Oppo ve OnePlus, yeni stratejik ortaklığını duyurdu

Oppo ve OnePlus 1,43 milyar dolarlık ortaklığa imza atıyor
Bildirilenlere göre yeni ortaklığın ilk adımları Çin'de atılacak. Bununla birlikte iki şirket arasında yürütülecek ''çift marka'' stratejisi kapsamında, amiral gemisi telefonlar için OnePlus öncü marka haline gelecek ve OnePlus ürünlerinin net kâr marjı da sıfırlanacak. Aynı zamanda OnePlus ürünleri, Oppo servis merkezlerinin onarım hizmetlerinden de faydalanabilecek.
Ayrıca paylaşılan detaylar arasında, OnePlus ürünlerinin Çin'de yalnızca çevrimiçi olarak satılacağı belirtiliyor. Yeni anlaşmanın henüz tüm detayları açıklanmadı. Ancak OnePlus cephesinden gelecek amiral gemisi telefonların, artık daha rekabetçi bir fiyatlandırma ile sunulacağını söyleyebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Aspiratör kullanırsınız olur biter :)
virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...