OnePlus 11 ülkemizde satışa sunuldu

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yıllarda ülkemizde resmi olarak faaliyete başlasa da bir dönem ara vermek durumunda kalan OnePlus markası geçtiğimiz ay ofise geri döndü. Firma iddialı amiral gemisi OnePlus 11 modeli ile açılışı yaptı.

OnePlus 11 satışa başladı

Yılın en dikkat çekici amiral gemileri arasında yer alan OnePlus 11 modeli Ocak ayında tanıtılmıştı. 6.7 inçlik LTPO3 AMOLED ekran, LPDDR5x RAM, UFS 4.0 depolama, sıvı soğutma ile donatılmış Snapdragon 8 Gen 2 yongası ve Hasselblad destekli OIS arka kamera gibi özellikleri olan OnePlus 11 ekstra avantajlar da sunuyor.

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Android dünyasının en güçlü ve en büyük titreşim motoru yanında Super Graphics Engine grafik motoru ile oyunlarda 120fps kare hızlarına ulaşılabiliyor. Verimlilik üst düzeyde olduğu için 5000mAh batarya çok daha uzun kullanım süreleri sunabiliyor. OnePlus 11 modelinin 16GB RAM/256GB depolama seçeneği 44999TL olarak satışa başladı.

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