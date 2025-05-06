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Tam Boyutta Gör OnePlus, amiral gemisi OnePlus 13 serisinin son üyesi olacak OnePlus 13S için hazırlıklarını tamamlamak üzere. Son olarak telefonun hem ön hem de arka tasarımı, OnePlus India'nın sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılan video ile doğrulandı. İşte detaylar...

OnePlus 13S'nin tüm tasarımı ortaya çıktı

OnePlus India tarafından X'te yayınlanan görüntüye göre OnePlus 13S, 13T modeline benzer bir tasarımda geliyor. 6.32 inç büyüklüğündeki AMOLED ekranın üst kısmında merkezi bir kamera deliği yer alıyor. Sağ kenarda ise ses ve güç butonları yerleştirilmiş ve sol tarafta ilk kez küresel pazar için Alert Slider yerine farklı bir fiziksel kontrol tuşu yer alıyor.

Tam Boyutta Gör Arka yüzeyde ise LED flaş destekli yükseltilmiş çift kamera modülü görüyoruz.Son olarak telefon, iki renk seçeneğiyle satışa sunulacak: Pink Satin ve Black Velvet. Peki OnePlus 13S neler sunacak? OnePlus, 13s'in Snapdragon 8 Elite yonga setine sahip olacağını doğrulasa da henüz diğer önemli özellikleri açıklamadı. Ancak fikir vermesi açısından OnePlus 13T modeline bakabiliriz.

OnePlus 13T neler sunuyor?

OnePlus 13T, 1.5K çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı, 1600 nit’e kadar parlaklık sağlayan 6.32 inç, 8T LTPO AMOLED ekrana sahip. Telefon, 8.15 mm inceliğinde ve 185 gr ağırlığında. OnePlus 13'ün aksine, 13T optik parmak izi sensörüyle geliyor ve yalnızca IP65 su ve toza dayanıklılık sertifikasına sahip.

OnePlus 13s geliyor: OnePlus 13T'nin küresel modeli olabilir 1 hf. önce eklendi

OnePlus 13T, Qualcomm’un Snapdragon 8 Elite işlemcisiyle geliyor. 12GB/16 GB LPDDR5X RAM ve 1 TB'a kadar UFS 4.0 depolama alanı sunuyor. Telefonun Çin’de satılan versiyonu Android 15 tabanlı ColorOS 15 üzerinde çalışıyor ancak küresel model OxygenOS 15 ile gelecek.

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OnePlus 13S tüm detayları ile görüntülendi: İşte video