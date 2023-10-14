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    OnePlus 11 ülkemizde satışa sunuldu

    6.7 inçlik LTPO3 AMOLED ekran, LPDDR5x RAM, UFS 4.0 depolama, Snapdragon 8 Gen 2 yongası gibi özellikleri olan OnePlus 11 amiral gemisi ülkemizde satışa sunuldu. 
    OnePlus 11 Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz yıllarda ülkemizde resmi olarak faaliyete başlasa da bir dönem ara vermek durumunda kalan OnePlus markası geçtiğimiz ay ofise geri döndü. Firma iddialı amiral gemisi OnePlus 11 modeli ile açılışı yaptı.

    OnePlus 11 satışa başladı

    Yılın en dikkat çekici amiral gemileri arasında yer alan OnePlus 11 modeli Ocak ayında tanıtılmıştı. 6.7 inçlik LTPO3 AMOLED ekran, LPDDR5x RAM, UFS 4.0 depolama, sıvı soğutma ile donatılmış Snapdragon 8 Gen 2 yongası ve Hasselblad destekli OIS arka kamera gibi özellikleri olan OnePlus 11 ekstra avantajlar da sunuyor.

    Android dünyasının en güçlü ve en büyük titreşim motoru yanında Super Graphics Engine grafik motoru ile oyunlarda 120fps kare hızlarına ulaşılabiliyor. Verimlilik üst düzeyde olduğu için 5000mAh batarya çok daha uzun kullanım süreleri sunabiliyor. OnePlus 11 modelinin 16GB RAM/256GB depolama seçeneği 44999TL olarak satışa başladı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SupremeMasterr 20 saat önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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