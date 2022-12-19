Oppo ve OnePlus, yeni stratejik ortaklığını duyurdu

Tam Boyutta Gör Akıllı telefon pazarının öncü isimlerinden OnePlus, dokuzuncu yıl dönümü kapsamında düzenlenen etkinlikte süpriz duyurular gerçekleştirdi. Etkinlikte OnePlus 11 için yeni bir tanıtım videosu paylaşan akıllı telefon devi, ayrıca Oppo ile yeni bir stratejik ortaklık duyurdu. Yeni iş birliği, şirkete 1,43 milyar dolarlık yatırım sağlayacak.

Oppo ve OnePlus 1,43 milyar dolarlık ortaklığa imza atıyor

Bildirilenlere göre yeni ortaklığın ilk adımları Çin'de atılacak. Bununla birlikte iki şirket arasında yürütülecek ''çift marka'' stratejisi kapsamında, amiral gemisi telefonlar için OnePlus öncü marka haline gelecek ve OnePlus ürünlerinin net kâr marjı da sıfırlanacak. Aynı zamanda OnePlus ürünleri, Oppo servis merkezlerinin onarım hizmetlerinden de faydalanabilecek.

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Ayrıca paylaşılan detaylar arasında, OnePlus ürünlerinin Çin'de yalnızca çevrimiçi olarak satılacağı belirtiliyor. Yeni anlaşmanın henüz tüm detayları açıklanmadı. Ancak OnePlus cephesinden gelecek amiral gemisi telefonların, artık daha rekabetçi bir fiyatlandırma ile sunulacağını söyleyebiliriz.

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