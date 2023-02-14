Tam Boyutta Gör Akıllı telefon pazarının öncü isimlerinden OnePlus, geçtiğimiz günlerde düzenlenen Cloud 11 etkinliğinde bütçe amiral gemisi OnePlus 11R modelini tanıttı. Güçlü donanımı ve rekabetçi fiyatı ile dikkat çeken telefon, şimdi de Çin pazarında önemli bir rekora imza attı.

OnePlus 11R satış rekoru kırdı

Bilmeyenler için OnePlus 11R, Çin pazarında OnePlus Ace 2 adı altında 11 Şubat tarihinde piyasaya sürüldü. Bugün resmi Weibo hesabı üzerinden paylaşımda bulunan OnePlus ise, stokların 37 dakika içerisinde tükendiğini ve Android telefon pazarında yeni bir ilk gün satış rekoru kırıldığını duyurdu.

OnePlus China başkanı Li Jie'ye göre OnePlus Ace 2, ilk gününde tüm beklentileri aşan bir satışla büyük başarı kaydetti. Açıklamalarında yeni telefonun ''bütünlük içinde tasarlandığını ve şirketin kâr için kurulumdan veya deneyimden ödün vermediğini'' belirten yetkili isim, amiral gemisi bir ürünü uygun fiyata sunmanın önemini vurguladı. Yeni rekorun detaylı satış rakamları ise henüz bilinmiyor.

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Hatırlayacak olursak OnePlus 11R, Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1 işlemci, 50MP Sony IMX890 ana kamera ve 1.450 nit AMOLED ekran gibi üst düzey özelliklerle tanıtıldı. Ek olarak 100W SuperVOOC hızlı şarj desteği, 5.177 mm² boyutlarında sekiz kanallı bir buhar odası soğutma çözümü ve Dolby Atmos destekli çift hoparlör kurulumuna ev sahipliği yapan telefon, 410 dolardan başlayan fiyatlar ile kullanıcılara sunuluyor.

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OnePlus 11R satış rekoru kırdı: 37 dakikada stoklar tükendi