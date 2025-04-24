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    Kompakt ama güçlü: OnePlus 13T resmen tanıtıldı

    OnePlus 13T, kompakt amiral gemisi Android telefon olarak resmen Çin'de tanıtıldı. OnePlus'ın yeni telefonu, iPhone'lardaki eylem düğmesi, Snapdragon 8 Elite, 16GB RAM ile geliyor.

    OnePlus 13T resmi olarak tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    OnePlus 13T, 8,15 mm kalınlığında 6.32 inç akıllı telefon olarak karşımıza çıkıyor. Tamamen düz AMOLED ekran, 120 Hz yenileme hızı, 1600 nit maksimum parlaklık sağlıyor ve Oppo'nun Crystal Shield Glass’ı ile korunuyor. Ekran içi optik parmak izi okuyucuya ek olarak yazılım tabanlı yüz kilidi mevcut.

    OnePlus 13T kompakt amiral gemisi telefon neler sunuyor?

    OnePlus 13T kamera, batarya, işlemci, ekran özellikleri Tam Boyutta Gör
    OnePlus 13T, Qualcomm’un Snapdragon 8 Elite işlemcisi, 12GB/16 GB LPDDR5X RAM ve 256/512 GB UFS 4.0 depolama alanınıyla geliyor. Telefonda 6.260mAh batarya mevcut ve SuperVOOC şarj sistemi sayesinde 80W'a kadar hızlı şarj oluyor. Ancak, OnePlus 13'te olduğu gibi bu modelde de manyetik şarj özelliği bulunmuyor. Cihazda soğutma için devasa 4400mm² buhar odası bulunuyor. Bunun yoğun kullanımda ısı dağılımını, dolayısıyla sıcaklık kontrolünü iyileştirmek için üç boyutlu bir yapı kullandığı söyleniyor.

    OnePlus'ın Alert Spider olarak adlandırdığı ikonik tuşu bu modelde yerini Shortcut Key’e bıraktı. Kısayol Tuşu, iPhone’lardaki Eylem düğmesine benziyor; el fenerini açma, Rahatsız Etme modunu açma, kameraya erişme, ekran görüntüsü alma, sesli not kaydetme gibi işlemleri hızlıca yapmanızı sağlıyor.

    OnePlus 13T modeli, 50 MP ana kamera, 50 MP 2x telefoto lensden oluşan çift arka kamera sistemine sahip. Öndeki kamera 16 megapiksel. OnePlus, telefoto kameranın 4x kayıpsız yakınlaştırma yapabildiğini iddia ediyor.

    OnePlus 13T fiyatı ne kadar?

    OnePlus 13T, gri, siyah ve pembe renk seçeneğiyle geliyor. OnePlus 13T fiyatı466 dolardanbaşlıyor. Bellek ve depolama alanına göre fiyatlandırma şu şekilde:

    • 12GB + 256GB: 466 dolar
    • 16GB + 256GB: 493 dolar
    • 12GB + 512GB: 521 dolar
    • 16GB + 512GB: 548 dolar
    • 16GB + 1TB: 617 dolar

    OnePlus 13T özellikleri

    OnePlus 13T teknik özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Ekran: 6.32 inç, 2640x1216), 120Hz, 1600 nit, Dolby Vision, 8T LTPO AMOLED
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite
    • Bellek: 12GB, 16GB RAM
    • Depolama 256GB, 512GB, 1TB
    • Arka kamera: 50MP f/1.8 birincil (IMX906) + 50MP f/2.0 telefoto
    • Ön kamera: 16MP f/2.4
    • Batarya: 6260 mAh, 80W SuperVOOC hızlı şarj
    • Yazılım: Android 15, ColorOS 15
    • Bağlanabilirlik: WiFi 7, Bluetooth 5.4, NFC, USB-C
    • Boyut ve ağırlık: 150.81 x 71.70 x 8.15 mm, 185 g
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    S
    simyacı35 1 gün önce

    TOGG varken heee

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    gladiator08 1 gün önce

    ne varsa yerlide kardeşşşiiimmm

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    Sharjor 2 gün önce

    Videoyu açamıyorum :)

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    fatih3453 2 gün önce

    HOŞGELDİN ANDROİPHONE BEBEK

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    TheJudgé 2 gün önce

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