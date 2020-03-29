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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Artan internet kullanımı nedeniyle WhatsApp'tan ilk kısıtlama geldi

    Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, artan internet kullanımı sebebiyle sunucularda oluşan yoğunluğu azaltmak için 15 saniyelik video sınırı getirdi.
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    Mobil Uygulamalar
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Artan internet kullanımı nedeniyle WhatsApp'tan ilk kısıtlama geldi
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    Dünyayı etkisi altına alan yeni tip Koronavirüs(COVID-19) salgını, neredeyse tüm insanlığı eve hapsetmiş durumda. "Evde kal" çağrısına kulak verip kendini sosyal yaşamdan izole eden birçok kişi, bu süre zarfında adeta internete akın etmiş durumda. Hal böyle olunca dünyadaki internet trafiğinde de ciddi bir artış yaşandı.

    Hizmet sağlayıcıları ve internet üzerinden hizmet veren birçok firma, internet trafiğine binen bu yükü azaltmak için çeşitli önlemler aldı ve almaya da devam ediyor. Dünya genelinde 2 milyardan fazla kullanıcısı bulunan WhatsApp da önlem alan şirketler arasında.

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    Ayrıca Bkz. " Facebook ve Twitter'dan Türkiye'ye özel Koronavirüs bilgi merkezi"

    WhatsApp durumları için video süresi 15 saniye ile sınırlandırıldı

    Daha önce sunucu kapasitelerini iki katına çıkaran popüler mesajlaşma uygulaması, şimdi de WhatsApp durumlarındaki video süresi sınırını 30 saniyeden 15 saniyeye düşürdü.

    Artan internet kullanımı nedeniyle WhatsApp'tan ilk kısıtlama geldi

    Şimdilik Hindistan'da ancak yakında küresel çapta uygulanabilir 

    Şimdilik Hindistan'daki bazı kullanıcılar için geçerli olan bu kısıtlamayla birlikte, WhatsApp durumlarına en fazla 15 saniyelik videolar yüklenebiliyor.

    İlerleyen günlerde Hindistan'daki tüm kullanıcılar için geçerli olacak bu uygulama, global olarak WhatsApp'ın hizmet verdiği 180'den fazla ülkede de kendisini gösterebilir.

    WhatsApp, trafiğe olan baskıyı azaltmak için başka önlemler alacak mı, alacaksa bu önlemler kapsamında ne tür kısıtlamalara gidilecek bir hayli merak ediliyor.



    https://mspoweruser.com/whatsapp-video-status-india-15-seconds/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    darkfriairs 2 sa. en beğenilen
    İsabet olmuş. video geliyor 6 dakikalık. 10 dakikalık. Twitter gibi karakter sınırı da getirsin. Bazı yazılar geliyor zannedersin doktora tezi.
    1 Yanıt Yanıtla +22
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    SergeantMajorT 2 sa. darkfriairs
    Ya cidden ya.
    Bu herkese gönderilen yazılardan bıktım artık.
    Zaten kimse doğru dürüst de okumuyor ki.
    Yanıtla +3
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    MeTeCiK 2 sa.
    Milletin yaptığı tek şey araba işe gezip durum atması.. iyi olmuş hatta kaldırılsa bile iyi olur ..
    Yanıtla +9
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    joven 3 dk.
    Hem kullanıp hemde dert yanmak tavsiyem kullanmayın derdi tasasındanda kurtulmuş olursunuz.
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    firat_kilic 36 dk.
    fazla kullanmayın bu gidişle kafaya çipte taktırırsınız :)))))
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    alemburda34 1 sa.
    telegram akiyor isin ilginci eskiden bu kadar degildi ama suan cevremdekilerinde telegram kullandigini goruyorum
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    kingsix (Murat Arman) 1 sa.
    Telegrama gecin rahat edin.
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    sadecedogan (Doğan Atik) 1 sa.
    Isabet olmuş, sürekli araba torpidoları ve süsler görmekten bıktık !!! 👏🏼
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    MeTeCiK 2 sa.
    Milletin yaptığı tek şey araba işe gezip durum atması.. iyi olmuş hatta kaldırılsa bile iyi olur ..
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    salem33 2 sa.
    Herkes aynı şeyi gönderiyor yağmur gibi
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    darkfriairs 2 sa. en beğenilen
    İsabet olmuş. video geliyor 6 dakikalık. 10 dakikalık. Twitter gibi karakter sınırı da getirsin. Bazı yazılar geliyor zannedersin doktora tezi.
    1 Yanıt Yanıtla +22
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