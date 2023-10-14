OnePlus 11 ülkemizde satışa sunuldu

OnePlus 11 satışa başladı
Yılın en dikkat çekici amiral gemileri arasında yer alan OnePlus 11 modeli Ocak ayında tanıtılmıştı. 6.7 inçlik LTPO3 AMOLED ekran, LPDDR5x RAM, UFS 4.0 depolama, sıvı soğutma ile donatılmış Snapdragon 8 Gen 2 yongası ve Hasselblad destekli OIS arka kamera gibi özellikleri olan OnePlus 11 ekstra avantajlar da sunuyor.
Android dünyasının en güçlü ve en büyük titreşim motoru yanında Super Graphics Engine grafik motoru ile oyunlarda 120fps kare hızlarına ulaşılabiliyor. Verimlilik üst düzeyde olduğu için 5000mAh batarya çok daha uzun kullanım süreleri sunabiliyor. OnePlus 11 modelinin 16GB RAM/256GB depolama seçeneği 44999TL olarak satışa başladı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.