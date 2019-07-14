Redmi 7A Türkiye fiyatı belli oldu!

Bildiğiniz üzere Redmi, Xiaomi’nin uygun fiyat odaklı ürünlerini sergilediği bir alt marka konumunda. Redmi markasıyla sunulan amiral gemisi telefonlar bile bulunuyor. Bugün ise daha çok giriş seviyesine yönelik Redmi 7A modeli ülkemiz pazarına giriş yaptı.

Redmi 7A Türkiye fiyatı

Redmi 7A’nın 3 GB’a kadar RAM ve 32 GB’a kadar depolama sunan farklı seçenekleri bulunuyor. Ülkemize 2 GB RAM + 32 GB depolamalı versiyon 1099 TL fiyat etiketiyle giriş yaptı. Ayrıca siyah veya mavi renk seçeneklerinden istediğinizi tercih edebiliyorsunuz. Cihazın Mi Store’lardaki yerini aldığı söyleniyor.

Redmi 7A özellikleri

Daha önce belirttiğimiz üzere Redmi 7A modeli giriş seviyesine yönelik. Bu bakımdan teknik özellikleri de giriş seviyesi olduğunu kanıtlar nitelikte. Snapdragon 439 yonga setinden gücünü alan cihaz 720 x 1440 piksel çözünürlüğünde 5.45 inç ekran ile geliyor. Arka tarafta 12 MP, ön tarafta ise 5 MP çözünürlüğünde kamera cihaza eşlik ediyor. 4000 mAh kapasitendeki batarya ise etkileyici pil ömrü için yeterli olacaktır. Cihazın diğer özellikleri microSD hafıza kartı desteği, 3.5 mm kulaklık girişi, FM Radyo, Android 9.0 Pie işletim sistemi şeklinde sıralanabilir. Yalnız Redmi 7A’nın parmak izi sensörü bulunmadığını belirtelim. Bunun yerine yüz tanıma ile kilit açma sunuluyor.

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