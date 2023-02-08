Cep dostu amiral gemisi OnePlus 11R tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Tam Boyutta Gör OnePlus, geçtiğimiz saatlerde düzenlenen Cloud 11 etkinliğinde uygun fiyatlı amiral gemisi OnePlus 11R modelini tanıttı. Çin’de OnePlus Ace 2 ve diğer pazarlarda OnePlus 11R adı ile satılacak telefonun özellikleri neler? Gelin hep beraber bakalım.

Bütçe amiral gemisi OnePlus 11R neler sunuyor?

OnePlus 11R, ön tarafında 6.74 inç boyutlarında 2772 x 1240 çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı, 1440 Hz PWM karartma ve 1.450 nit parlaklığa çıkabilen AMOLED ekrana ev sahipliği yapıyor. Kaputun altında ise gücünü 5G destekli Snapdragon 8+ Gen 1 yonga setinden alan telefona 8 GB ve 12 GB LPDDR5X RAM, 256 GB ve 512 GB’lık depolama seçenekleri eşlik ediyor.

Sınırları zorlayacak

Ağ bağlantısı tarafında 360° kapsama alanı sunan 12 anten ile desteklenen OnePlus 11R, ayrıca sistem kararlığı için 5.177 mm² boyutlarında sekiz kanallı bir buhar odası soğutma çözümü ile karşımıza çıkacak. OnePlus'a göre bu çözüm, 100'den fazla oyunun 120 FPS'de akıcı bir şekilde çalışmasını sağlıyor. Ayrıca yeni telefonun, sabit kare hızları ile HyperBoost 2.0 oyun motoru ile geldiğini belirtelim.

Tam Boyutta Gör OnePlus 11, dairesel kamera adasında f/1.8 1/1.56′′ Sony IMX890 sensörlü 50MP ana kamera, f/2.2 Omnivision OV08D10 sensörlü 8MP 120 derece ultra geniş kamera ve f/2.4 Omnivision OV02B10 sensörlü 2MP makro kamera ile destekleniyor. Ön tarafta ise bizleri f/2.4 diyafram açıklığına sahip 16MP ön kamera karşılıyor.

5000 mAh pil kapasitesi ile kullanıcılara uzun bir batarya deneyimi vaat eden OnePlus 11R, akıllı telefona eşlik eden 100W SuperVOOC adaptörüyle 25 dakikada tam dolum imkanı sunacak. Bununla birlikte OnePlus, hızlı şarj konusunda SuperVOOC S güç yönetimi çipi ile donatılan telefonun 1.600 şarj döngüsünden sonra bile yüzde 80'in üzerinde etkin pil ömrüme sahip olacağını söylüyor.

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OnePlus 11R'nin diğer öne çıkan özellikleri arasında IR Blaster, USB-C, Bluetooth 5.3, NFC ve 5G bağlantı desteği yer alıyor. Ayrıca yeni telefona çift hoparlör ve Dolby Atmos desteği eşlik ediyor.

OnePlus 11R fiyatı

Mavi ve Siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile kullanıcılara sunulacak OnePlus 11R'nin 12GB/256GB sürümü 410 dolar, 16GB/512GB sürümü 450 dolar, 16GB/512GB sürümü ise 510 dolar fiyat etiketine sahip olacak. An itibariyle Çin'de ön siparişe açılan telefonun 13 Şubat tarihinde raflarda yerini alması bekleniyor.

OnePlus 11R özellikleri 📱

Ekran: 6.74 inç AMOLED, 2772 x 1240 çözünürlük, 1.450 nit parlaklık, 120 Hz yenileme hızı, 1440Hz PWM karartma, Gorilla Glass 5

6.74 inç AMOLED, 2772 x 1240 çözünürlük, 1.450 nit parlaklık, 120 Hz yenileme hızı, 1440Hz PWM karartma, Gorilla Glass 5 İşlemci :Snapdragon 8+ Gen 1

:Snapdragon 8+ Gen 1 Bellek : 8GB LPDDR5 RAM / 12GB LPDDR5X RAM

: 8GB LPDDR5 RAM / 12GB LPDDR5X RAM Depolama : 128GB (UFS 3.1) / 256GB (UFS 3.1) depolama

: 128GB (UFS 3.1) / 256GB (UFS 3.1) depolama Arka kamera: 50MP f/1.8 1/1.56′′ Sony IMX890 (ana kamera), 8MP f/2.2 Omnivision OV08D10 120 derece (ultra geniş açılı kamera) 2MP f/2.4 Omnivision OV02B10 (makro kamera)

50MP f/1.8 1/1.56′′ Sony IMX890 (ana kamera), 8MP f/2.2 Omnivision OV08D10 120 derece (ultra geniş açılı kamera) 2MP f/2.4 Omnivision OV02B10 (makro kamera) Ön kamera : 16MP f/2.4

: 16MP f/2.4 Batarya : 5000mAh (100W SuperVOOC hızlı şarj destekli)

: 5000mAh (100W SuperVOOC hızlı şarj destekli) Bağlantılar : Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6 802.11, 5G SA/ NSA, Çift 4G VoLTE, NFC

: Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6 802.11, 5G SA/ NSA, Çift 4G VoLTE, NFC Boyut ve ağırlık: 163.4×74.3×8.7mm, 204g

163.4×74.3×8.7mm, 204g Yazılım: ColorOS 13, Android 13

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Bütçe telefonu OnePlus 11R tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı