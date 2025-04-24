Kompakt ama güçlü: OnePlus 13T resmen tanıtıldı

OnePlus 13T kompakt amiral gemisi telefon neler sunuyor?
OnePlus'ın Alert Spider olarak adlandırdığı ikonik tuşu bu modelde yerini Shortcut Key’e bıraktı. Kısayol Tuşu, iPhone’lardaki Eylem düğmesine benziyor; el fenerini açma, Rahatsız Etme modunu açma, kameraya erişme, ekran görüntüsü alma, sesli not kaydetme gibi işlemleri hızlıca yapmanızı sağlıyor.
OnePlus 13T modeli, 50 MP ana kamera, 50 MP 2x telefoto lensden oluşan çift arka kamera sistemine sahip. Öndeki kamera 16 megapiksel. OnePlus, telefoto kameranın 4x kayıpsız yakınlaştırma yapabildiğini iddia ediyor.
OnePlus 13T fiyatı ne kadar?
OnePlus 13T, gri, siyah ve pembe renk seçeneğiyle geliyor. OnePlus 13T fiyatı466 dolardanbaşlıyor. Bellek ve depolama alanına göre fiyatlandırma şu şekilde:
- 12GB + 256GB: 466 dolar
- 16GB + 256GB: 493 dolar
- 12GB + 512GB: 521 dolar
- 16GB + 512GB: 548 dolar
- 16GB + 1TB: 617 dolar
OnePlus 13T özellikleri
- Ekran: 6.32 inç, 2640x1216), 120Hz, 1600 nit, Dolby Vision, 8T LTPO AMOLED
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite
- Bellek: 12GB, 16GB RAM
- Depolama 256GB, 512GB, 1TB
- Arka kamera: 50MP f/1.8 birincil (IMX906) + 50MP f/2.0 telefoto
- Ön kamera: 16MP f/2.4
- Batarya: 6260 mAh, 80W SuperVOOC hızlı şarj
- Yazılım: Android 15, ColorOS 15
- Bağlanabilirlik: WiFi 7, Bluetooth 5.4, NFC, USB-C
- Boyut ve ağırlık: 150.81 x 71.70 x 8.15 mm, 185 g
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TOGG varken heee
ne varsa yerlide kardeşşşiiimmm
Videoyu açamıyorum :)
HOŞGELDİN ANDROİPHONE BEBEK
ÇÖP
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