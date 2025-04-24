Kompakt ama güçlü: OnePlus 13T resmen tanıtıldı

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör OnePlus 13T, 8,15 mm kalınlığında 6.32 inç akıllı telefon olarak karşımıza çıkıyor. Tamamen düz AMOLED ekran, 120 Hz yenileme hızı, 1600 nit maksimum parlaklık sağlıyor ve Oppo'nun Crystal Shield Glass’ı ile korunuyor. Ekran içi optik parmak izi okuyucuya ek olarak yazılım tabanlı yüz kilidi mevcut.

OnePlus’tan mobil oyunculara yeni aksesuar: 27W Freezing soğutucu 3 gün önce eklendi

OnePlus 13T kompakt amiral gemisi telefon neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör OnePlus 13T, Qualcomm’un Snapdragon 8 Elite işlemcisi, 12GB/16 GB LPDDR5X RAM ve 256/512 GB UFS 4.0 depolama alanınıyla geliyor. Telefonda 6.260mAh batarya mevcut ve SuperVOOC şarj sistemi sayesinde 80W'a kadar hızlı şarj oluyor. Ancak, OnePlus 13'te olduğu gibi bu modelde de manyetik şarj özelliği bulunmuyor. Cihazda soğutma için devasa 4400mm² buhar odası bulunuyor. Bunun yoğun kullanımda ısı dağılımını, dolayısıyla sıcaklık kontrolünü iyileştirmek için üç boyutlu bir yapı kullandığı söyleniyor.

OnePlus'ın Alert Spider olarak adlandırdığı ikonik tuşu bu modelde yerini Shortcut Key’e bıraktı. Kısayol Tuşu, iPhone’lardaki Eylem düğmesine benziyor; el fenerini açma, Rahatsız Etme modunu açma, kameraya erişme, ekran görüntüsü alma, sesli not kaydetme gibi işlemleri hızlıca yapmanızı sağlıyor.

OnePlus 13T modeli, 50 MP ana kamera, 50 MP 2x telefoto lensden oluşan çift arka kamera sistemine sahip. Öndeki kamera 16 megapiksel. OnePlus, telefoto kameranın 4x kayıpsız yakınlaştırma yapabildiğini iddia ediyor.

OnePlus 13T fiyatı ne kadar?

OnePlus 13T, gri, siyah ve pembe renk seçeneğiyle geliyor. OnePlus 13T fiyatı466 dolardanbaşlıyor. Bellek ve depolama alanına göre fiyatlandırma şu şekilde:

12GB + 256GB: 466 dolar

16GB + 256GB: 493 dolar

12GB + 512GB: 521 dolar

16GB + 512GB: 548 dolar

16GB + 1TB: 617 dolar

OnePlus 13T özellikleri

Tam Boyutta Gör

Ekran : 6.32 inç, 2640x1216), 120Hz, 1600 nit, Dolby Vision, 8T LTPO AMOLED

: 6.32 inç, 2640x1216), 120Hz, 1600 nit, Dolby Vision, 8T LTPO AMOLED İşlemci : Qualcomm Snapdragon 8 Elite

: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Bellek : 12GB, 16GB RAM

: 12GB, 16GB RAM Depolama 256GB, 512GB, 1TB

256GB, 512GB, 1TB Arka kamera : 50MP f/1.8 birincil (IMX906) + 50MP f/2.0 telefoto

: 50MP f/1.8 birincil (IMX906) + 50MP f/2.0 telefoto Ön kamera : 16MP f/2.4

: 16MP f/2.4 Batarya : 6260 mAh, 80W SuperVOOC hızlı şarj

: 6260 mAh, 80W SuperVOOC hızlı şarj Yazılım : Android 15, ColorOS 15

: Android 15, ColorOS 15 Bağlanabilirlik : WiFi 7, Bluetooth 5.4, NFC, USB-C

: WiFi 7, Bluetooth 5.4, NFC, USB-C Boyut ve ağırlık: 150.81 x 71.70 x 8.15 mm, 185 g

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.