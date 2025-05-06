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    OnePlus 13S tüm detayları ile görüntülendi: İşte video

    OnePlus 13s'in hem ön hem arka tasarımı resmi olarak paylaşıldı. Yepyeni bir tasarım ve Snapdragon 8 Elite ile kompakt amiral gemisi pazarına geliyor. İşte detaylar...

    OnePlus 13S tüm detayları ile görüntülendi: İşte video Tam Boyutta Gör
    OnePlus, amiral gemisi OnePlus 13 serisinin son üyesi olacak OnePlus 13S için hazırlıklarını tamamlamak üzere. Son olarak telefonun hem ön hem de arka tasarımı, OnePlus India'nın sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılan video ile doğrulandı. İşte detaylar...

    OnePlus 13S'nin tüm tasarımı ortaya çıktı

    OnePlus India tarafından X'te yayınlanan görüntüye göre OnePlus 13S, 13T modeline benzer bir tasarımda geliyor. 6.32 inç büyüklüğündeki AMOLED ekranın üst kısmında merkezi bir kamera deliği yer alıyor. Sağ kenarda ise ses ve güç butonları yerleştirilmiş ve sol tarafta ilk kez küresel pazar için Alert Slider yerine farklı bir fiziksel kontrol tuşu yer alıyor. 

    OnePlus 13S tüm detayları ile görüntülendi: İşte video Tam Boyutta Gör
    Arka yüzeyde ise LED flaş destekli yükseltilmiş çift kamera modülü görüyoruz.Son olarak telefon, iki renk seçeneğiyle satışa sunulacak: Pink Satin ve Black Velvet. Peki OnePlus 13S neler sunacak? OnePlus, 13s'in Snapdragon 8 Elite yonga setine sahip olacağını doğrulasa da henüz diğer önemli özellikleri açıklamadı. Ancak fikir vermesi açısından OnePlus 13T modeline bakabiliriz.

    OnePlus 13T neler sunuyor?

    OnePlus 13T, 1.5K çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı, 1600 nit’e kadar parlaklık sağlayan 6.32 inç, 8T LTPO AMOLED ekrana sahip. Telefon, 8.15 mm inceliğinde ve 185 gr ağırlığında. OnePlus 13'ün aksine, 13T optik parmak izi sensörüyle geliyor ve yalnızca IP65 su ve toza dayanıklılık sertifikasına sahip.

    OnePlus 13T, Qualcomm’un Snapdragon 8 Elite işlemcisiyle geliyor. 12GB/16 GB LPDDR5X RAM ve 1 TB'a kadar UFS 4.0 depolama alanı sunuyor. Telefonun Çin’de satılan versiyonu Android 15 tabanlı ColorOS 15 üzerinde çalışıyor ancak küresel model OxygenOS 15 ile gelecek.

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