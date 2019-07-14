Redmi 7A Türkiye fiyatı belli oldu!

Redmi 7A Türkiye fiyatı
Redmi 7A’nın 3 GB’a kadar RAM ve 32 GB’a kadar depolama sunan farklı seçenekleri bulunuyor. Ülkemize 2 GB RAM + 32 GB depolamalı versiyon 1099 TL fiyat etiketiyle giriş yaptı. Ayrıca siyah veya mavi renk seçeneklerinden istediğinizi tercih edebiliyorsunuz. Cihazın Mi Store’lardaki yerini aldığı söyleniyor.
Redmi 7A özellikleri
Daha önce belirttiğimiz üzere Redmi 7A modeli giriş seviyesine yönelik. Bu bakımdan teknik özellikleri de giriş seviyesi olduğunu kanıtlar nitelikte. Snapdragon 439 yonga setinden gücünü alan cihaz 720 x 1440 piksel çözünürlüğünde 5.45 inç ekran ile geliyor. Arka tarafta 12 MP, ön tarafta ise 5 MP çözünürlüğünde kamera cihaza eşlik ediyor. 4000 mAh kapasitendeki batarya ise etkileyici pil ömrü için yeterli olacaktır. Cihazın diğer özellikleri microSD hafıza kartı desteği, 3.5 mm kulaklık girişi, FM Radyo, Android 9.0 Pie işletim sistemi şeklinde sıralanabilir. Yalnız Redmi 7A’nın parmak izi sensörü bulunmadığını belirtelim. Bunun yerine yüz tanıma ile kilit açma sunuluyor.
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vestel e4 800 liraya kadar bulunabiliyor
o bile daha avantajlı fiyatta
80 dolarlık telefon 1100 liraya satılacak.
ihtiyat akçesini de meclisten geçirdiler, para basıp dağıtacaklar, seneye bu telefonlar bile lüks hale gelebilir bizim için.
Giris seviye cihazdir. Parmak izi okuyucusu bile yok. Kamerasindan iris tarayicisi bile yok neredeyse 6 yildir var olan kendi kamerasindan guvenlik mi olur :) . Koy bir cihaz sahibin cekilmis fotografini hemen acilsin :) !
Bu tur cihazlarin yabanci ulkelerdeki Hindistan gibi asiri vergiler eklenmis halde satilan cihazlarin toptan alis fiyatlari emin olun cok daha da dusuk fiyatlardir yani kabaca minimum 100 bin siparis verilsin fiyati cok daha da dusmektedir... Cihazin toptan alis fiyati eminim fabrikasinda siparis verilmisse 50$ bile yapmaz ! ...
Reseller olan Evofone Turkiye ye bu sekilde giris yapmasi da ayrica Turkiye ye saglam kaziktir!
Xiaomi yerinde olsam Evofone u yasaklatir kendim girerdim Turkiyeye. Neden inatla yillardir kendileri Turkiyeye girmiyor anlamis degilim ...
%18 Hint KDV'sini çık, 76,27 dolar.
5.75 kur ile 438.55 TL.
%10 TRT Bandrolünü ekle, 482 TL.
%25 ÖTV'yi ekle, 603 TL.
%18 KDV'yi ekle 711 TL.
Hadi bir sene ekstra garanti için 750 TL olsun. Atılan kazık %47 civarında.
Xiaomi Türkiye'yi iplemiyor.