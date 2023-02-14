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    OnePlus 11R satış rekoru kırdı: 37 dakikada stoklar tükendi

    Yeni bütçe amiral gemisi OnePlus 11R, Çin'de büyük bir ilgiyle karşılandı. 11 Şubat'ta piyasaya sürülen telefon, ilk gün satışlarında tüm zamanların rekorunu kırdı. 
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    OnePlus 11R satış rekoru kırdı: 37 dakikada stoklar tükendi Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefon pazarının öncü isimlerinden OnePlus, geçtiğimiz günlerde düzenlenen Cloud 11 etkinliğinde bütçe amiral gemisi OnePlus 11R modelini tanıttı. Güçlü donanımı ve rekabetçi fiyatı ile dikkat çeken telefon, şimdi de Çin pazarında önemli bir rekora imza attı.

    OnePlus 11R satış rekoru kırdı

    Bilmeyenler için OnePlus 11R, Çin pazarında OnePlus Ace 2 adı altında 11 Şubat tarihinde piyasaya sürüldü. Bugün resmi Weibo hesabı üzerinden paylaşımda bulunan OnePlus ise, stokların 37 dakika içerisinde tükendiğini ve Android telefon pazarında yeni bir ilk gün satış rekoru kırıldığını duyurdu.

    OnePlus China başkanı Li Jie'ye göre OnePlus Ace 2, ilk gününde tüm beklentileri aşan bir satışla büyük başarı kaydetti. Açıklamalarında yeni telefonun ''bütünlük içinde tasarlandığını ve şirketin kâr için kurulumdan veya deneyimden ödün vermediğini'' belirten yetkili isim, amiral gemisi bir ürünü uygun fiyata sunmanın önemini vurguladı. Yeni rekorun detaylı satış rakamları ise henüz bilinmiyor. 

    Hatırlayacak olursak OnePlus 11R, Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1 işlemci50MP Sony IMX890 ana kamera ve 1.450 nit AMOLED ekran gibi üst düzey özelliklerle tanıtıldı. Ek olarak 100W SuperVOOC hızlı şarj desteği5.177 mm² boyutlarında sekiz kanallı bir buhar odası soğutma çözümü ve Dolby Atmos destekli çift hoparlör kurulumuna ev sahipliği yapan telefon, 410 dolardan başlayan fiyatlar ile kullanıcılara sunuluyor.

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    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    E
    emiristanbul 21 saat önce

    herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil

    B
    barisg 2 gün önce

    Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?

    E
    em007re 2 gün önce

    48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.

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    alfa-x 4 gün önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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