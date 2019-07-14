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Redmi 7A Türkiye fiyatı belli oldu!

Xiaomi Türkiye distribütörü Evofone, Redmi 7A modelini ülkemiz pazarına getirdi. Giriş seviyesi için hazırlanan Redmi 7A, 2 GB RAM + 32 GB depolama ile raflardaki yerini alıyor.
3 sa.
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Cep Telefonları
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Redmi 7A Türkiye fiyatı belli oldu!
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Bildiğiniz üzere Redmi, Xiaomi’nin uygun fiyat odaklı ürünlerini sergilediği bir alt marka konumunda. Redmi markasıyla sunulan amiral gemisi telefonlar bile bulunuyor. Bugün ise daha çok giriş seviyesine yönelik Redmi 7A modeli ülkemiz pazarına giriş yaptı.

Redmi 7A Türkiye fiyatı

Redmi 7A’nın 3 GB’a kadar RAM ve 32 GB’a kadar depolama sunan farklı seçenekleri bulunuyor. Ülkemize 2 GB RAM + 32 GB depolamalı versiyon 1099 TL fiyat etiketiyle giriş yaptı. Ayrıca siyah veya mavi renk seçeneklerinden istediğinizi tercih edebiliyorsunuz. Cihazın Mi Store’lardaki yerini aldığı söyleniyor.

Redmi 7A Türkiye fiyatı belli oldu!
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Redmi 7A özellikleri

Daha önce belirttiğimiz üzere Redmi 7A modeli giriş seviyesine yönelik. Bu bakımdan teknik özellikleri de giriş seviyesi olduğunu kanıtlar nitelikte. Snapdragon 439 yonga setinden gücünü alan cihaz 720 x 1440 piksel çözünürlüğünde 5.45 inç ekran ile geliyor. Arka tarafta 12 MP, ön tarafta ise 5 MP çözünürlüğünde kamera cihaza eşlik ediyor. 4000 mAh kapasitendeki batarya ise etkileyici pil ömrü için yeterli olacaktır. Cihazın diğer özellikleri microSD hafıza kartı desteği, 3.5 mm kulaklık girişi, FM Radyo, Android 9.0 Pie işletim sistemi şeklinde sıralanabilir. Yalnız Redmi 7A’nın parmak izi sensörü bulunmadığını belirtelim. Bunun yerine yüz tanıma ile kilit açma sunuluyor.


https://twitter.com/EvofoneBT Yorum Yaz
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drupal 59 sn.
2 GB Ram 16 GB ROm bu saatten sonra kimseye yetmez.
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uykuadam 13 dk.
xiaomi ucuz telefon olmaktan çıktı.
vestel e4 800 liraya kadar bulunabiliyor
o bile daha avantajlı fiyatta
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emre1393 51 dk.
geçen sene dedik bunun olacağını, bu gidişle malezya, hindistan pazarı için üretilen 60-80-100 dolarlık çöp telefonlara mecbur kalacağız diye.
80 dolarlık telefon 1100 liraya satılacak.
ihtiyat akçesini de meclisten geçirdiler, para basıp dağıtacaklar, seneye bu telefonlar bile lüks hale gelebilir bizim için.
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Led Zeppelin 1 sa.
Bari 3gb lık versiyonu getirselermiş. Tam Anne/Baba telefonu olurmuş bu fiyata.
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Xloud 1 sa.
1550 Liraya Samsung A10 satılan yerde makul bir fiyat malesef
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smart1978 2 sa.
Hindistan da Turkiye gibi fiyatlari asiri pahalidir . Hindistan da 6000 Rupee fiyatina satilmaktadir . Ki o da suan icin 87$ tekabul ediyor. Kabaca fiyati 500 TL ! Turkiye fiyati yine 2 KATI KAZIK ! .
Giris seviye cihazdir. Parmak izi okuyucusu bile yok. Kamerasindan iris tarayicisi bile yok neredeyse 6 yildir var olan kendi kamerasindan guvenlik mi olur :) . Koy bir cihaz sahibin cekilmis fotografini hemen acilsin :) !
Bu tur cihazlarin yabanci ulkelerdeki Hindistan gibi asiri vergiler eklenmis halde satilan cihazlarin toptan alis fiyatlari emin olun cok daha da dusuk fiyatlardir yani kabaca minimum 100 bin siparis verilsin fiyati cok daha da dusmektedir... Cihazin toptan alis fiyati eminim fabrikasinda siparis verilmisse 50$ bile yapmaz ! ...
Reseller olan Evofone Turkiye ye bu sekilde giris yapmasi da ayrica Turkiye ye saglam kaziktir!
Xiaomi yerinde olsam Evofone u yasaklatir kendim girerdim Turkiyeye. Neden inatla yillardir kendileri Turkiyeye girmiyor anlamis degilim ...
2 Yanıt Yanıtla +2
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yorumculuklar 1 sa. smart1978
Fiyatının burada pahalı olduğuna katılıyorum fakat Hindistan ile karşılaştırma konusuna pek katılmıyorum. Şuan Çinli firmalar; Redmi, Poco gibi markaları ile Hindistan hükümetinin yerli akıllı telefon destek programına girmeye çalışıyorlar. Samsung ise bunu M serisi ile yapıyor, dünyadaki en büyük fabrikalarından bir tanesini Hindistan'a kurdular. Büyük destek paketleri var devletin, parçalardan vergi almıyor; firmalar parçaları vergisiz sokup içeride birleştirme yapıyorlar sadece. Tabii bu destek paketi kısım kısım bu bahsettiğim ilk kısımlarından bir tanesi.
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Guaire 17 dk. smart1978
6000 rupi = 90 dolar.
%18 Hint KDV'sini çık, 76,27 dolar.
5.75 kur ile 438.55 TL.
%10 TRT Bandrolünü ekle, 482 TL.
%25 ÖTV'yi ekle, 603 TL.
%18 KDV'yi ekle 711 TL.
Hadi bir sene ekstra garanti için 750 TL olsun. Atılan kazık %47 civarında.
Xiaomi Türkiye'yi iplemiyor.
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