ugah6aiw 6 gün önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

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